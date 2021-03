Cette nouvelle est venue plus d’une semaine après la fin de la troisième (et maintenant dernière) saison de la série. « Dieux américains ne reviendra pas pour une quatrième saison « , a déclaré le réseau dans un communiqué à Le journaliste hollywoodien . « Tout le monde chez Starz est reconnaissant aux acteurs et à l’équipe dévoués, ainsi qu’à nos partenaires de Fremantle qui ont donné vie à l’histoire toujours pertinente de l’auteur et producteur exécutif Neil Gaiman qui parle du climat culturel de notre pays. »

