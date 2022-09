Les différences de traitement du personnel entre la princesse Diana et Meghan Markle sont « flagrantes », selon un expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que Meghan Markle est critiquée pour la façon dont elle a traité le personnel royal dans un nouveau livre à la bombe, les experts ont souligné que la différence entre son comportement et celui de la princesse Diana envers les membres du palais de Kensington est « flagrante ».

MEGHAN MARKLE “SEMBLAIT ENNUYÉ” AVEC LES CONSEILS DE LA REINE CONSORT CAMILLA APRÈS AVOIR REJOINT LA FAMILLE ROYALE, L’AUTEUR RÉCLAMATION

“Diana se rendait chez le personnel pour prendre le thé. Arriver avec des cadeaux…[and was] décrit comme “gentil” envers le personnel”, a déclaré Kinsey Schofield, expert royal et animateur du podcast “To Di For Daily”, à Fox News Digital.

“La princesse de Galles s’excuserait auprès de ses employés d’avoir été désordonnés… bien que ce soit leur travail de nettoyer après elle ! Elle a quand même dit “désolé !””

La princesse Diana a même invité les enfants de son employé à passer des vacances avec elle et ses fils, le prince Harry et le prince William.

En revanche, Meghan aurait traité le personnel comme s’il était “moins que”, selon l’expert royal.

MEGHAN MARKLE, LA DUCHESSE “DIFFICILE”, S’EST PLAINTE DE “NE PAS ÊTRE PAYÉE” POUR LA TOURNÉE ROYALE, LES RÉCLAMATIONS DE LIVRES

Parmi les autres comportements choquants de la duchesse de Sussex, citons ses affrontements avec des membres du personnel pour avoir accepté des cadeaux gratuits d’organisations commerciales.

Apparemment, le personnel a tenté d’expliquer à Markle que le protocole royal ne lui permettait pas d’accepter les cadeaux.

“Les affrontements étaient centrés sur les cadeaux gratuits que certaines entreprises enverraient à Meghan. Les livraisons arrivaient constamment au palais de Kensington. ‘Des vêtements, des bijoux, des bougies… C’était sans arrêt”, a écrit le livre de la journaliste du Times Valentine Low “In Courtiers: The Hidden Power Behind”. la Couronne » cité.

Markle était “probablement peu sûre de sa position et surcompensait parce qu’elle craignait de ne pas être prise au sérieux au sein du palais”, a noté l’expert royal.

Une source a déclaré à l’expert royal que Markle était “trop ​​dur” et qu’il “se fâchait avec les serviteurs”, tandis que “parfois [shouting] à eux.” Elle leur a parlé et était “froide”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Selon plusieurs membres du personnel, on l’a entendue dire à au moins une occasion : “Je n’arrive pas à croire que je ne sois pas payée pour ça”, aurait déclaré Markle lors de la tournée royale en Australie en octobre 2018.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le comportement de la duchesse de Sussex a été jugé inconvenant, car les salaires de la plupart des employés du palais sont “modestes”.

“Vous travaillez pour la famille royale parce que vous admirez la famille royale et généralement, ils sont très gentils et édifiants. L’humble salaire ne vaut certainement aucun type de cruauté”, selon l’expert royal.