Les difficultés intérieures placent Kim Jong Un sur la défensive – et sur l’offensive – dans la péninsule coréenne

Kim Jong Un a connu un début d’année 2024 chargé et belliqueux.

Le 14 janvier, le dirigeant nord-coréen a présidé le test d’un «nouveau missile hypersonique à combustible solide à portée intermédiaire.» Deux jours plus tard, lors d’un discours prononcé à l’Assemblée populaire suprême à Pyongyang, Kim a déclaré que la Corée du Sud «le principal ennemi du Nord et son principal ennemi invariable.» Il a également juré de «purger le langage de l’unification de la constitution» et a appelé à la destruction des « symboles intercoréens », tels que le Monument de l’Arc de la Réunificationqui a depuis été démoli à Pyongyang.

Ensuite, Kim est allé plus loin : il a parlé de guerre.

Notant que si la Corée du Nord ne veut pas de conflit, le pays communiste n’a néanmoins pas «l’intention de l’éviter.» Kim a ensuite révélé les plans du Nord : «occuper, subjuguer et récupérer« La Corée du Sud en cas de guerre.

Les remarques de Kim ont contribué à une escalade des tensions intercoréennes d’une manière familière aux observateurs des relations dans la péninsule, comme moi. Kim a tendance à proférer des menaces contre le Sud à intervalles réguliers.

La différence, cette fois, résidait dans la trame de fond des menaces de Kim. Cette compréhension met en lumière la conscience des Nord-Coréens des déficiences de leur leadership – et le désir de Kim de se détourner des problèmes intérieurs.

Un accident de train

Le 16 janvier 2024, Radio Asie Libre a publié un reportage sur un accident de train en Corée du Nord. Selon le média, un train de voyageurs à destination de la province de Hamkyung au départ de Pyongyang s’est renversé en raison d’une panne d’électricité alors qu’il gravissait une pente raide le 26 décembre 2023.

Trains de voyageurs nord-coréens généralement se composent de neuf à 11 voitures, les deux premières voitures étant réservées aux hauts fonctionnaires du gouvernement. Dans cet accident, les sept derniers wagons – chargés de Coréens ordinaires – ont déraillé, selon les rapports. On pense que des centaines de personnes sont mortes à cause de cela.

Les détails de l’accident restent obscurs car les nouvelles en Corée du Nord sont Étroitement contrôlé. Quelques Rapports sud-coréens suggèrent qu’il s’agissait peut-être d’un accident de bus et non de train. Mais Kim a pris soin de souligner la nécessité de «améliorer la sécurité des déplacements en trainlors de son discours du 16 janvier, donnant encore plus de poids au récit des accidents de train.

Du crash aux menaces de guerre

L’accident signalé survient à un moment où la situation s’accroît prise de conscience et mécontentement parmi les Nord-Coréens que leurs dirigeants ne font pas grand-chose pour améliorer les conditions, s’attaquer au problème rareté des ressources ou améliorer la sécurité des citoyens moyens. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ne font pas partie du Élite dirigeante.

Dans diverses enquêtes menées par des groupes de défense des droits de l’homme Nord-Coréens ayant fui vers la Corée du Sudles évadés ont mentionné à la fois les conditions de vie désastreuses des Nord-Coréens moyens et l’écart entre leur vie et celle des hauts fonctionnaires du gouvernement.

La crise actuelle à laquelle sont confrontés les Nord-Coréens n’est peut-être pas aussi grave que la période de grande famine au cours des années 1990, au cours desquelles on estime

600 000 à 1 million des personnes sont mortes.

Mais les pénuries d’électricité et l’insécurité alimentaire continuent de frapper les Nord-Coréens. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme en Corée du Nord souligné dans un rapport de 2023 des conditions dans lesquelles “certaines personnes meurent de faim” et d’autres meurent “”à cause d’une combinaison de malnutrition, de maladies et du manque d’accès aux soins de santé”.

Dans de telles circonstances, l’accident ferroviaire peut servir de catalyseur ou de foyer de mécontentement.

Comme l’a noté Jack Goldstone, spécialiste du changement social : les troubles sociétaux s’appuient sur « une forme de colère populaire de plus en plus répandue face à l’injustice » et lorsque les gens ont le sentiment « de perdre la place qui leur revient dans la société pour des raisons qui ne sont pas inévitables et qui ne sont pas de leur faute ».

