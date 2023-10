Si le début de saison du St. Louis City SC a été magique et a donné le ton de la surprenante saison à venir, la fin s’annonce exactement à l’opposé. Et l’arrivée n’est peut-être pas si loin.













Dans ce qui ne peut être considéré que comme la continuation d’une tendance déconcertante de fin de saison, le St. Louis City SC a perdu 4-1 contre le Sporting Kansas City par un dimanche soir froid et pluvieux à CityPark lors du premier match de son meilleur match. trois séries éliminatoires du premier tour. City SC a perdu trois matchs de suite depuis qu’il a décroché la tête de série n°1 de la Conférence Ouest, et si la séquence atteint quatre, sa saison sera terminée.

Une combinaison de revirements, de défense laxiste et d’attaque ratée s’est avérée coûteuse, comme on pourrait s’y attendre. City SC a donné le ballon à Kansas City dans de mauvais endroits et leur a ensuite donné suffisamment de place pour en faire ce qu’ils souhaitaient.

“Nous devons vraiment réfléchir attentivement à la manière dont nous voulons jouer ensemble en tant qu’équipe avant le prochain match”, a déclaré le défenseur Tim Parker, dont le but à la 28e minute sur un corner a égalisé le match et a semblé donner à City SC tout l’avantage. l’élan qu’il pourrait souhaiter. Mais ce n’est pas le cas.

“En termes de qualité, nous n’étions tout simplement pas assez bons”, a déclaré le gardien et capitaine Roman Burki. « Nous avons été physiques toute la saison, nous avons surpassé presque tous nos adversaires. Et maintenant, tout le monde est un peu plus fatigué et maintenant c’est une question de qualité, mais aujourd’hui, la qualité n’était tout simplement pas suffisante. Je ne dirais pas que le Kansas a fait quelque chose de spectaculaire ou de spécial. C’est comme si nous n’étions pas assez bons.

Le deuxième match de la série aura lieu dimanche à 16 heures au Children’s Mercy Park de Kansas City, Kansas. Le troisième match, si nécessaire, aura lieu le samedi 11 novembre à CityPark, mais pour que ce match soit nécessaire, City SC doit inverser une tendance qui lui a fait perdre ses trois derniers matchs par un score de 9-1. Les quatre buts du Sporting Kansas City ont été les plus marqués par un adversaire du City SC cette saison, tout comme ses trois buts en première mi-temps. Ce n’était pas le cas d’un adversaire qui grimpait au score alors qu’une équipe poussait désespérément vers l’avant. Le SKC a pris le contrôle du match en marquant trois buts en 12 minutes en première mi-temps, et le plus important de tous, en marquant deux fois en trois minutes, et à un moment où l’élan semblait avoir basculé vers le City SC. Au lieu de cela, SKC est devenu la première équipe sur route à gagner lors des quatre rencontres entre les équipes.















“Quand nous prenons l’élan que nous avons”, a déclaré Parker, dont le but une minute après que le SKC ait pris l’avantage a fait vibrer le stade, “et puis nous le donnons, c’est un peu dégonflé, mais nous devons être capables de combattez dans ces moments-là, surtout en séries éliminatoires.

City SC aurait pu rêver d’une météo meilleure que 40 degrés avec une pluie constante au coup d’envoi, mais il n’aurait pas pu rêver d’une meilleure ambiance. Chaque siège semblait occupé malgré les conditions et un départ brutalement tardif, le premier coup de pied étant donné à 21h26, à peu près à l’heure où se terminent habituellement les matchs du City SC. Les éléments n’ont pas dérouté les supporters, qui ont fait du bruit tout au long et qui n’ont commencé à rentrer chez eux que lorsque le SKC a pris une avance de 4-1 au milieu de la seconde période.















“Nous étions juste un peu en retard lors des duels critiques aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur Bradley Carnell, “et voilà le résultat. … Nous savons ce que ça fait d’avoir ce genre de lignes de score tout au long de la saison. Nous l’avons fait de très nombreuses fois. Mais oui, nous devons aussi être de bons perdants parfois, et ils étaient tout simplement meilleurs que nous ce soir-là.

SKC, tête de série n°8 dans l’Ouest et seule équipe sur route à remporter un match éliminatoire jusqu’à présent, a inscrit ses trois premiers buts à distance, mais lorsque vous avez autant de temps et d’espace pour tirer dessus, cela rend le processus beaucoup plus simple. À la 27e minute, City SC s’est trop engagé d’un côté du terrain, ce qui a laissé Logan Ndenbe seul de l’autre côté, et lorsque SKC lui a joué le ballon, il a eu l’espace nécessaire pour atteindre le haut de la surface et l’enfoncer dans la surface. côté éloigné du filet à 18 mètres.

City SC a répondu, juste une minute plus tard, sur un corner. Le coup de pied de Vassilev est entré dans la surface, a frappé un défenseur du SKC et est arrivé à Tim Parker, qui contrôlait le ballon, se retournait et tirait, lui donnant le premier but des séries éliminatoires du City SC pour accompagner le premier but de la saison régulière.

Sur le deuxième but du SKC, au milieu d’une bousculade dans la surface, Njabulo Blom récupérait le ballon, mais sa tentative de dégagement allait directement à un joueur du SKC. Roman Burki a bloqué un tir, mais le rebond est revenu à Remi Walter qui l’a percé pour reprendre l’avantage.

Trois minutes plus tard, Eduard Lowen n’a pas remporté de plaquage contre Gadi Kinda dans son propre camp et Kinda a jailli, qui a tiré à 25 mètres et a battu Burki.

“C’était tout simplement inhabituel”, a déclaré Burki. « Pas de pression sur le ballon, laisser les gars tirer, pas de blocage du tir d’emblée, ce qui n’est pas suffisant. Je dirais tout simplement pas assez mortel. Les tirs que nous avons eus étaient principalement sur le gardien de but, vous savez, des arrêts faciles. Et les tirs qu’ils ont eu, ils ont eu des tirs décents.

City SC a détenu la possession pendant 57,5 ​​% du match, un record pour une saison sans carton rouge, mais c’était ce que voulait le SKC, mettant City SC au défi de se frayer un chemin à travers eux plutôt que d’attaquer sur un contre comme il est construit pour le faire. faire.