Le lutteur gréco-romain Sunny Jadhav, qui avait fait des petits boulots, notamment laver des voitures pour joindre les deux bouts, est ravi d’avoir enfin décroché un emploi avec les chemins de fer indiens grâce à des quotas sportifs. «Un emploi régulier dans le gouvernement apportera un soutien financier important à moi et à ma famille. Cela m’aidera à me concentrer uniquement sur l’entraînement et à améliorer mes performances « , a déclaré le médaillé d’argent national en 60 kg à IANS depuis Indore. Jadhav, 25 ans, a rejoint Western Railways en tant que commis. La situation financière de Jadhav s’est détériorée après la mort de son père. 2017. En février, le ministère des Sports avait sanctionné Rs 2,5 lakh pour Jadhav.

Les fonds, dit Jadhav, sont venus après qu’il eut emprunté de l’argent à des amis et à sa famille pour se préparer aux championnats nationaux. «J’ai remboursé le prêt que j’avais contracté auprès de mon entraîneur et d’autres personnes», a ajouté Jadhav.

Aux championnats nationaux tenus en février à Jalandhar, Jadhav a terminé deuxième en 60 kg.

Kripa Shankar Patel, lauréate Arjuna et entraîneur de l’équipe des chemins de fer, a déclaré à IANS: «Jadhav a été sélectionné dans le cadre du programme de quotas de talents qui vise à soutenir les jeunes ayant le potentiel d’exceller au niveau national et international à l’avenir.

