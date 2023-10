Les Diamondbacks s’imprègnent de la course de Cendrillon et démantelent les Dodgers lors du balayage de la NLDS : « Nous sommes arrivés »

PHOENIX — Gabriel Moreno a crié alors qu’il contournait le premier but. Il venait de frapper ce qu’il croyait être le quatrième circuit des Diamondbacks d’une troisième manche décisive. Un point d’exclamation pour ponctuer parfaitement une série définie par son unilatéralisme.

Il a été célébré par ses coéquipiers, tout comme les trois avant lui qui avaient pris le même trot. La foule était en délire. L’équipe se sentait invincible.

Ensuite, les arbitres ont jugé que le ballon était devenu fautif.

Cela n’avait pas d’importance. Moreno a émergé de l’abri, a ramassé sa batte et a rapidement frappé une explosion sans aucun doute de 420 pieds sur le lancer suivant qu’il a vu.

Les Diamondbacks de l’Arizona n’ont pas seulement battu les Dodgers de Los Angeles 4-2 mercredi soir. Ils n’ont pas seulement vaincu les Dodgers dans la NLDS. Ils n’ont pas seulement balayé les champions de la NL West avec 100 victoires. Ils les ont absolument dominés au cours de trois matchs.

Cette franchise a subi 110 défaites il y a seulement deux saisons. Ces fans ont vu leur stade rempli de fans des Dodgers et ont été un punching-ball pour une équipe qui a longtemps été la classe de leur division.

Ce fut un moment de pure joie et de catharsis alors que Moreno courait une deuxième fois autour des bases.

Une manche qui restera à jamais gravée dans l’histoire de cette équipe.

« C’était incroyable. Je n’ai pas de mots pour ce moment-là », a crié Moreno dans le bruit d’un club-house bruyant et imbibé de bière. «Je viens de parcourir les bases en parlant fort. J’ai l’impression que mon cœur battait à tout rompre.

Cette équipe des Diamondbacks est une véritable Cendrillon. Seules deux équipes ont remporté 84 matchs ou moins et se sont qualifiées pour le NLCS : les Dodgers 2008 et les champions de la Série mondiale 2006, les St. Louis Cardinals. Au-delà du record, les Diamondbacks sont une équipe assez anonyme. Ils sont un mélange de vétérans excentriques, de joueurs de rôle et de jeunes prometteurs.

L’Amérique a été présentée à Brandon Pfaadt mercredi. La recrue a poussé pendant 4 1/3 de manches blanchies. Geraldo Perdomo, qui a réussi le circuit brise-glace en troisième manche ? Il n’a réussi que 11 explosions en carrière dans les ligues majeures. Cette équipe se présente aux fans de baseball du monde entier. Et il l’a fait en démantelant une équipe pleine de gagnants All-Stars, MVP et Cy Young.

« Je ne pense pas que quiconque nous ait donné la chance d’être ici », a déclaré le manager des Diamondbacks, Torey Lovullo. « Je ne pense pas que quiconque nous ait donné une chance de gagner les matchs que nous avons gagnés contre les équipes que nous devions jouer. … Nous sommes une bonne équipe de baseball et nous y sommes arrivés.

Les Dodgers ont torturé cette franchise. Pas seulement au cours des quatre dernières années, lorsqu’ils ont battu l’Arizona 31 fois sur 38. La dernière fois que les Diamondbacks participaient aux séries éliminatoires, c’était en 2017. Cette série s’est terminée par un balayage des Dodgers, à Chase Field, avec Los Angeles aspergeant du champagne.

Cette fois, c’était les Diamondbacks. Leur groupe s’est dirigé vers la piscine, au-delà du mur extérieur. Les joueurs ont scandé les noms des membres du personnel de l’équipe pour se frayer un chemin dans l’eau avec un boulet de canon. Paul Sewald, qui a clôturé le match, a salué sa jeune fille, qui regardait depuis le terrain central.

C’est toujours la saison des fêtes au bord de la piscine en Arizona. 😎 pic.twitter.com/iERXHWE3Uq – Diamondbacks de l’Arizona (@Dbacks) 12 octobre 2023

Lovullo, l’entraîneur de septième année, a plaisanté en disant qu’il lui faudrait quelques verres de champagne supplémentaires pour exprimer ce qu’il ressentait réellement à l’idée de balayer son rival. Mais les scènes d’après-match disaient tout.

« C’est une excellente équipe, mais nous sommes aussi une excellente équipe », a déclaré le voltigeur Alek Thomas. « Nous ne devrions pas nous inquiéter de leur masse salariale ni de qui ils ont là-bas. Nous sommes juste inquiets de ce qu’il y a ici dans ce club-house. Vous avez vu ça dans cette série.

Cette série a commencé avec l’Arizona marquant six points lors de la première manche contre Clayton Kershaw. Il a été pourchassé après en avoir enregistré un. Puis, dans le deuxième match, les Diamondbacks ont de nouveau réalisé trois points avant même que les Dodgers ne frappent. Dans le troisième match, Perdomo, Ketel Marte, Christian Walker et Moreno ont fait tomber Lance Lynn dans l’oubli.

Les trois partants des Dodgers ont duré un total combiné de 4 2/3 de manches et ont accordé 13 points dans cette série. Ils n’ont jamais eu la moindre chance contre une équipe des Diamondbacks qui a terminé 16 matchs derrière eux au classement cette saison.

« Pour pouvoir se regarder dans le miroir et pouvoir dire : ‘Nous avons ceci, nous pouvons le faire' », a déclaré Walker, « je pense que c’est la seule partie dont nous avons besoin. »

Le match était terminé depuis près d’une heure, mais un fan des Diamondbacks était assis seul au deuxième rang derrière leur pirogue. Il portait un maillot et tenait une pancarte indiquant « Je me suis teint les cheveux pour les séries éliminatoires ».

De nombreux fans sont restés assis longtemps après l’enregistrement du retrait final. Très souvent, ce sont les fans des Dodgers qui peuplent plus de la moitié des fidèles de Chase Field lorsque leur équipe passe. Ce n’était pas le cas mercredi. Ils ont mérité le droit de s’imprégner d’une célébration dont ils attendaient depuis longtemps d’être témoin.

Les Diamondbacks se sont imposés à domicile, mais c’était après une défaite. Ils ont éliminé les Brewers de Milwaukee, mais c’était sur la route. C’était plus significatif.

Cette équipe s’est frayé un chemin vers les séries éliminatoires, perdant quatre fois de suite avec une attaque inexistante. Il a pris trois points de retard pour démarrer la série Wild Card. Il aurait été très facile de sortir rapidement des séries éliminatoires. Les Diamondbacks auraient pu tirer leur révérence en pensant que leurs jeunes talents se matérialiseraient mieux dans les années à venir.

Au lieu de cela, ce groupe a passé la semaine dernière à faire quelque chose de spécial. Ils ne gagnent pas seulement en séries éliminatoires, jusqu’à présent, ils mènent la table.

Evan Longoria a été interrogé sur ce que cela signifiait, non seulement de gagner, mais de séparer cette équipe des Dodgers. Qu’a-t-il ressenti alors qu’il se tenait là dans un club-house en liesse ?

Un grand sourire apparut sur son visage. Et cela n’a fait que s’élargir lorsqu’un coéquipier s’est faufilé derrière lui et lui a jeté une bouteille entière directement sur la tête.

« Je suis heureux », a déclaré l’homme de 38 ans en riant, la bière coulant sur son corps. « Je suis heureux. C’est un groupe spécial de gars. La croyance est une chose très forte.

(Photo : Elsa/Getty Images)