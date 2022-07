Les diffuseurs américains en pourparlers pour acquérir les droits de la Ligue des champions

Dans le NOUVEL épisode, numéro 1428, Christopher Harris est rejoint par le co-animateur Kartik Krishnaiyer.

Dans cet épisode, nous discutons des diffuseurs américains en pourparlers pour acquérir les droits de l’UEFA Champions League, nos réflexions sur la compétition de l’Euro féminin de l’UEFA 2022 jusqu’à présent, les défis de regarder le football féminin au niveau international, quel diffuseur a élevé sa couverture pour devenir le diffuseur de football numéro un aux États-Unis, en répondant à vos questions sur l’accord MLS-Apple TV, et bien plus encore.

Écoutez l’émission via le player ci-dessus ou via ce lien.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag.

