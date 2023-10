Points clés à retenir Les femmes développeurs de logiciels sont moins susceptibles que les hommes de déclarer qu’elles envisagent de perfectionner leurs compétences en matière d’intelligence artificielle, selon une récente enquête Pluralsight.

Le perfectionnement des compétences peut aider les travailleurs à s’adapter à mesure que l’IA est adoptée, mais pourrait également préserver les inégalités entre les sexes existantes dans le domaine des développeurs à prédominance masculine, a déclaré Kerry McInerney, chercheur au Leverhulme Center for the Future of Intelligence.

Les femmes sur le marché du travail pourraient être affectées de manière disproportionnée pendant la transition vers l’IA, selon l’analyse de McKinsey.

Les résultats de recherches récentes indiquant que les femmes développeurs sont moins susceptibles que les hommes de perfectionner leurs compétences en codage assisté par intelligence artificielle soulignent les défis associés à la réduction des disparités entre les sexes dans l’industrie technologique à prédominance masculine à mesure que l’adoption de l’IA se développe.

Une enquête récente menée par la société d’enseignement technologique en ligne Pluralsight a montré que 74 % des développeurs de logiciels ont l’intention de perfectionner leurs compétences en codage assisté par l’IA. Cependant, selon Cat Hicks Pluralsight, vice-présidente de la recherche de Cat Hicks Pluralsight, seules 68 % des femmes développeurs interrogées envisagent de perfectionner leurs compétences en codage assisté par IA, contre 79 % des hommes.

Hicks a ajouté que 17 % des femmes développeuses de logiciels déclarent ne pas utiliser d’outils d’IA même lorsque le reste de leur équipe le fait, contre seulement 10 % des hommes. L’étude a également révélé que les hommes sont presque deux fois plus susceptibles que les femmes – 19 % contre 10 % – d’utiliser des outils d’IA même lorsque leur équipe ne le fait pas, a déclaré Hicks dans un e-mail adressé à Investopedia.

Bien que le regroupement des développeurs en deux groupes de genre ne reflète pas toutes les identités, cela peut être utile pour examiner l’inégalité entre les sexes au sein de la main-d’œuvre de l’industrie technologique à une époque où l’on craint que l’intégration de l’IA ne rende obsolètes les compétences de certains travailleurs de la technologie.

« Le perfectionnement des compétences peut être considéré comme une solution aux formes de précarité du travail et d’automatisation », mais il peut également contribuer à « préserver les compétences ».[ing] un groupe démographique particulier dans un domaine », a déclaré à Investopedia Kerry McInerney, chercheur au Leverhulme Center for the Future of Intelligence de l’Université de Cambridge et éthicien de l’IA, en réponse aux dernières données de Pluralsight.

Développer les compétences existantes pourrait être particulièrement précieux pour les travailleurs technologiques à l’ère de l’IA, McKinsey prévoyant une augmentation de 23 % de la demande d’emplois STEM d’ici 2030 à mesure que l’IA sera davantage adoptée, les travailleurs possédant des compétences avancées étant les mieux équipés pour réussir.

La différence dans l’intention de perfectionner les compétences selon les sexes “pointe[s] vers un besoin critique de comprendre comment les organisations garantissent que l’adoption du codage assisté par l’IA est équitable et accessible », a déclaré Pluralsight dans un communiqué de presse.

La majorité des développeurs de logiciels sont des hommes, les femmes représentant environ 23 % du secteur en 2023, selon l’analyse de Celential.ai.

Les préoccupations concernant l’inégalité entre les sexes, dans la mesure où l’intégration de l’IA provoque des changements sur le marché du travail, s’étendent également au-delà du domaine du développement de logiciels, McKinsey signalant que les femmes de tous les secteurs pourraient être affectées de manière disproportionnée.

Selon McKinsey, les femmes devraient être 1,5 fois plus susceptibles que les hommes de devoir faire la transition vers un nouveau métier, à mesure que l’IA est intégrée dans la main-d’œuvre américaine.