Les différentes positions de sommeil et leurs effets sur votre santé

Une nuit de sommeil est un peu différente pour chacun. Peut-être que vous dormez sur le dos (et ronflez), ou peut-être que vous dormez sur le ventre (et vous réveillez avec une raideur de la nuque). Ces résultats sont liés à la façon dont vous dormez – et potentiellement à ce sur quoi vous dormez. Il se passe beaucoup de choses dans votre corps pendant la nuit, et cela peut en grande partie être attribué à votre position de sommeil. Nous examinerons de plus près quelle position de sommeil vous convient le mieux, et nous en apprendrons davantage sur les raisons pour lesquelles d’autres positions de sommeil ne sont pas recommandées.

Quelle est la position de sommeil la plus saine ?

Selon la clinique Mayo, dormir sur le côté est considéré comme la meilleure position pour dormir pour la plupart des gens, car c’est le meilleur pour vos voies respiratoires. Dormir sur le dos peut vous causer des problèmes d’apnée du sommeil et de ronflement, et dormir sur le ventre peut être dur pour le dos et le cou. Cependant, dormir sur le côté tend à atténuer tous ces problèmes. Cela peut également être plus facile pour toutes vos articulations.

Cependant, l’un des éléments les plus importants de toute position de sommeil saine est de s’assurer que votre oreiller est bien adapté à la façon dont vous dormez. Pour les dormeurs latéraux, il est important que votre oreiller soit suffisamment surélevé pour maintenir votre tête alignée avec votre colonne vertébrale. Vous voulez que votre colonne vertébrale soit neutre pendant que vous dormez afin qu’il n’y ait aucune pression dessus.

Le sommeil sur le côté est également idéal pour les femmes enceintes, car il réduit la pression sur les organes et aide à maintenir une circulation sanguine saine. La clinique Mayo déclare que dormir sur le côté est particulièrement important au cours du troisième trimestre et qu’il est recommandé de dormir sur le côté gauche.

Effets des autres positions de sommeil

Studio Prostock/iStock/Getty Images Plus

Bien que dormir sur le côté soit considéré comme le meilleur, il existe d’autres positions de sommeil vers lesquelles vous pourriez vous tourner, que ce soit parce qu’elles sont confortables ou parce qu’elles répondent à vos besoins d’une manière ou d’une autre. Apprenez-en davantage sur chacun d’eux ici.

Dormeurs sur le ventre

Il peut être très difficile pour votre corps de dormir sur le ventre. Cette position de sommeil peut entraîner des douleurs au cou et au dos en raison de la pression qu’elle exerce sur votre colonne vertébrale. Votre corps n’est pas aligné lorsque vous dormez dans cette position, ce qui signifie que vous pourriez vous réveiller avec de la douleur.

Cependant, l’estomac dort, selon quelques études, peut être très bénéfique contre l’apnée du sommeil (lorsque vous arrêtez de respirer par intermittence pendant le sommeil) ou le ronflement. La position couchée peut bénéficier positivement à votre respiration en permettant à vos voies respiratoires d’être plus ouvertes que si vous dormez sur le dos.

Dormeurs sur le dos

Selon la clinique Mayo, lorsque vous dormez sur le dos, vous augmentez votre risque de problèmes d’apnée du sommeil. Votre mâchoire peut s’ouvrir plus facilement dans cette position et votre langue peut s’enfoncer dans votre bouche, ce qui peut contribuer à un risque plus élevé de ronflement et d’apnée du sommeil.

Cependant, dormir sur le dos peut être utile pour atténuer les problèmes d’acné, selon Médecine Johns Hopkins. Lorsque vous dormez sur le côté ou sur le ventre, votre visage entre en contact avec un oreiller et si la taie d’oreiller n’est pas propre, les bactéries peuvent provoquer des éruptions cutanées. Dormir sur le dos signifie que vous n’entrez pas en contact avec votre taie d’oreiller, ce qui peut également réduire les risques de plis.

Dormir sur le dos peut aider à soulager la pression exercée sur le bas du dos et à réduire la douleur que vous pourriez y ressentir. Cela peut également réduire la douleur à la hanche et au genou, car vous exercez également moins de pression sur ces zones dans cette position.

Dormeuses combinées

Les dormeurs mixtes sont des personnes qui n’adhèrent à aucune position pendant la nuit. Ces personnes peuvent commencer la nuit sur le dos, basculer sur le côté gauche pendant quelques heures et se réveiller sur le ventre. Le problème est que vous obtenez tous les mauvais aspects des positions de sommeil en une seule fois et vous ne pouvez pas adapter votre matelas et votre oreiller à un seul type de dormeur, car ils changent tout au long de la nuit. Un oreiller pour dormeur sur le côté est différent d’un oreiller pour dormeur sur le ventre, et dormir sur le ventre sur un oreiller conçu pour dormir sur le côté sera très douloureux pour votre cou.

Le seul avantage du sommeil combiné est que les mouvements constants peuvent aider à soulager la pression sur vos articulations, car vous ne les maintenez pas trop longtemps dans la même position. Si vous ne passez pas une nuit entière sur le dos, vous courez également moins de risques d’apnée du sommeil et de ronflement.

Conclusion

Maria Korneeva/Moment/Getty Images

Il n’est pas toujours facile de changer de position de sommeil, car on a tendance à aimer ce qu’on aime. Cependant, si vous ressentez des douleurs telles que des douleurs au cou, de l’apnée du sommeil ou des douleurs articulaires, cela peut être dû à votre position de sommeil. Cela signifie qu’il est temps d’envisager réellement d’entraîner votre corps à dormir d’une manière différente. Tout cela peut également être attribué au fait que votre oreiller (ou votre matelas) ne correspond pas à votre position de sommeil principale, alors assurez-vous d’avoir l’oreiller qui vous convient.