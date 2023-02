Les diasporas allemandes turque et syrienne reçoivent une aide pour le tremblement de terre

La dévastation provoquée par les deux tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie et la Syrie lundi a choqué le monde. Le nombre de morts a dépassé les 11 000 mercredi, ce qui en fait le tremblement de terre le plus meurtrier au monde depuis une douzaine d’années.

Mais peu de pays occidentaux ont des liens plus étroits avec les régions les plus durement touchées que l’Allemagne, qui abrite la plus grande communauté de diaspora turque au monde, estimée à des millions, et des centaines de milliers de Syriens qui ont fui la guerre civile du pays.