Les diffuseurs en direct chinois ont besoin de qualifications pour certains sujets : Régulateurs

Les régulateurs chinois ont cherché à nettoyer l’industrie populaire de la diffusion en direct du pays. Cela inclut des règles sur ce que les influenceurs en ligne peuvent et ne peuvent pas dire et sur les sujets interdits.

Les dernières règles poursuivent les efforts de Pékin pour nettoyer son secteur de diffusion en direct extrêmement populaire qui implique certaines des plus grandes entreprises chinoises de Tencent et Alibaba au propriétaire de TikTok ByteDance. Les influenceurs utilisent souvent de telles plateformes pour vendre des produits et sont capables de récolter des milliards de dollars de ventes en quelques heures.

Pour les contenus qui nécessitent un « niveau professionnel supérieur », les diffuseurs en direct doivent détenir une qualification correspondante pour parler de ces sujets, ont déclaré l’Administration d’État chinoise de la radio et de la télévision et le ministère de la Culture et du Tourisme dans un communiqué conjoint.

Les influenceurs en ligne en Chine doivent désormais avoir une qualification pour parler de certains sujets tels que le droit et la médecine, ont déclaré mardi les régulateurs.

Au cours des 16 derniers mois, la Chine a promulgué de nouvelles réglementations dans différents domaines du secteur technologique dans le but de régner sur le pouvoir de ses géants de la technologie autrefois en roue libre. Il y a également eu une pression pour un plus grand contrôle sur les domaines que Pékin considère comme influençant la société, notamment les jeux vidéo, la diffusion en direct et la culture des célébrités.

Le mois dernier, les régulateurs chinois ont interdit aux enfants de moins de 16 ans de regarder du contenu en direct après 22 heures et d’acheter des cadeaux virtuels pour les influenceurs.

Les dernières règles des deux agences gouvernementales chinoises établissent un « code de conduite » pour les influenceurs en ligne.

Les diffuseurs en direct ne sont pas autorisés à publier du contenu qui affaiblit ou déforme la direction du Parti communiste chinois, par exemple. La Chine a un système de censure strict qui signifie que le contenu que Pékin n’aime pas sera supprimé d’Internet.

Les influenceurs ne sont pas non plus autorisés à utiliser la soi-disant technologie de contrefaçon profonde pour falsifier les chefs de parti ou d’État. Cette technologie utilise l’intelligence artificielle pour déformer les visages et pourrait être utilisée pour insérer le visage d’un politicien ou d’un dirigeant dans une vidéo dans laquelle il n’était pas.

Les diffuseurs en direct ne sont pas non plus autorisés à montrer un gaspillage alimentaire excessif, beaucoup de produits de luxe ou un style de vie extravagant, et le contenu ne doit pas être sexuellement suggestif ou provocateur.