Pendant des générations, malgré les rires et les railleries «Rôtir la dinde» des équipes adverses, les enfants de Cuero ont grandi en rêvant de devenir Gobblers. Ils aspirent à porter du vert Gobbler, à jouer sous les lumières du stade Gobbler, où le nombre de places assises est légèrement inférieur à la population de Cuero, et à regarder Toby le dindon les encourager depuis la ligne de touche. Au fil du temps, le surnom est devenu un lien tangible avec le passé agricole de la région, ainsi qu’un point de fierté civique bien plus profond qu’une mascotte plus commune ne le pourrait jamais.

Je me suis rendu ce mois-ci à Cuero, la capitale mondiale autoproclamée de la Turquie, alors que les fans de Gobbler célébraient un autre championnat de football de district et une place en séries éliminatoires. Je voulais en savoir plus sur leur étreinte inébranlable des dindes, qui sont peintes sur les côtés des bâtiments du centre-ville et immortalisées dans une statue à l’extérieur de l’épicerie, et demander aux résidents pourquoi ils pensaient que si peu d’autres écoles avaient vu le potentiel d’une mascotte engloutissante. .

Angie Cuellar, qui dirige la chambre de commerce locale, a suggéré que les étrangers “ne réalisent tout simplement pas qu’une dinde est un oiseau assez coriace”.