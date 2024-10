Les dîners pop-up sur invitation uniquement sont partout. Voici à quoi ils ressemblent vraiment

Ouvrez cette photo dans la galerie : Un dîner présenté par Jeudr3di, avec menu signé Casa Paco, en mai 2023, au Brookfield Place de Toronto. Quelque part entre un dîner de famille, un événement de réseautage et une expérience culinaire dans une boutique, le dîner organisé est devenu une activité phare dans des villes comme Toronto, New York et Paris.Écuyers Deion/Fourni

Une petite foule s’est rassemblée dans une ruelle de l’ouest de Toronto – un endroit où ils avaient été convoqués par SMS à peine 24 heures auparavant. En plus de l’adresse, ils ont appris le thème, les boissons et le menu du dîner auquel ils assisteraient ce soir-là.

Cette fois, par un doux dimanche après-midi de la fin août, il s’agissait de moelle osseuse avec une sauce hollandaise au beurre noisette et de grosses tranches de pain au levain.

Parmi les invités réguliers du dîner sur invitation du supper club Jeudr3di (prononcé « jeu-dre-dee ») se trouve Erika Lindberg, 27 ans.

« Vous êtes ici pour quatre ou cinq heures et vous êtes sur le point de rencontrer certaines des personnes les plus étonnantes et les plus intéressantes », m’a-t-elle dit au cours de la conversation. bebop d’un jazz live groupe.

Quelque part entre un dîner de famille, un événement de réseautage et une expérience culinaire dans une boutique, le dîner organisé est passé d’une réunion amusante à un passe-temps de base en cas de pandémie et maintenant, une activité phare dans des villes comme Toronto, New York et Paris. Bien que les dîners liés à la pandémie semblent être nés du besoin de cercles sociaux plus sélectifs en proie à la COVID-19, ces rassemblements ont a prospéré alors même que les confinements diminuaient, satisfaisant d’un côté un besoin persistant d’amitiés organisées et, de l’autre, une opportunité commerciale de niche.

Lindberg participe aux dîners officiels de Jeudr3di – un événement payant avec des sièges attribués – ainsi qu’à leur spin-off décontracté en plein air – Secret Sunday Service – depuis leur lancement en 2022. Comme beaucoup d’invités, elle arrive souvent seule et sans être dérangée.

Ouvrez cette photo dans la galerie : Jeudr3di organise des dîners formels et un événement dérivé décontracté en plein air.Fourni

« Vous pouvez aller au restaurant et c’est très simple de parler à la table à côté de vous. Mais toute la configuration de quelque chose comme ça », a déclaré Lindberg alors qu’elle fit signe vers un bord de la table principale où un groupe de vingt et trente ans en designer des lunettes de soleil jouent à un jeu de cartes et sirotent de l’eau de source pétillante. « Il est précréé pour se sentir suffisamment à l’aise pour s’asseoir seul ou aller s’asseoir avec des gens, rencontrer des gens. »

L’expérience culinaire sur invitation seulement – ​​et le secret le moins bien gardé parmi les créatifs de Toronto – est l’idée originale de la conservatrice d’art Alexandra Francis et de son partenaire d’affaires Brutalé. Le dernier événement de Jeudr3di de l’été a vu une cinquantaine d’amis et d’étrangers se rassembler autour de longues tables rustiques garnies de draps à carreaux, d’échiquiers et de bouteilles de vins naturels – que vous pouvez acheter pour environ 80 $ pièce – pour rompre du pain (artisanal) et en faire du nouveau. connexions dans un cadre organisé.

Ouvrez cette photo dans la galerie : Le dernier événement de Jeudr3di de l’été a réuni une cinquantaine d’amis et d’inconnus.Fourni

« La meilleure façon de décrire cela ressemble beaucoup à un dîner de famille organisé », a déclaré Francis. Elle facture plus de 150 $ pour un billet pour l’un de leurs dîners formels privés, bien que leur spin-off d’été, Secret Sunday Service, offre une alternative plus décontractée ouverte à tous ceux qui sont au courant et où vous payez à l’assiette pour un bon, copieux et millénaire. nourriture à prix sympathique.

« C’est très sensoriel… nous avons un DJ pour la musique, le chef, les accords mets et vins, tout ce qu’il faut toucher et ressentir », a-t-elle déclaré.

Lorsque j’ai rencontré Francis lors de l’événement du mois d’août, elle ressemblait à une sorte de bohème Martha Stewart. Grande et bronzée, sa longue crinière indomptée de cheveux noirs bouclés se balançait en synchronisation avec sa jupe longue alors qu’elle courait partout pour saluer les invités et vérifier la nourriture.

