Les dindons sauvages — et leur caca — causent des problèmes à la garderie de Montréal

Le terrain de jeu du Domaine St-Sulpice, une garderie du nord de Montréal, est généralement rempli de tout-petits qui se dandinent, mais dernièrement, l’espace a été englouti par un visiteur indésirable : le dindon sauvage.

Et pas seulement l’un d’entre eux. Un troupeau d’oiseaux a élu domicile – et toilettes – dans la cour, la recouvrant de leurs excréments et vacillant comme s’ils possédaient l’endroit.

«C’était drôle au début, mais maintenant il est temps que ça se termine», a déclaré une mère, en venant chercher ses enfants à la garderie publique de la rue Antoine-Déat dans le quartier Ahuntsic à Montréal mercredi soir.

REGARDER | Des dindes sauvages têtues envahissent la cour de la garderie de Montréal :

Des dindes sauvages tenaces envahissent la cour d’une garderie de Montréal Une garderie de Montréal est assiégée par un groupe de dindons sauvages têtus qui ont envahi l’arbre dans la cour. La garderie a essayé toutes sortes de méthodes pour expulser les dindes, mais le troupeau à plumes revient sans cesse.

La présence des dindes depuis un mois et demi a restreint l’aire de jeux des enfants, a indiqué Josie Bouffard, éducatrice au Domaine St-Sulpice.

Mais le plus gros problème, c’est le caca. Chaque matin, Bouffard et ses collègues ramassent environ quatre litres d’excréments de dinde pour empêcher les enfants d’y toucher.

“C’est un gros, gros problème”, a déclaré Bouffard dans une entrevue avec CBC News. “Les enfants ne peuvent pas toucher à ça et les enfants, ils touchent à tout.“

Josie Bouffard, éducatrice au Domaine St-Sulpice, raconte qu’elle et ses collègues remplissent chaque matin un sac de quatre litres d’excréments de dindon sauvage. (Radio-Canada)

Mercredi soir, lors de la visite d’un journaliste à la garderie, il est clair que les dindes l’ont revendiquée comme leur domaine éminent. Deux s’attardent haut sur les branches ci-dessus ; deux autres sont sur l’herbe près de la route, indifférents aux allées et venues des parents et de leurs enfants.

“Ils ont adopté l’endroit”, dit en passant un autre parent.

Les employés de la garderie ont essayé toutes sortes de choses pour empêcher les dindes d’entrer. Ils ont répandu de l’urine de loup, mis en place des lumières vives et même installé un répulsif à ultrasons pour animaux.

Mais la volaille revient sans cesse et la garderie dit qu’elle est malmenée par différents paliers de gouvernement.

Il a d’abord demandé de l’aide à la ville de Montréal, qui l’a ensuite référé au ministère de la Faune du Québec, qui l’a ensuite référé à la ville.

“Nous voulons juste que quelqu’un les ramasse et les mette loin, très loin. C’est tout! Nous ne voulons plus des dindes”, a déclaré Bouffard.

Dans un communiqué, un porte-parole de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a déclaré que les responsables de l’arrondissement ont recommandé à la garderie de faire appel à la SPCA pour obtenir de l’aide.

Les enfants de la garderie du Domaine St-Sulpice doivent jouer dans des endroits où il n’y a pas de caca de dindon sauvage. (Radio Canada)

Brian Stevens, pathologiste à la Canadian Wildlife Health Cooperative, une organisation surveillant la santé des populations fauniques, affirme que bien que les excréments d’animaux puissent présenter des risques pour la santé s’ils sont ingérés par les humains, ils sont relativement faibles.

Les oiseaux ont également jusqu’à présent évité les effets de la grippe aviaire, a déclaré Stevens.

“Les dindes sont une espèce qui n’est pas porteuse de beaucoup de maladies qui préoccupent beaucoup les gens”, a-t-il déclaré. “S’il s’agissait d’une autre espèce, comme les oiseaux chanteurs, … il y a certainement eu des inquiétudes quant au fait que les oiseaux chanteurs transmettent la salmonelle.”

Plus de dindon sauvage dans les zones urbaines

Tadeusz Splawinski, biologiste à la Fédération canadienne du dindon sauvage, a déclaré à CBC News plus tôt cette année que de plus en plus de dindons sauvages se retrouvent en milieu urbain et causent des problèmes aux humains.

Splawinski a déclaré que les dindes sauvages prospèrent dans les zones suburbaines car il y a un accès facile à la nourriture et peu de prédateurs pour les tenir à distance. Ils sont capables de grappiller des noix dans les jardins des gens, de trouver des mangeoires à oiseaux devant les maisons des gens et de fouiller dans les poubelles, a-t-il déclaré.

Et quand les gens les nourrissent, ils restent encore plus longtemps, a-t-il averti.

Les travailleurs de la garderie du Domaine St-Sulpice disent que les dindes sauvages défèquent sur les arbres au-dessus de la cour de récréation. (Radio Canada)

Cependant, les dindes et les humains ne vivent pas nécessairement en harmonie. De nombreuses dindes ont été aperçues en train de charger sur des voitures, des fenêtres et même des personnes.

“Nous pourrions voir de plus en plus de conflits entre les humains et ces oiseaux”, a déclaré Slawinski.

Quant à Bouffard, elle espère qu’avec la tempête de neige annoncée ce week-end, les dindes vont enfin battre en retraite.

“Peut-être après Noël…” dit-elle avec nostalgie.