Un maître de la déviation

Ce qui est inquiétant pour Kim, c’est que l’inquiétude suscitée par le rapport sur l’accident ferroviaire et les pénuries alimentaires et énergétiques survient alors que la Corée du Nord entre dans ce que les experts ont noté comme étant « »une période critique de changement” dans l’état. Kim est confrontée à un Jeune génération plus habitués à l’économie de marché – caractérisé par le «Marchés noirs de Jangmadang – et avec un meilleur accès aux informations externes. Cela est en contradiction avec l’idéologie officielle du régime en matière d’économie. l’autonomie, ou «juche», et une approche isolationniste qui coupe une grande partie du monde extérieur.

Kim est conscient de cette nouvelle frontière en matière de gouvernance. Pour y faire face, il a réadopté le «Politique de Byungjin il a lancé pour la première fois en 2013 une approche à deux piliers basée sur le renforcement à la fois de l’armée et de l’économie dans le but de réduire les risques de mécontentement intérieur.

Pour mener à bien cette politique, Kim a dû devenir un maître du détournement.

Il sait que l’incident du train survient au milieu mécontentement et protestation à cause de politiques qui ont vu une surveillance gouvernementale accrue et des perquisitions dans les maisons en raison de soupçons de tendances antisocialistes.

Ainsi, Kim semble détourner la colère intérieure en signalant la guerre et en créant une incertitude pour l’avenir des Nord-Coréens. C’est similaire à ce que les chercheurs expliquent C’est une caractéristique des dictateurs du nouveau style qui « manipulent les croyances » sur l’état du monde pour donner l’impression que les menaces extérieures sont plus graves que les problèmes intérieurs.

Manuel de jeu international

La vérité est que, pour Kim, cette déviation semble fonctionner. La rhétorique de guerre a conduit les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud à mener des exercices navals combinés impliquant porte-avions américains. Pendant ce temps, la Corée du Nord a envoyé son ministre des Affaires étrangères en Russie pour entretenir des relations bilatérales impliquant la Corée du Nord. armes utilisées dans la guerre contre l’Ukraine.

Personne – les médias nord-coréens, les journalistes étrangers ou les dirigeants mondiaux – ne mentionne les centaines de personnes qui sont probablement mortes dans l’accident de train, ni celles qui meurent de faim dans le pays.

Le détournement de Kim s’adresse également à un public en dehors de la Corée du Nord elle-même : les politiciens américains et le public sud-coréen.

L’administration Biden a a adopté une approche plus belliciste position envers la Corée du Nord, se rapprocher des alliés Le Japon et la Corée du Sud doivent assurer une approche coordonnée à l’égard de la Corée du Nord.

Pendant ce temps, le challenger probable de Biden lors du prochain vote présidentiel est Donald Trump – qui, en tant que président, a rencontré Kim lors d’un sommet à Singapour en 2018 et a depuis vanté l’idée de permettre à la Corée du Nord de conserver ses armes nucléaires tout en offrant des incitations financières à son pays. arrête de fabriquer de nouvelles bombes.

Trump a souligné à quel point il a appris à connaître le dirigeant nord-coréen et le «excellente relation» il a formé avec lui. Il existe un scénario dans lequel la rhétorique belliqueuse de Kim pourrait être saisie par Trump comme une preuve que l’approche de Biden ne fonctionne pas.

Pendant ce temps, le pouvoir législatif sud-coréen les élections sont également impactées par les tactiques de déviation de Kim. La déclaration de La Corée du Sud comme « ennemi» et les lancements de missiles visent, en partie, à influencer la perception du public sud-coréen concernant la sécurité dans la péninsule.

Evans Revere, un ancien responsable du Département d’État, explique que les remarques de Kim sont «conçu pour exploiter les divisions politiques» en Corée du Sud. Dans ce type d’environnement de rhétorique de guerre, les électeurs pourraient être persuadés de soutenir les partis politiques qui mettent l’accent sur l’engagement et sont moins susceptibles de soutenir le parti du président actuel Yoon Suk Yeol. approche dure aux affaires nord-coréennes.

Pour Kim, un corps législatif sud-coréen prêt à tolérer ses caprices est plus favorable qu’un corps législatif critique à l’égard de son régime, tout comme un homme plus amical à la Maison Blanche.

Le détournement de Kim Jong Un a certes plus d’un public, mais un seul objectif : le maintenir au pouvoir.