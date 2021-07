Les difficultés d’extraction de Bitcoin diminuent après l’effondrement du hashrate en Chine

Mine de Bitcoin au bord du plateau tibétain près du Sichuan, en Chine. La mine est stratégiquement placée à côté d’un générateur d’énergie hydraulique. Getty Images

Il est devenu beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable d’exploiter des bitcoins. Le monde sait depuis des mois que plus de la moitié des mineurs de bitcoins du monde s’éteindraient alors que la Chine réprimait l’exploitation minière. Maintenant que c’est arrivé, l’algorithme bitcoin s’est ajusté en conséquence pour s’assurer que la productivité des mineurs ne continue pas à tomber d’une falaise. Cet ajustement – ​​qui a pris effet tôt samedi matin – signifie également que plus d’argent sera versé aux mineurs de bitcoins qui restent en ligne. « Ce sera une fête pour les mineurs », a déclaré l’ingénieur minier Bitcoin Brandon Arvanaghi. « Ils possèdent soudainement une part bien plus importante du gâteau, ce qui signifie qu’ils gagnent plus de bitcoins chaque jour. »

L’exploitation minière simplifiée

Un mineur de bitcoins exécute un programme sur un ordinateur pour essayer de résoudre un casse-tête avant que quiconque ne le fasse. Résoudre ce casse-tête est ce qui complète un bloc, un processus qui crée à la fois un nouveau bitcoin et met à jour le grand livre numérique en gardant une trace de toutes les transactions bitcoin. La Chine a longtemps été l’épicentre des mineurs de bitcoins, les estimations passées indiquant que 65% à 75% de l’extraction de bitcoins dans le monde s’y est produite, mais une répression dirigée par le gouvernement a effectivement banni les mineurs de crypto du pays. « Pour la première fois dans l’histoire du réseau bitcoin, nous avons un arrêt complet de l’exploitation minière dans une région géographique ciblée qui a affecté plus de 50 % du réseau », a déclaré Darin Feinstein, fondateur de Blockcap et Core Scientific. Plus que 50% du hashrate – la puissance de calcul collective des mineurs du monde entier – a abandonné le réseau depuis son pic de marché en mai.

Moins de personnes minent signifie que moins de blocs sont résolus chaque jour. En règle générale, il faut environ 10 minutes pour terminer un bloc, mais Feinstein a déclaré à CNBC que le réseau bitcoin avait ralenti à des temps de bloc de 14 à 19 minutes. C’est précisément pourquoi le bitcoin se re-calibre tous les blocs de 2016, ou environ toutes les deux semaines, réinitialisant à quel point il est difficile pour les mineurs d’exploiter. Samedi, le code bitcoin a automatiquement fait environ 28% moins difficile à miner – une baisse historiquement sans précédent pour le réseau – rétablissant ainsi les temps de blocage à la fenêtre optimale de 10 minutes. L’algorithme Bitcoin est programmé pour gérer une augmentation ou une diminution des machines minières, selon Mike Colyer, PDG de la société de monnaie numérique Foundry. « C’est un marché autorégulé qui ne nécessite aucun comité extérieur pour déterminer quoi faire. C’est un concept très puissant », a-t-il déclaré.

Moins de concurrents et moins de difficultés signifient que tout mineur avec une machine branchée verra une augmentation significative de sa rentabilité et des revenus plus prévisibles. « Tous les mineurs de bitcoins partagent la même économie et exploitent le même réseau, de sorte que les mineurs publics et privés verront une augmentation de leurs revenus », a déclaré Kevin Zhang, ancien directeur des mines de Greenridge Generation, la première grande centrale électrique américaine à commencer à extraire derrière le compteur à grande échelle. En supposant des coûts d’énergie fixes, Estimations de Zhang des revenus de 29 $ par jour pour ceux qui utilisent le mineur Bitmain de dernière génération, contre 22 $ par jour avant le changement. À plus long terme, bien que les revenus des mineurs puissent fluctuer avec le prix de la pièce, Zhang a également noté que les revenus miniers n’avaient baissé que de 17% par rapport au pic du prix du bitcoin en avril, alors que le prix de la pièce avait chuté d’environ 50%.

« Nous nous attendons à une période de rentabilité minière beaucoup plus élevée pour les clients de Compass Mining », a déclaré Whit Gibbs, PDG et fondateur de Compass, un fournisseur de services miniers de bitcoins. « Nous nous attendons à ce que les mineurs soient environ 35% plus rentables. » Feinstein de Blockcap est d’accord. « Nous nous attendons à une augmentation des revenus et des bénéfices dans un avenir prévisible. Il s’agissait d’un cadeau inattendu pour le réseau, non seulement en termes de revenus, mais également en termes de décentralisation et de mesures énergétiques durables. » Bien que la baisse de difficulté profite à tous les mineurs, ceux qui utilisent des équipements de nouvelle génération en bénéficient le plus. Feinstein a déclaré à CNBC que la plupart des équipements en Chine qui ont été éteints étaient des équipements d’ancienne génération, qui sont inefficaces et fonctionnent avec des marges bénéficiaires beaucoup plus faibles.

Surtension de six mois

Il est difficile de prédire combien de temps durera le déficit de hashrate. Barbour a déclaré qu’il était tout à fait possible que Pékin puisse simplement inverser sa politique, et cela ne pourrait être qu’une interruption à court terme. Sinon, la plupart des experts en cryptographie minière conviennent qu’il faudra de six à 15 mois pour que tout ce matériel minier inactif et déplacé migre. « Il faudra beaucoup de temps pour que le surplus trouve un foyer », a déclaré Barbour. Gibbs pense que les mineurs devraient voir leurs revenus augmenter pour au moins le reste de 2021. « Chaque jour, les mineurs chinois recherchent dans le monde entier des endroits où rallumer leurs machines. L’espace est très limité pour le moment », a déclaré Colyer.

Une partie du problème, selon Feinstein, est qu’avant même que la Chine n’interrompe l’exploitation minière, il y avait déjà un manque d’infrastructures pour héberger les mineurs de nouvelle génération déployés chaque mois par le fabricant basé à Pékin Bitmain. Maintenant que le marché est inondé d’une offre excédentaire de plates-formes minières d’occasion, il est difficile de dire à quelle vitesse les pays seront en mesure d’absorber l’afflux d’engins. « Certaines sociétés minières ont tout construit et attendaient simplement que ces ASIC se connectent, ce qui ne prendrait que quelques jours », a expliqué Arvanaghi. « D’autres devront peut-être construire des conteneurs, étendre des entrepôts ou augmenter leur capacité électrique. Nous ne verrons pas le taux de hachage atteindre ce qu’il était du jour au lendemain, mais nous le verrons repartir au cours des prochains mois », a-t-il poursuivi. .