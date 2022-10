Les dindes de Noël sont en danger – les agriculteurs britanniques – RT World News

La Grande-Bretagne lutte contre sa plus grande épidémie de grippe aviaire et les cas continuent d’augmenter

La plus grande épidémie de grippe aviaire de l’histoire du Royaume-Uni pourrait affecter l’approvisionnement en dindes et pourrait compromettre les célébrations traditionnelles de Noël, a déclaré l’Union nationale des agriculteurs (NFU). L’avertissement est venu alors que le gouvernement a signalé plus de 150 cas de la maladie à travers le pays en moins d’un an.

Dans une interview avec Sky News, James Mottershead, président du NFU Poultry Board, a affirmé que si la grippe aviaire pénètre dans les dindes, cela pourrait causer «saint carnage.”

“Cela pourrait causer de réels problèmes de chaîne d’approvisionnement à l’approche de Noël,», a déclaré Mottershead.

Il a expliqué que si une ferme est désignée comme lieu infecté, elle peut être «hors production» jusqu’à un an.

L’avertissement du responsable est intervenu le lendemain du jour où le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) a ordonné le «humain» l’abattage de dizaines de milliers de dindes, d’oies, de canards et de poulets dans le Norfolk et le Suffolk. Cela était dû à la découverte de plusieurs cas de grippe aviaire dans trois fermes locales.

À la fin du mois dernier, le Dr Christine Middlemiss, vétérinaire en chef du Royaume-Uni, a déclaré dans un communiqué que « un nombre croissant de cas de grippe aviaire dans les fermes commerciales et chez les oiseaux de basse-cour» a été portée par “des niveaux élevés de maladie chez les oiseaux sauvages.”

Elle a souligné que si la prise de mesures de biosécurité et le maintien de normes d’hygiène élevées sont primordiaux pour prévenir les épidémies, le nombre de cas devrait augmenter au cours des prochains mois en raison du retour des oiseaux migrateurs au Royaume-Uni.

Le risque pour la santé humaine demeure »très lent,» selon DEFRA.