Les différends sur les croisières prétendent que son véhicule autonome a retardé les premiers intervenants

La société Cruise s’oppose à une accusation des pompiers de San Francisco, selon laquelle l’un des véhicules autonomes de la société aurait retardé une ambulance après un accident mortel.

Selon SF Fire, le 14 août, un conducteur a heurté un piéton dans la ville vers 23 heures. Le département a déclaré que les équipes des services médicaux d’urgence ont été confrontées à un problème pour se rendre à la collision : deux taxis de croisière bloquaient la route.

Ce blocage, selon SF Fire, a retardé l’acheminement du piéton à l’hôpital, où il est décédé plus tard.

Dans un rapport, le département a écrit à propos de l’incident : « Ce retard, aussi minime soit-il, a contribué à de mauvais résultats pour le patient… Le fait que les véhicules autonomes Cruise continuent de bloquer l’entrée des appels critiques au 911 est inacceptable.

Mais Cruise repousse ce récit des événements. Un porte-parole de la société a déclaré que les vidéos de ces AV montraient une histoire différente.

« Le premier véhicule quitte rapidement la zone dès que le feu passe au vert et l’autre s’arrête dans la voie pour céder le passage aux premiers intervenants qui dirigent la circulation », a écrit le porte-parole dans un communiqué. «Pendant toute la durée de l’arrêt de l’AV, la circulation reste débloquée et circule à droite de l’AV. L’ambulance derrière le véhicule utilitaire disposait d’un chemin dégagé pour dépasser le véhicule utilitaire alors que d’autres véhicules, y compris l’ambulance, le faisaient. Dès que la victime a été chargée dans l’ambulance, l’ambulance a immédiatement quitté les lieux et n’a jamais été gênée par l’AV.

Cruise n’a pas voulu partager cette vidéo, affirmant qu’il s’agissait d’un matériel exclusif.

Mais NBC Bay Area a pu visionner une vidéo de près de 13 minutes qui serait l’incident en question. Il semble montrer ce que l’entreprise décrit, y compris l’ambulance qui parvient à se faufiler près de la voiture de croisière arrêtée.

L’incident s’est produit quatre jours seulement après que la California Public Utilities Commission a approuvé une expansion pour Cruise, ainsi que pour la société Waymo, permettant aux deux d’exploiter des AV à toute heure à San Francisco.

C’est une décision contre laquelle le superviseur Aaron Peskin a critiqué. Et même s’il n’a pas pu parler des événements du 14 août, Peskin a déclaré à NBC Bay Area qu’il y avait désormais plus de 70 incidents documentés d’AV interférant avec les premiers intervenants.

« Dans ces cas, les secondes et les minutes peuvent faire la différence pour savoir si une personne perd son sang ou peut être réanimée après une crise cardiaque ou une autre urgence », a-t-il déclaré. « Et ce n’est pas une question de « si », c’est une question de « quand ». «

Peskin demande à l’État davantage de réglementation sur l’industrie audiovisuelle émergente. Il a déclaré que la ville était sur le point de parler aux législateurs et aux dirigeants du DMV plus tard ce mois-ci.