Ayant grandi dans une famille nombreuse et bruyante, Francis souhaitait recréer les mêmes images, goûts et sons d’un dîner bruyant avec sa famille élargie. Sauf qu’avec elle propre cercle d’amis – un who’s who de l’économie des créateurs de Toronto. Elle a également saisi le potentiel commercial.

Jeudr3di est apparu comme une « sorte de naissance très naturelle et authentique » d’un repas-partage entre amis jusqu’à leur premier dîner formel, au cours duquel 55 des amis et collègues les plus proches de Francis mangeaient des repas cuisinés par un chef dans un salon du centre-ville.

« L’énergie dans la pièce était si réelle et tout le monde était vraiment connecté », a déclaré Francis, qui a immédiatement cherché un espace plus grand. Elle l’a trouvé dans un entrepôt abandonné à Roncevaux. Et plus tard : un hôtel caché dans une ruelle du quartier Annex de Toronto, une tente géante dans le loft d’un ami et un magasin de vêtements vintage.

À mesure que la popularité de Jeudr3di grandissait, Francis a exploité un réseau plus large de relations dans les secteurs de la restauration, de l’art et du marketing, tirant parti de l’événement comme d’une opportunité commerciale collaborative pour présenter ses talents et ses produits. L’un de leurs plus grands succès a été un dîner inspiré de Salvador Dali avec un menu élaboré par les chefs principaux de la Casa Paco de Toronto dans la Petite Italie et une collaboration avec l’Annex Hotel.

Mais ils offrent également un espace de rencontre permettant aux gens d’établir de nouvelles relations. Francis dit que ceux qui y assistent sont enthousiasmés par la possibilité du genre de « rencontres mignonnes » qu’ils voient dans les films. Souvent, la rencontre est de type platonique ou une amitié qui se transforme en relation commerciale.

Si Jeudr3di, c’est comme dîner avec vos cousins ​​branchés, SeeYouSoon, qui sert des soupers familiaux éphémères avec une touche gastronomique partout au Canada et au-delà, c’est comme dîner avec vos oncles fortunés.

Depuis 2023, Kevin Le, Michael Ovejas et Keith Siu – tous diplômés de l’industrie gastronomique – ont accueilli des dizaines de dîners privés éphémères à Toronto, Vancouver, New York et Paris.

Ouvrez cette photo dans la galerie : En février dernier, le dîner à trois plats d’inspiration catalane du Jeudr3di servait un touladi vieilli à sec avec aïoli et romesco.Vanessa Cassar/Fourni

Leur objectif est de créer une « expérience culinaire multisensorielle » avec des menus expérimentaux rotatifs associés à des décors spatiaux uniques. Pensez au chou-rave japonais croustillant sur un toit industriel, aux petits pains au lait faits maison avec du beurre aux herbes cultivées dans une ferme de Bowen Island, en Colombie-Britannique, ou aux toasts de Hong Kong avec de la confiture et de la crème de yema à la noix de coco dans un magasin de disques et un bar éclairés au néon à Toronto.

En quittant l’un de leurs dîners, Le a déclaré qu’il souhaitait que les gens se sentent « heureux et satisfaits » mais « pas nécessairement rassasiés ».

Il est important d’énoncer ici une évidence : les événements s’adressent à un certain groupe démographique dans l’écosystème des créateurs. Tout le monde ne se sentira pas aussi à l’aise et indifférent en entrant dans une pièce remplie d’étrangers chics.

Après plusieurs tentatives pour en savoir plus sur le processus décisionnel derrière la liste des invités, je n’ai reçu que des réponses vagues de la part des hôtes (on peut soupçonner que votre présence en ligne est un facteur puisque les formulaires d’inscription demandent votre identifiant Instagram).

Mais même si mon impulsion initiale a pu être de considérer l’événement comme un gadget hors de prix destiné à nourrir les créateurs avides de contenu, je me suis retrouvé agréablement surpris. J’ai vu peu de gens défiler sur leur téléphone tout au long de la nuit et les jeux de société qui semblaient au début strictement décoratifs ne restaient guère inactifs. J’ai vu des étrangers être accueillis dans des groupes d’amis bien établis et passer la soirée à jouer au rami.

Même si je ne me suis pas fait de nouveaux amis pour la vie ce soir-là – me présenter comme un journaliste avait peut-être joué un rôle à jouer – j’avais l’impression que mon « rencontre-mignonne » pouvait arriver à tout moment, même si mon Uber est arrivé plus tôt.