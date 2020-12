LOUISVILLE, Ky. (AP) – Paula et Anthony Hunter ont transformé leur service de restauration dans un restaurant servant une cuisine italienne avec une «touche d’âme» juste avant que le coronavirus ne frappe. Bientôt, les deux entreprises de Louisville se sont arrêtées et le couple a compté sur l’aide fédérale pour aider à rester à flot.

Ils ont improvisé pour que les revenus continuent à affluer, parcourant un labyrinthe d’applications mobiles de livraison de nourriture et préparant des paniers-repas pour les travailleurs de la santé travaillant de longues heures dans les hôpitaux locaux.

Maintenant, frappé par une récente commande dans tout l’État fermant les restaurants aux restaurants à l’intérieur jusqu’à la mi-décembre, le couple espère qu’une autre série d’aide fédérale s’accrochera jusqu’à ce qu’un vaccin arrive.

«Encore quelques mois, vous savez, aidez-nous à surmonter cela», a déclaré Paula Hunter, propriétaire du restaurant Black Italian avec son mari.

Le sénateur principal du Kentucky, le chef de la majorité républicaine Mitch McConnell, est au centre des négociations du Congrès sur un autre programme de secours. Les électeurs du Kentucky n’ont pas puni McConnell pour les pourparlers de longue impasse, lui attribuant une victoire inégale alors qu’il obtenait un septième mandat lors des élections du mois dernier. Il a passé la campagne à se vanter de l’argent qu’il a livré à l’État Bluegrass dans le cadre du programme de secours fédéral massif adopté au début de la pandémie.

Alors que les rapports de difficultés se multiplient dans le Kentucky, une grande partie de la pression politique n’est pas concentrée sur McConnell mais sur le gouverneur démocrate de l’État, Andy Beshear.

Beshear est sous le feu des propriétaires d’entreprise et des dirigeants du GOP qui pensent que les restrictions liées au virus qu’il a imposées à la vie quotidienne dans le Kentucky sont allées trop loin. Enhardis par les gains qu’ils ont réalisés lors des élections de novembre, les dirigeants législatifs du GOP devraient pousser à freiner l’autorité de Beshear pour prendre des mesures d’urgence lorsque la législature se réunira l’année prochaine.

Beshear dit qu’il se concentre sur le sauvetage de vies, mais le Congrès doit faire sa part et octroyer plus d’aide.

« Nous avons besoin que les gens ne soient pas démocrates ou républicains, mais qu’ils soient des êtres humains et qu’ils fassent ce qu’il faut », a déclaré le gouverneur dans une interview. « Les gens meurent, les gens souffrent. C’est le moment d’investir dans notre les gens et en leur sécurité.

L’histoire continue

Avec la montée en flèche du COVID-19 à travers le pays, un groupe de centristes du Sénat a offert un programme de secours fédéral de 908 milliards de dollars visant à briser l’impasse de plusieurs mois. McConnell n’a pas encore bougé d’un plan de 550 milliards de dollars qui a échoué deux fois cet automne, mais a déclaré jeudi que « le compromis est à portée de main » alors que les discussions bipartites prenaient de l’ampleur au Sénat.

« Il n’y a aucune raison pour que nous ne livrions pas un autre programme majeur de secours en cas de pandémie pour aider le peuple américain à travers ce qui semble être les derniers chapitres de cette bataille », a déclaré McConnell dans un discours du Sénat cette semaine.

Dans son état d’origine, l’anxiété augmente avec les décès, les infections et les hospitalisations.

Dans une région déjà sous le choc du déclin de l’extraction du charbon, le pasteur de l’est du Kentucky, Chris Bartley, a entendu un chœur sans précédent de demandes d’aide de la part de personnes dont la vie a été bouleversée par la tourmente économique causée par le COVID-19.

«Vous entendez le désespoir dans les appels téléphoniques:« Je dois payer mon loyer aujourd’hui. J’ai fait tout ce que je pouvais faire. J’ai proposé de ratisser les feuilles ou de tondre l’herbe ou tout ce que je peux faire. Ils ont perdu leur emploi ou le stimulus est épuisé », a déclaré Bartley, pasteur associé dans une église méthodiste à Pikeville, Kentucky.

Parallèlement aux prières pour une direction divine, Bartley espère voir plus de soulagement du Congrès.

