Les dimensions rumeurs de la série Samsung Galaxy S24 émergent

Des rumeurs et des détails sur les spécifications de la gamme Samsung Galaxy S24 apparaissent depuis des mois maintenant et nous avons un nouveau résumé sur les tailles et quelques spécifications supplémentaires pour les prochains produits phares de Samsung grâce à Univers de Glace. Selon le pronostiqueur, le Galaxy S24 offrira un écran légèrement plus grand de 6,2 pouces avec des cadres plus petits. Le S24+ comportera également des cadres plus fins et une résolution QHD+ tandis que le S24 Ultra conservera l’écran QHD+ de 6,8 pouces.

Appareil Dimensions Écran Batterie

Galaxie S24 147 × 70,6 × 7,6 mm ; 168g 6,2″, résolution FHD+, 2 500 nits (crête) 4 000 mAh (25 W)

Galaxie S24+ 158,5 × 75,9 × 7,7 mm ; 195g 6,7″, résolution QHD+, 2 500 nits (crête) 4 900 mAh (45 W)

Galaxy S24 Ultra 162,3 × 79 × 8,6 mm ; 233g 6,8″, résolution QHD+, 2 500 nits (crête) 5 000 mAh (45 W)





Les dimensions indiquées du S24 seraient de 147 × 70,6 × 7,6 mm, ce qui signifie que le prochain appareil pourrait être un peu plus long que le S23 qui mesure 146,3 x 70,9 x 7,6 mm. Le poids du S24 est toujours de 168 grammes tandis que la capacité de la batterie passera à 4 000 mAh mais sera toujours plafonnée à 25 W. Le S24 restera limité à la résolution FHD+ mais offrira désormais une luminosité maximale jusqu’à 2 500 nits. Les S24+ et S24 Ultra offriront des écrans de résolution QHD+ et la même luminosité maximale de 2 500 nits.







Série Samsung Galaxy S23

Ice Universe note également que les cadres des S24 et S24+ seront plus étroits que ceux des iPhone 15 Pro et Pro Max, soit 1,5 mm contre 1,7 mm sur les produits phares d’Apple. Les S24+ et S24 Ultra sont également plus courts de 1 mm par rapport à leurs prédécesseurs.

Source (poster sur X)