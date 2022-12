Les difficultés des Lakers en temps de crise continuent de leur coûter la défaite face aux Hornets

LOS ANGELES – Tout d’abord, il y avait The Turnover. Ensuite, il y a eu le Gardien de but. Et enfin, La Chaussure Volante.

La défaite 134-130 des Lakers contre les Charlotte Hornets a présenté une comédie d’erreurs de temps critique qui ont été beaucoup trop courantes pour Los Angeles.

“Ce n’était pas seulement dans la dernière ligne droite, c’était tout le match”, a déclaré LeBron James lorsqu’il a été interrogé sur les erreurs de fin de match de l’équipe.

Entrant dans le concours de vendredi, les Lakers étaient la pire équipe d’embrayage de la ligue. Leur adversaire, les Hornets, est entré en tant que deuxième pire équipe de la ligue.

Une force stoppable rencontrait un objet mobile. Naturellement, quelque chose devait céder. Et comme cela a trop souvent été le cas cette saison, ce sont les Lakers.

Los Angeles a été défait par le terme le plus utilisé de l’entraîneur-chef Darvin Ham : “blessures auto-infligées”. Les Lakers ont retourné le ballon plus de 17 fois, menant à 32 points pour les Hornets. Ils ont accordé 29 points de rupture rapide et 62 points dans la peinture.

Pour le troisième match consécutif, ils ont accordé plus de 130 points. Les 13-19 sont maintenant 1-3 depuis la blessure au pied droit d’Anthony Davis – et sont tombés au n ° 13 dans l’Ouest derrière le Thunder d’Oklahoma City.

“Nous n’avons tout simplement pas beaucoup de marge d’erreur”, a déclaré James. “Nous devons être capables de contrôler les choses que nous pouvons contrôler.”

Trois possessions se sont démarquées comme critiques dans la défaite, qui a vu les Lakers se rallier à un déficit de 16 points en seconde période – mené par James, qui a marqué 18 de ses 34 points en quatrième – pour égaliser le match avec 42 secondes restantes.

Après que les Lakers aient égalé le match 130-130 sur une séquence de transition dans laquelle Russell Westbrook a installé James dans la foulée, Austin Reaves a volé le ballon après avoir changé un pick-and-roll LaMelo Ball-Gordon Hayward. Alors que Reaves courait dans l’autre sens, les Lakers ont eu une rare opportunité 4 contre 1.

Au lieu de marquer et de prendre une avance de deux points à 30 secondes de la fin, l’équipe a mal espacé le sol, Reaves, James, Westbrook et Patrick Beverley se rencontrant presque alors que la passe de Reaves à Westbrook rebondissait sur ses mains et hors limites. . (On ne sait pas si Beverley l’a également touché.)

C’est une bévue inexcusable. Compte tenu de l’avantage de la transition et du contexte de chronométrage, les Lakers devaient marquer là-bas.

Les Lakers ont clôturé le match avec James au centre flanqué de Reaves, Beverley, Westbrook et Dennis Schröder. Cela leur a donné un groupe commutable qui pouvait sortir en transition et faire pression sur la jante, ce qui a aidé lors du retour de Los Angeles en seconde période. Mais cela les a également rendus petits sur le plan défensif – un problème courant pour les Lakers – ce qui leur a en partie coûté leur dernière possession défensive.

Westbrook a parié contre Terry Rozier, cherchant un vol et lui permettant de prendre un 3 penché grand ouvert. Le tir a raté, mais Hayward a pu écarter Schröder sans effort et saisir le ballon perdu.

Lorsque Hayward s’est levé pour le lay-up, James, qui était à l’extérieur de la peinture, s’est retourné et a tenté de bloquer le tir, entrant en contact avec le panneau arrière. Les officiels ont jugé qu’il s’agissait d’un gardien de but, donnant aux Hornets une avance de 132-130 avec 6,1 secondes à jouer.

Enfin et surtout, il y a eu la dernière possession offensive des Lakers. James, qui a marqué ou aidé sur 11 points consécutifs au cours des 2:30 finales, s’est libéré d’une double équipe et a capté une passe près de la ligne de touche. Il a glissé sur son incursion vers la jante, avec sa chaussure Nike LeBron 20 qui s’est échappée et qui s’est envolée hors des limites.

