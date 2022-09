Les difficultés demeurent pour la ville ukrainienne sortant de l’occupation

Les forces russes ont contrôlé Izium pendant six mois avant d’être forcées de battre en retraite il y a deux semaines lors d’une contre-offensive ukrainienne. L’un des derniers jours de la bataille, une roquette grad a explosé dans la cour de Margaryta Tkachenko. Sa carcasse est toujours là, quelque chose d’une nouveauté pour ses enfants et un rappel des terribles six mois que la famille a endurés.

“Nous sommes sortis du sous-sol et la maison avait disparu”, a déclaré Tkachenko. Elle a gardé les enfants au sous-sol et a fait de son mieux pour nettoyer les dégâts au-dessus.

Son toit est une coquille carbonisée et les fenêtres à l’étage qui donnent sur la rivière Sievierodonetsk sont ouvertes aux intempéries. Elle et ses trois enfants – âgés de 9 mois, 7 et 10 ans – vivent maintenant dans un coin sombre du rez-de-chaussée, dormant ensemble sur un matelas qui occupe toute la chambre et cherchant ce dont ils ont besoin une fois le soleil couché.