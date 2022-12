Les difficultés financières du Liban atténuées par les envois de fonds pendant les vacances

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Youssef Safouri s’est promené dans un marché de Noël bruyant et bondé à Beyrouth, où les centaines de familles qui ont afflué vers les stands vendant des cadeaux de créateurs libanais ont démenti une grave crise économique qui a sapé les économies de millions de personnes. Safouri fait partie des milliers de Libanais qui ont quitté le pays lorsque son économie a commencé à s’effondrer fin 2019. Ils sont maintenant devenus une bouée de sauvetage pour les familles restées au pays qui reçoivent des envois de fonds de l’étranger et de l’argent apporté dans les valises lors de visites de vacances. Les trois quarts de la population sont désormais plongés dans la pauvreté.

Depuis sa nouvelle maison au Canada, Safouri, un comptable, envoie une partie de son salaire mensuel à sa famille pour aider à couvrir les dépenses mensuelles qui montent en flèche, des factures de générateur privé et d’eau à la flambée des prix des denrées alimentaires.

“Tout le monde a du mal à retirer son argent de la banque et à essayer de couvrir ses dépenses de base à la maison”, a-t-il déclaré. “J’ai été obligé de quitter le pays et ma famille pour gagner de l’argent à l’étranger et le renvoyer.”

Le Liban recevra environ 6,8 milliards de dollars d’envois de fonds cette année, contre près de 6,4 milliards de dollars en 2021, car ils continuent d’être un élément central de l’économie en déclin et en difficulté du pays. La Banque mondiale estime qu’ils représentent près de 38 % du produit intérieur brut du pays.

Outre les envois de fonds envoyés de l’étranger, de nombreux membres de la diaspora reviennent pendant la période des fêtes, apportant avec eux des dollars en espèces indispensables.

Le ministre intérimaire du Tourisme, Walid Nassar, a déclaré le mois dernier que le pays touché par la crise s’attend à ce que quelque 700 000 personnes entrent dans le pays pendant la période des fêtes, la plupart d’origine libanaise. Il a estimé qu’ils rapporteront quelque 1,5 milliard de dollars entre décembre et la mi-janvier.

L’aéroport international de Beyrouth devrait recevoir 6,1 millions de touristes cette année, soit environ 400 000 de plus qu’en 2021, les arrivées quotidiennes doublant pendant la période des fêtes.

Depuis l’effondrement financier du Liban il y a plus de trois ans, les banques ont essentiellement verrouillé les déposants de leur propre épargne car ils ont subi des pertes d’une valeur de dizaines de milliards de dollars. L’économie mal gérée du pays pendant des décennies a été embourbée dans la corruption et les dépenses inutiles.

Avant que sa fragile économie ne s’effondre, le Liban avait une importante classe moyenne qui pouvait dépenser de l’argent pour célébrer Noël et d’autres fêtes en famille.

La crise a forcé un changement radical de mode de vie pour la majeure partie du pays, incapable de payer les coûts exorbitants des cadeaux et des célébrations de Noël.

Farah Jurdi, mère de deux enfants, affirme que le travail de son mari en Arabie saoudite au cours de la dernière décennie a été crucial pour elle afin d’éviter d’avoir à faire des compromis sur la qualité de vie de ses enfants. Avec la crise économique, c’est devenu encore plus critique, car il aide également ses parents et ses frères et sœurs à faire face à leurs dépenses.

“Je crains toujours qu’il doive un jour revenir au Liban, car la vie ne sera plus la même”, a-t-elle déclaré.

Les envois de fonds sont devenus nécessaires non seulement pour célébrer les vacances, mais pour de nombreuses familles au Liban, ils couvrent les dépenses ménagères les plus élémentaires, a déclaré Mohamad Faour, professeur adjoint de finances à l’Université américaine de Beyrouth.

“Les prix reviennent régulièrement aux niveaux d’avant la crise, mais les augmentations de salaire sont loin de ces niveaux”, a-t-il déclaré. “Quelqu’un qui gagne un salaire de 5 millions de livres libanaises (environ 113 dollars) ne peut pas payer une facture de générateur à moins qu’un parent ne lui envoie des dollars américains.”

Au marché de Noël, qui était rempli de centaines de familles se promenant dans le dédale de stands décorés et écoutant de la musique live, la plupart ont refusé de parler des envois de fonds qu’ils reçoivent de parents à l’étranger et des changements de mode de vie qu’ils ont dû endurer.

Mais l’organisateur de l’événement a admis qu’il avait dû faire un effort supplémentaire pour rendre son marché de Noël plus abordable cette année. Ils ont inclus des boutiques de cadeaux éphémères plus abordables et réduit les frais d’entrée pour les enfants.