Les diffuseurs de la NFL ont un meilleur accès aux équipes : voici comment ils l’utilisent

Ce n’est pas un hasard si l’on voit davantage d’interviews en uniforme de joueurs de la NFL cette saison. Voici pourquoi : en mai dernier, le département de diffusion de la NFL a envoyé une note sur le sujet aux directeurs généraux, présidents de clubs, directeurs généraux, entraîneurs principaux et directeurs des relations publiques de la ligue. La note décrivait les changements d’accès pour les partenaires télévisuels de la NFL après une étude entre la ligue et ses détenteurs de droits médiatiques. L’objectif commun ? Améliorer le contenu des matchs que nous voyons en tant que téléspectateurs de la NFL.

Les principaux ajouts, selon le mémo :

• Entretiens avec les entraîneurs en cours de jeu pour tous les matchs ;

• Entretiens d’avant-match avec les joueurs pour tous les matchs ;

• Couverture réseau des vestiaires d’avant-match ;

• Entretiens de pré-saison avec les joueurs ;

• Caméras réseau dans les cabines des entraîneurs.

Je vais vous donner un exemple de la façon dont cela s’est manifesté pour les téléspectateurs jusqu’à présent. Pendant la diffusion de la semaine d’ouverture entre les Bengals de Cincinnati et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le journaliste de CBS Evan Washburn a interviewé le quarterback de Cincinnati Joe Burrow juste avant le coup d’envoi. Les clubs à domicile doivent mettre à disposition un joueur de haut niveau pour des interviews avant le coup d’envoi en uniforme complet dans le cadre des nouvelles règles d’accès à la diffusion. (Le nombre d’interviews que chaque joueur donne à un réseau pendant la saison est limité, donc ce n’est pas un joueur qui le fait chaque semaine.)

« C’est toujours différent d’entendre un joueur vous dire les choses avec sa propre voix », a déclaré Ken Mack, producteur de CBS Sports, qui produit l’équipe NFL de CBS composée d’Ian Eagle, Charles Davis et Washburn. « Lorsque Joe Burrow a raconté à Evan Washburn comment il avait été « un peu ému hier » quelques instants avant le match d’ouverture des Bengals, il a eu l’impression que cela rapprochait le public du joueur. »

« J’étais un peu ému hier, mais je suis prêt à y aller. J’ai hâte d’y être. » Notre @EvanWashburn rattrapé @Bengals Le QB Joe Burrow avant son premier match depuis près de 10 mois pic.twitter.com/urkhZwGGpQ — NFL sur CBS 🏈 (@NFLonCBS) 8 septembre 2024

La nouvelle politique d’accès stipule que les clubs doivent rendre l’entraîneur principal ou le coordinateur offensif ou défensif disponible pour des entrevues en cours de match, devant la caméra. Les plages horaires sont convenues entre chaque club et le réseau de télévision avant le jour du match, et l’équipe à domicile a le premier choix du moment de l’entrevue entre la fin du premier quart-temps, la mi-temps ou la fin du troisième quart-temps. Il y a des limites au nombre de questions que chaque entraîneur peut poser (deux) et au lieu où elles ont lieu.

Rob Hyland, producteur principal de « Sunday Night Football » sur NBC, a déclaré que son émission avait profité des nouvelles initiatives d’accès. Au cours des trois premiers matchs de la saison, SNF a interviewé le quarterback des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes, le receveur des Lions de Détroit Amon-Ra St. Brown et le quarterback des Texans de Houston CJ Stroud avant le coup d’envoi.

« Nous avons également pris contact avec chaque entraîneur principal, soit au début, soit à la fin de la mi-temps », a déclaré Hyland. « L’un des objectifs affichés de Sunday Night Football est d’emmener le téléspectateur dans un endroit où il n’a jamais été. Avoir la possibilité de parler avec un joueur quelques instants avant le coup d’envoi ou avec un entraîneur principal à la mi-temps offre un niveau d’accès supplémentaire à notre public qui, selon nous, ajoute à l’expérience globale du téléspectateur. Les fans veulent être aussi proches que possible des stars du match. »

Jim Harbaugh a distribué des chemises à col bleu à ses @chargeurs équipe pour envoyer un message. Notre @tracywolfson j’ai rencontré Derwin James à ce sujet juste avant le coup d’envoi. pic.twitter.com/j4nIYplKA1 — NFL sur CBS 🏈 (@NFLonCBS) 8 septembre 2024

Vous avez peut-être aussi remarqué des images des vestiaires avant le match. Cela fait également partie du nouvel accord d’accès. Selon le mémo : « À la demande du réseau de télévision, les clubs doivent enregistrer et partager au moins 20 secondes de séquences ou de contenu des vestiaires avant le match avec le réseau de télévision à chaque match. L’enregistrement doit avoir lieu entre la fin des échauffements d’avant-match et 15 minutes avant le coup d’envoi, le club ayant l’approbation finale des séquences à diffuser à l’antenne. »

Il y a de nombreux jours de match de la NFL où vous verrez des plaintes de téléspectateurs sur les réseaux sociaux concernant les interviews en cours de match. Les critiques tournent généralement autour de l’idée que les entraîneurs ou les joueurs ne fournissent pas d’informations ou que les réponses ne permettent pas d’en savoir beaucoup. Bien sûr, ces critiques sont parfois fondées. Mais il y a des moments où les téléspectateurs reçoivent de temps en temps des informations précieuses et des informations intéressantes. C’est pourquoi les chaînes soutiennent toujours cette idée : il est important de montrer à vos téléspectateurs que vous avez un accès unique aux principaux participants à l’événement.

« Lorsqu’un entraîneur donne à votre journaliste (et par extension à votre public) un aperçu de l’état d’esprit de l’équipe à un moment crucial du match, cela peut être éclairant », a déclaré Mack. « Au cours de cette même émission de la semaine 1, Evan a parlé à Jerod Mayo (l’entraîneur de New England) au début du deuxième quart-temps lorsque les Patriots ont fait face à un troisième et un but depuis la ligne des 4 yards de Cincinnati. La conversation a fait avancer l’histoire du match. Les prévisions de Mayo concernant un jeu agressif continu se sont confirmées lors du jeu suivant lorsque les Patriots ont marqué un touchdown pour prendre l’avantage. »

Hyland a ajouté : « Pourquoi ne voudriez-vous pas obtenir des informations récentes de la part des personnes qui ont un impact direct sur le jeu ? Nous continuerons à mettre en avant les témoignages des entraîneurs et des joueurs pendant le match. Dans les rares cas où certains pourraient penser qu’il n’y a pas beaucoup d’informations recueillies, le langage corporel et les signaux non verbaux pendant l’entretien peuvent être très révélateurs et contribuer à l’histoire de ce qui se passe dans le jeu. »

(Photo de Kaylee Hartung, journaliste de « Thursday Night Football » d’Amazon, interviewant le cornerback des Buffalo Bills Ja’Marcus Ingram (à gauche) et le running back James Cook après leur match de la semaine dernière : Cooper Neill / Getty Images)