Alors que James tombait, il a envoyé le ballon à Schröder dans le coin pour un 3 points ouvert. Le tir a retenti sur le bord et Charlotte a assuré le rebond. PJ Washington a réussi deux lancers francs et les Hornets ont sans doute infligé aux Lakers leur pire défaite de la saison.

Les Lakers continuent d’être un feu de pneus des deux côtés du ballon de basket en temps critique. Ils sont passés de l’attaque d’embrayage classée 30e à la 27e après le match, mais ils sont passés de la défense classée 29e à la défense classée 30e. Ils restent derniers en notation nette (-33,5) par une large marge.

En zoom arrière, la défense des Lakers s’est effondrée sans Davis. Ils sont 29e au classement défensif (124,7) et 27e au classement net (-9,9) au cours des quatre derniers matchs. Les joueurs du périmètre défendent toujours comme s’ils avaient Davis sur la ligne arrière pour nettoyer leurs erreurs, seulement c’est Bryant, Wenyen Gabriel ou James, dont aucun ne peut reproduire la défense intérieure de James.

“C’est difficile de perdre quelqu’un comme AD”, a déclaré Reaves. « Il est la pièce maîtresse de ce que nous faisons défensivement. … Evidemment depuis qu’il est sorti, la cote défensive n’est pas bonne. Nous devons donc déterminer ce que nous devons faire pour réduire cela et nous mettre dans de meilleures situations. … C’est juste trop de points. Vous n’allez pas gagner beaucoup de matchs comme ça.

Los Angeles a obtenu des éclaircissements sur la blessure de Davis vendredi, l’équipe annonçant que Davis souffrait d’une blessure de stress au pied droit et qu’il serait écarté indéfiniment. L’athlétismeShams Charania de , a rapporté que Davis souffrait d’une « blessure due à une réaction de stress » et que l’équipe espère qu’il n’aura pas besoin d’une intervention ou d’une intervention chirurgicale.

Le trou des Lakers au milieu pourrait devenir encore plus grand au prochain match, car ils pourraient l’être sans le remplaçant de Davis, Thomas Bryant.

Avec 3:16 restant dans le match, Bryant s’est blessé à l’épaule droite en tentant un lay-up contre Mason Plumlee, qui a glissé vers le bas et a frappé le bras de Bryant. Bryant souffrait atrocement et a dû être aidé au vestiaire. Il est retourné sur le banc et a encouragé ses coéquipiers mais n’est pas revenu au match. Il a terminé avec huit points et 13 rebonds en 33 minutes.

Les Lakers ont déclaré qu’il n’y avait pas de mise à jour après le match et que Bryant était évalué par l’équipe avant leur vol de nuit à destination de Dallas pour le match du jour de Noël. Si Bryant est incapable de jouer dimanche, les Lakers seraient réduits à Gabriel, James et Damian Jones comme seules options de centre.

Los Angeles n’a d’autre choix que d’essayer de comprendre comment s’adapter sans Davis, car leurs défaites contre Sacramento et Charlotte étaient deux de leurs matchs les plus gagnables au cours de l’absence prévue de plusieurs semaines de Davis.

James fait tout ce qu’il peut offensivement, affichant son sixième match consécutif de 30 points. Austin Reaves (20 points) et Russell Westbrook (17 points, 7 passes) sont revenus de leurs blessures respectives à la cheville et ont bien joué. Bryant et Gabriel ont fourni de solides minutes de centre. Même Beverley a redécouvert son coup de tir. Walker a quatre matchs consécutifs avec plus de 15 points.

Mais cela n’a pas suffi sans Davis, leur écosystème aux deux extrémités, mais surtout défensivement. Avec Davis mis à l’écart indéfiniment, les Lakers doivent trouver une solution – probablement un ajustement de la rotation et / ou des schémas – qui peut les aider à survivre à leur prochain road trip de cinq matchs.

“Il n’y a pas de temps pour s’apitoyer sur son sort”, a déclaré Ham. “Vous devez ramasser et ajuster à la volée.”

(Photo de LeBron James : Kevork Djansezian / Getty Images)