Les difficultés économiques croissantes de l’Iran alimentent le mouvement de protestation de Mahsa Amini

Commentez cette histoire Commenter

Alors que le coût du loyer ne cessait d’augmenter à Téhéran, le programmeur de logiciels et sa femme savaient qu’il était temps de partir. Alors, comme beaucoup d’autres jeunes couples, ils ont fait leurs valises fin 2020 et ont déménagé dans une ville en dehors de la capitale. Le loyer y était moins cher, mais les logements étaient mal construits en raison d’une croissance rapide. Il n’y avait pas d’écoles ni de terrains de jeux à proximité. Même les services les plus élémentaires étaient à une distance de trajet.

Deux ans plus tard, leur situation économique n’a fait qu’empirer. Le programmeur, 38 ans, dit que l’idée de posséder une maison dans la ville satellite est un rêve lointain ; il avait espéré acheter une voiture d’occasion, mais même la Kia à hayon de trois ans qu’il avait en vue est hors de portée. Avec l’argent que lui et sa femme, une infirmière de 38 ans, mettaient de côté chaque mois, il faudrait plus de deux ans pour acheter la voiture.

“Je ressens de la rage, de la rage et un manque d’espoir. C’est le désespoir », a déclaré le programmeur lors d’un entretien téléphonique. Comme d’autres dans cette histoire, il a parlé sous couvert d’anonymat, craignant les représailles du gouvernement.

“Et si nous sortons pour protester, ils sévissent de la manière la plus répréhensible et la plus répréhensible”, a-t-il déclaré. « Nous ne savons vraiment pas quoi faire. Nous ne pouvons pas protester. Nous ne pouvons pas améliorer notre situation.

Depuis près de quatre mois, l’Iran est secoué par des manifestations suite à la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, aux mains de la « police des mœurs » en septembre dernier. Ce qui a commencé comme un mouvement axé sur les droits des femmes s’est rapidement transformé en un soulèvement plus large contre les restrictions de la République islamique, avec des manifestants appelant à une plus grande liberté culturelle et politique et à la fin des abus de l’État de sécurité.

Mais les griefs économiques alimentent également les troubles, disent les observateurs et les manifestants. Le mécontentement a fortement augmenté depuis le printemps dernier, lorsque les coûts ont commencé à monter en flèche et que la valeur de la monnaie s’est effondrée face au dollar, atteignant des niveaux record en décembre. L’inflation a dépassé 48% le mois dernier, selon les chiffres du gouvernement – le plus élevé depuis 1995 – et la plupart des Iraniens doivent se contenter de moins. Pour de nombreux ménages, les aliments de base comme la viande et les œufs sont devenus des produits de luxe.

“Le premier effet de cette inflation est sur les moyens de subsistance des gens”, a déclaré Saeed Leylaz, économiste et analyste politique basé à Téhéran, lors d’un entretien téléphonique. “Le gouvernement n’a rien pu faire pour réduire l’inflation jusqu’à présent à cause de la corruption.”

La République islamique est depuis longtemps en proie à une mauvaise gestion économique, selon les analystes. Mais la situation s’est considérablement aggravée après que le président Trump s’est retiré d’un accord nucléaire multilatéral en 2018 et a imposé une série de sanctions sévères au pays. L’Iran a du mal à trouver des acheteurs pour son pétrole, principale exportation du pays. Fin 2019, une hausse des prix du carburant a déclenché des manifestations généralisées et une répression meurtrière du gouvernement.

De nombreux Iraniens ordinaires avaient espéré qu’une nouvelle administration américaine rétablirait l’accord sur le nucléaire et offrirait un allégement des sanctions. Mais les protestations actuelles et la réponse brutale de l’État ont encore compliqué les négociations.

“Je dirais que ce n’est pas complètement mort”, a déclaré Djavad Salehi-Isfahani, professeur d’économie à Virginia Tech. “Si les deux parties le veulent, rien de fondamental n’a changé. Ce qui a changé, c’est la scène, et cette scène est réparable », a-t-il ajouté, faisant référence au soulèvement.

Mais les dirigeants cléricaux de l’Iran n’ont montré aucune indication qu’ils étaient disposés à envisager des réformes qui pourraient calmer les troubles, malgré la pression internationale. Les forces de sécurité ont tué plus de 500 personnes et en ont arrêté quelque 19 000, selon l’agence de presse militante HRANA. Quatre hommes ont été exécutés en lien avec les manifestations.

Alors que la répression s’intensifie, les Iraniens ordinaires ont du mal à joindre les deux bouts. Un jeune homme à Téhéran qui travaille comme chauffeur pour Snapp, une application populaire de covoiturage similaire à Uber, a déclaré que les affaires avaient fortement chuté depuis le début des manifestations parce que le gouvernement avait restreint l’accès à Internet pour empêcher les manifestants de communiquer et de télécharger des vidéos et photos de la répression.

“Lorsque Internet a été coupé et qu’il n’y avait pas d’accès aux applications, mes revenus ont été fortement réduits”, a déclaré le jeune homme. “La situation ne s’est pas améliorée, du moins pour moi.”

Son entreprise a pris un coup supplémentaire, a-t-il dit, car certains manifestants ont cessé d’utiliser le covoiturage, soupçonnant que les chauffeurs en informaient les agences de sécurité.

“La répression coûte cher”, a déclaré Ali Vaez, directeur du projet Iran pour l’International Crisis Group. “Il en va de même pour la blessure auto-infligée de la fermeture d’Internet, qui a chassé des centaines de milliers de personnes du marché du travail.”

Les régions minoritaires ethniques de l’Iran, comme la région kurde à l’ouest et la région baloutche au sud-est, ont été encore plus durement touchées.

Dans le passé, Chiman, une femme de 37 ans de Mahabad dans la région kurde, avait un emploi dans la vente qui lui permettait de payer ses propres soins de santé et ses vêtements, même de faire des folies pour des cours de musique et un abonnement à une piscine. Maintenant, elle n’a pas de revenu stable et a perdu son assurance maladie.

Elle dépend de sa famille pour se nourrir, bien que l’inflation signifie qu’ils ne peuvent se permettre qu’une fraction de la viande, du poisson et des fruits qui étaient autrefois abondants dans leur foyer. C’est d’autant plus bouleversant, dit-elle, que la région kurde est riche en terres agricoles, mais a souffert d’années de discrimination et de désinvestissement.

“J’ai un sentiment d’insécurité, d’anxiété profonde et de colère. Je n’ai aucun espoir en l’avenir », a déclaré Chiman. “L’une des principales raisons des manifestations, ce sont ces problèmes économiques.”

Fin décembre, le gouvernement a nommé un nouveau chef de la banque centrale, une tentative apparente d’éviter une chute libre de la monnaie, mais il est peu probable que cela ait beaucoup d’impact à court terme, selon les observateurs.

Pour de nombreux Iraniens, il ne reste qu’une seule solution. “Après 44 ans, les gens voient qu’il n’y a même pas la moindre dose de rationalité dans les autorités, et qu’il n’y a pas le moindre espoir de réforme”, a déclaré le programmeur de la ville proche de Téhéran.