Beshear, quant à lui, fournit des doses quotidiennes d’informations sombres sur les cas de virus et les décès dans l’État et fait pression pour une autre bouée de sauvetage économique pour les entreprises en difficulté, les chômeurs et les gouvernements des États et locaux.

« Nous avons vu le premier cycle de financement de la Loi CARES circuler dans notre économie de manière positive », a-t-il déclaré. « Les gens avaient besoin de l’argent. Ils ont dépensé l’argent. Nous avons vu des entreprises augmenter grâce à ces dollars. pour aider les gens à rester chez eux grâce à un fonds d’aide aux expulsions. Payer leurs factures de services publics pour ne pas s’endetter. «

Beshear a soigneusement évité d’appeler McConnell ou le président Donald Trump alors que l’impasse se prolongeait. Les républicains ont dominé les élections fédérales et étatiques le mois dernier au Kentucky.

Le gouverneur a mené ses propres batailles alors que ses restrictions sur les entreprises, les rassemblements et les écoles ont suscité l’opposition des législateurs du GOP, des opérateurs commerciaux et du procureur général républicain de l’État.

Le mois dernier, la Cour suprême du Kentucky a confirmé le pouvoir du gouverneur de délivrer des mandats liés au coronavirus, mais Beshear est maintenant impliqué dans une autre bataille juridique au sujet de sa récente suspension liée au virus des cours en personne dans les écoles religieuses.

Certains restaurateurs jurent de rouvrir leurs salles à manger à 50% plus tard ce mois-ci, indépendamment du fait que Beshear choisisse de prolonger sa commande actuelle de fermeture de restaurants et de bars à des repas à l’intérieur jusqu’au 13 décembre. Beshear a déclaré mercredi qu’il ne prévoyait pas de prolonger la ordre. Le gouverneur a mis de côté 40 millions de dollars d’aide fédérale pour aider les bars et les restaurants à se défaire des restrictions, mais beaucoup disent que cela ne couvrira qu’une petite partie des revenus qu’ils perdent.

Publiquement, Beshear évite le refus de ses détracteurs.

« Je suis prêt à accepter tout ce que certaines personnes veulent blâmer », a-t-il déclaré. « Si cela signifie que leurs proches sont toujours là pour Noël cette année et Noël l’année prochaine, je vais le prendre. »

Pendant ce temps, Beshear a annoncé cette semaine le déblocage de 50 millions de dollars supplémentaires en fonds de secours fédéraux pour rembourser les gouvernements des villes et des comtés durement touchés pour les dépenses liées au coronavirus.

Le juge exécutif du comté de Pike, Ray Jones, a salué l’afflux d’argent, mais a averti que sans un autre programme de secours fédéral, les difficultés s’intensifieraient pour les gouvernements des villes et des comtés confrontés à des demandes croissantes de la part des électeurs dans un contexte de baisse des recettes fiscales.

Il espère que tout nouveau programme fédéral comprendra une autre série de subventions du programme de protection des chèques de paie pour les entreprises en difficulté et une extension des programmes fédéraux supplémentaires de chômage.

«Il ne fait aucun doute que s’il n’y a pas une extension des allocations de chômage et un autre cycle de financement PPP, cela aura un impact catastrophique sur les revenus locaux», a déclaré Jones.

Bartley voit les dégâts infligés aux familles de première main.

«Je suis confronté à plus de problèmes de santé mentale que je n’en ai jamais eu en 20 ans», a-t-il déclaré.

Au garde-manger de son église, la demande a chuté après que le Congrès a adopté la facture d’aide massive il y a des mois, mais maintenant, de plus en plus de gens se présentent pour des sacs d’épicerie.

«C’est presque tout ce que nous pouvons faire pour suivre à nouveau», a déclaré Bartley.

Le Congrès, a-t-il ajouté, doit «dépasser toutes les politiques» et fournir plus d’aide à ceux qui en ont besoin.

« Je ne sais pas grand-chose sur le schéma politique de tout cela, mais il semble que nous devons faire quelque chose pour l’amélioration de notre pays », a déclaré Bartley. « Je ne sais pas comment ou ce que cela pourrait être. Mais on a l’impression que quelque chose doit arriver, ou c’est comme si le barrage allait se briser.

Hudspeth Blackburn est membre du corps de l’Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour faire des reportages sur des questions secrètes.

Suivez la couverture de la pandémie d’AP sur https://apnews.com/hub/virus-outbreak et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak.