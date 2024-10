Les diététistes améliorent le succès du traitement GLP-1 grâce à des soins personnalisés et à une gestion des effets secondaires

Les conseils diététiques personnalisés et les aides visuelles fournies par les diététistes sont essentiels pour optimiser les résultats chez les patients utilisant des thérapies GLP-1, démontrant que la communication et la gestion des effets secondaires jouent un rôle essentiel dans la gestion durable du poids.

Étude: Optimiser la communication sur la nutrition, l’alimentation et le mode de vie dans le traitement médicamenteux GLP-1 pour la gestion du poids : une étude de recherche qualitative auprès de diététistes professionnels

Dans une récente étude qualitative publiée dans la revue Piliers de l’obésitéles chercheurs ont exploré les points de vue des diététistes professionnels sur la façon dont ils communiquent avec les patients prenant des médicaments pour gérer l’obésité sur le mode de vie, la nutrition et l’alimentation. Leurs résultats montrent que des approches globales intégrant des aides visuelles, une gestion proactive des effets secondaires, des conseils continus sur le mode de vie et la communication avec les patients sont essentielles pour optimiser les résultats du traitement.

Arrière-plan

Les agonistes des récepteurs du peptide 1 de type glucagon (AR GLP-1) constituent une avancée importante dans le traitement de l’obésité et du diabète de type 2, car ils augmentent la sécrétion d’insuline après les repas sans déclencher d’hypoglycémie, contribuant ainsi à réduire l’appétit et, par conséquent, le poids corporel. Cependant, le traitement par GLP-1 RA a des effets secondaires gastro-intestinaux, notamment des nausées, augmente le risque de dénutrition et peut diminuer la masse maigre. Il existe également des preuves selon lesquelles les patients peuvent reprendre du poids après l’arrêt du traitement. Ceux-ci soulignent le rôle d’une communication efficace entre les diététistes et les patients pour gérer les effets secondaires et optimiser les résultats.

À propos de l’étude

Dans cette étude, les chercheurs ont étudié comment les professionnels de la santé, en particulier les diététistes, peuvent améliorer les résultats pour les patients en utilisant le traitement GLP-1 contre la PR grâce à une éducation sur le mode de vie et l’alimentation. Ils se sont concentrés sur les stratégies comportementales et de communication qui stimulent l’observance du traitement et l’engagement des patients. L’étude a suivi une conception qualitative basée sur des entretiens semi-structurés. Les participants comprenaient uniquement des diététistes agréés recrutés via les réseaux sociaux et par courrier électronique. Les entretiens ont duré entre 30 et 45 minutes, avec des questions ouvertes guidant des discussions approfondies. L’étude n’a pas inclus de médecins ou d’infirmières praticiennes parmi les participants malgré les tentatives de recrutement.

Avant l’analyse thématique des données, les entretiens ont été enregistrés et retranscrits. Toutes les informations pouvant être utilisées pour identifier les patients ont été supprimées.

Résultats

Les résultats mettent en évidence la nécessité d’améliorer la communication sur le mode de vie, le régime alimentaire et la nutrition des patients prenant des médicaments GLP-1, en mettant l’accent sur les soins personnalisés et la compréhension du patient. Les diététistes professionnels ont souligné l’importance d’utiliser des outils visuels, tels que les modèles « MyPlate » et « Healthy Eating Plate », pour améliorer la compréhension par les patients de la taille des portions et de l’apport en nutriments. Les diététistes ont noté que les patients ne comprennent souvent pas le fonctionnement de ces thérapies. Les matériels pédagogiques existants sont souvent inadéquats, mais ils ont constaté que les aides visuelles peuvent améliorer la sensibilisation. Des métaphores, telles que la référence aux médicaments GLP-1 comme « roues d’entraînement » pour les changements de mode de vie, ont également été citées comme stratégies de communication utiles. Des conseils diététiques personnalisés pourraient aider les patients à définir des attentes réalistes quant à leurs résultats, car les médicaments GLP-1 ne sont pas une panacée et des changements importants dans leur mode de vie peuvent être bénéfiques.

Les répondants ont également souligné l’importance de gérer les effets secondaires de ces médicaments, notamment la malnutrition, la diarrhée et les nausées. Étant donné que les RA GLP-1 suppriment l’appétit, ils peuvent entraîner des problèmes nutritionnels liés à l’apport en protéines et provoquer des carences nutritionnelles. Une communication continue et des ajustements alimentaires opportuns peuvent réduire les effets secondaires en adaptant les stratégies aux besoins individuels des patients.

Concernant le mode de vie et la modification du comportement, les diététistes ont parlé de la nécessité de motiver les patients à apporter ces changements et de l’importance d’intégrer l’amélioration de l’alimentation et l’exercice aux médicaments. Les soins complets doivent également se concentrer sur la santé mentale à travers des approches telles que le conseil comportemental. Lutter contre la stigmatisation liée au poids a également été souligné comme étant essentiel pour aider les patients à adopter des habitudes plus saines sans se sentir jugés.

L’efficacité et la durabilité à long terme de ces thérapies nécessitent le développement et le maintien d’habitudes de santé au-delà de l’utilisation de médicaments. Les diététistes ont souligné que des changements à long terme, tels que le maintien de l’hydratation et la prévention de la déshydratation, sont essentiels, en particulier compte tenu des effets coupe-faim des AR GLP-1.

Conclusions

Les résultats de cette étude montrent l’importance de la communication pour sensibiliser davantage les patients à la valeur et aux limites des AR GLP-1 en tant qu’outils qui soutiennent les changements de mode de vie mais qui ne constituent pas des solutions autonomes. Le succès de ces interventions repose sur la gestion efficace des effets secondaires et des défis nutritionnels. Les aides visuelles et les programmes de style de vie structurés jouent un rôle essentiel dans l’amélioration des résultats pour les patients.

Les diététistes jouent un rôle inestimable pour combler le fossé entre le traitement médical et la santé comportementale. Ils sont en mesure d’offrir des conseils, un soutien et des conseils diététiques continus, en gérant des problèmes tels que la déshydratation, la diminution de l’apport en fibres et la faible consommation de protéines. Des plans de régime personnalisés, des ateliers interactifs, des métaphores et des aides visuelles peuvent améliorer la communication et établir une meilleure compréhension entre les patients.

Une approche de soins intégrés impliquant des collaborations significatives entre médecins et diététistes peut promouvoir un changement de comportement durable en répondant aux besoins comportementaux et médicaux en matière de santé. Une approche multidisciplinaire implique également des professionnels de la santé mentale pour répondre aux besoins complexes que les patients peuvent avoir pendant leur traitement.

L’étude reconnaît ses limites, notamment la petite taille de l’échantillon et l’exclusion des points de vue des patients. Les études futures devraient explorer les expériences des patients et le rôle de l’hydratation dans le traitement de la PR par le GLP-1. Les impacts à long terme des interventions sur les résultats de santé et l’observance des patients peuvent être explorés ainsi que l’importance de l’hydratation pendant le traitement par GLP-1 RA.