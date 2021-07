Les Diamondbacks terminent le balayage des pirates avec une victoire de 6-4

PHOENIX : Pavin Smith et Daulton Varsho ont frappé des circuits consécutifs en septième manche pour les points de départ et les Diamondbacks de l’Arizona ont terminé un balayage de trois matchs contre les Pirates de Pittsburgh avec une victoire de 6-4 mercredi.

Les Diamondbacks ont remporté leur 30e match de la saison contre 68 défaites, le pire en MLB, et leur quatrième d’affilée pour égaler leur meilleure séquence de victoires de la saison. Ils ont remporté quatre victoires consécutives du 18 au 22 avril, dont trois matchs à Cincinnati, leur seul précédent balayage de la saison.

Le match étant à égalité à 4, Smith a accueilli le releveur Duane Underwood Jr. (2-3) avec son neuvième circuit dans les sièges du champ droit. Varsho a suivi avec son deuxième de la saison, franchissant juste la clôture intérieure à droite.

Varsho, qui a joué au centre après avoir attrapé mardi soir, a également doublé pour entamer un quatrième de deux points.

All-Star Bryan Reynolds a réussi trois coups sûrs pour les Pirates.

Brett de Geus (2-0) a poussé John Nogowski à forcer dans le point égalisateur au septième après que les Pirates aient chargé les buts sur trois simples contre Joe Mantiply. Mais de Geus a retiré Jacob Stallings sur un double jeu pour mettre fin à la manche.

Joakim Soria a retiré l’équipe dans l’ordre en neuvième pour son sixième arrêt pour les Diamondbacks.

Madison Bumgarner a joué cinq manches pour l’Arizona à son deuxième départ depuis sa sortie de la liste des blessés (inflammation de l’épaule gauche). Il en a retiré un, n’en a pas marché et a lancé 79 lancers. Il a accordé trois points, dont un mérité.

Max Kranick, qui a lancé le jour de son 24e anniversaire, a commencé pour Pittsburgh après avoir été rappelé de l’Indianapolis Triple-A plus tôt dans la semaine. Il a duré plus de trois manches, accordant sept coups sûrs et quatre points.

Les Pirates, qui ont été balayés pour la 10e fois cette saison, ont perdu quatre matchs de suite. Cette séquence a commencé dimanche, alors qu’ils menaient les Mets de New York 6-0 après une manche seulement pour perdre 7-6.

DÉFENSE DES D-BACKS

Bumgarner a bénéficié d’une paire de jeux en début de partie. LF David Peralta a pris un coup de circuit potentiel loin de Stallings avec un saut au mur dans la deuxième manche. Dans le troisième, 3B Eduardo Escobar a effectué un arrêt plongeant sur le smash de Nogowski sur la ligne et l’a expulsé pour empêcher une course de marquer.

LE RETOUR DE CLIPPARD

Avant le match, les Diamondbacks ont réintégré le RHP Tyler Clippard de la liste des blessés des 60 jours. Le releveur vétéran était absent depuis l’entraînement du printemps avec une entorse à l’épaule droite. Il a lancé la sixième manche, accordant un simple carie de départ à Stallings et abandonnant les trois suivantes, mettant fin à Jared Oliva sur des prises.

Pour faire de la place sur la liste, Arizona a opté pour RHP JB Bukauskas à Triple-A Reno. Les Diamondbacks ont également réclamé des dérogations à RHP Ty Tice d’Atlanta et l’ont proposé à Reno, et ont désigné LHP Alex Young pour affectation. Young avait été optionné à Reno lundi.

SALLE DES FORMATEURS

Pittsburgh: Le directeur de la médecine sportive Todd Tomczyk a déclaré que le RHP Chase De Jong, qui a été placé sur la liste des blessés après avoir commencé le match de lundi, a subi une IRM au genou gauche et que l’équipe attend les résultats. … LHP Stephen Brault (souche lat gauche) poursuit sa mission de réadaptation avec Triple-A Indianapolis et y prendra un autre départ, a déclaré Tomczyk.

Arizona : 3B Asdrubal Cabrera (ischio-jambiers droit tendu) a disputé un match de la Ligue de l’Arizona mardi. Lovullo a déclaré qu’il obtiendrait beaucoup de frappeurs en cure de désintoxication avant de revenir à la liste, juste pour s’assurer que sa jambe est forte.

NOMBRES

2B Josh Rojas frappe 0,390 à ses 12 derniers matchs pour l’Arizona. Il était 2 en 4 avec un point marqué, un doublé, un but sur balles et un but volé. Il est parti après s’être coincé la main lors d’une tentative de vol ratée au huitième.

SUIVANT

Pirates : Off jeudi. Le RHP Chad Kuhl (3-5, 3,41) débute à San Francisco vendredi contre les Giants.

Diamondbacks: Off jeudi. Le RHP Zac Gallen (1-4, 3,86) ouvre la série contre les Cubs à Chicago vendredi.

