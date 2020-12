Joe Exotic et Lori Loughlin font partie d’une foule de visages célèbres qui passent Noël derrière les barreaux.

Mais même en prison, il semble que les célébrités auront droit à un dîner festif spécial.

La star de Tiger King purge une peine de 22 ans pour avoir tenté de faciliter le meurtre de sa rivale Carole Baskin ainsi qu’une série d’accusations de cruauté envers les animaux, et selon TMZ, il mangera une poule de Cornouailles cuite au four ou une quiche aux épinards au FMC Forth Worth .

On dit qu’il aura aussi de la vinaigrette au pain de maïs, des macaronis et du fromage, des pois sucrés et une tarte à la citrouille.

L’actrice Lori purge une peine suite à son rôle dans le scandale de la corruption à l’université et devrait être libérée le 28 décembre.







(Image: Netflix US / AFP via Getty Images)



Ce jour de Noël, au FCI Dublin, on dit qu’elle sera régalée avec du gibier de Cornouailles avec sauce à la poêle, du bœuf rôti avec sauce au raifort et son choix de pommes de terre gratinées ou une pomme de terre au four avec riz pilaf aux herbes, un petit pain au beurre de pomme au miel , Choux de Bruxelles au beurre noisette et cheesecake à la citrouille et fruits frais pour le pudding.

Ou si elle n’a pas envie d’un dîner de viande, elle peut opter pour des courges d’hiver farcies et des poivrons garnis de haricots.

L’ancien magnat du rap Suge Knight a été emprisonné pendant 28 ans pour la mort d’un homme qu’il a écrasé devant un stand de hamburgers.







(Image: AFP via Getty Images)









(Image: X03007)



À l’intérieur de l’établissement correctionnel Richard J Donovan de San Diego, on dit qu’il profitera d’un dîner de Noël composé de dinde, de jambon de dinde, de tranches de bœuf, de purée de pommes de terre, de sauce au poulet et de salade verte avec vinaigrette.

Il aura également des légumes mélangés, du pain de maïs, des galettes de poulet, des tranches de fromage américain et une tarte aux fruits pour finir.

Suge pourra également profiter d’un marathon cinématographique, la prison offrant aux détenus une série de films Marvel pendant la période des fêtes.







(Image: PA)



Mark David Chapman, qui purge la prison à vie pour le meurtre de la star des Beatles, John Lennon, recevra également un repas de Noël spécial au centre correctionnel de Wende à New York.

On dit qu’il sera servi de la poitrine de poulet cuite au four et de la sauce de poulet assaisonnée avec des pommes de terre fouettées, des courgettes assaisonnées avec de la sauce et des petits pains avec de la margarine.

Ensuite, pour le pudding, il aura un sundae de glace.