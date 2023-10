Il y a des soirs où les Diamondbacks nous rappellent leurs limites. Quand il n’y a aucune marge d’erreur. Quand il n’y a pas de réponse.

Ils ont choisi un mauvais moment pour nous montrer leur mauvais côté.

Les Diamondbacks ont perdu un match des World Series à Chase Field pour la première fois de l’histoire de la franchise, s’inclinant 3-1 face aux Rangers lundi. Et c’était un casse-tête.

Il y a eu un accident de base qui a tué une manche et gâché l’ambiance. Il y a eu une boulette de viande servie à Corey Seager, un cogneur qui ne laisse pas de miettes. Et il y avait un arbitre du marbre qui vous faisait rêver de robots.

L’attribution des balles et des frappes a été exceptionnellement mauvaise tout au long des séries éliminatoires, et aucune équipe n’a été à l’abri. Mais lorsqu’une erreur flagrante d’Alfonso Marquez a coûté aux Diamondbacks un premier but sur balles en neuvième manche, empêchant le point égalisateur d’arriver au marbre et entraînant un retrait du ballon au sol sur le lancer suivant, il devrait y avoir des ramifications et des responsabilités. Aucun arbitre aussi mauvais ne devrait être autorisé sur une scène de cette ampleur.

Après le match, le manager des Diamondbacks, Torey Lovullo, a choisi la diplomatie et s’est mordu la langue. Mais on pouvait sentir la frustration s’échapper de lui dans la salle d’entretien, et il a admis qu’il risquait de détruire son bureau à son retour au club-house.

“Il y a eu certains appels qui n’ont pas abouti aujourd’hui”, a déclaré Lovullo. « Est-ce que c’était la différence dans le jeu ? Je ne sais pas. Je ne pense pas.”

En fin de compte, les Diamondbacks ont perdu un match de baseball qui semblait plus déséquilibré que le score final. Ils ont perdu l’avantage du terrain, qui a été largement surestimé lors des séries éliminatoires de 2023. À titre d’exemple, les Diamondbacks ont remporté les deux derniers matchs à Philadelphie et les Rangers n’ont pas perdu un seul match sur la route en séries éliminatoires.

Ils ont perdu une chance de remporter une Série mondiale en Arizona.

Le match a tourné tôt, après que Christian Walker ait été expulsé à domicile en deuxième manche. Lovullo a choisi de remplacer son entraîneur de troisième base et a carrément rejeté la faute sur Walker, mais Tony Perezchica a catégoriquement fait signe à Walker, pour ensuite changer d’avis.

A ce moment là, il était trop tard.

Ce fut un énorme changement de dynamique. Quelques instants plus tôt, la foule avait ovationné Walker, résultat d’un mouvement organique qui a pris feu sur les réseaux sociaux. Il a été conçu pour encourager et soutenir le joueur de premier but en difficulté, et cela a fonctionné. Walker a lancé un doublé contre le mur et le stade était prêt à entrer en éruption.

Au lieu de cela, un désastre.

“J’ai l’impression que c’était un énorme changement d’élan”, a déclaré Lovullo.

Walker a déclaré: “J’avais la tête baissée en essayant de tourner à droite en troisième position… la dernière fois que je l’ai regardé, il me faisait signe et je n’ai jamais vu le panneau d’arrêt.”

Nous savons que les Diamondbacks vont rebondir. C’est un groupe résilient qui sait encaisser les coups. Mais ce fut une énorme déception.

La Valley était pleine de jus avant le match 3. La foule est arrivée tôt, si dense qu’il y avait une impasse avant le match dans le hall principal. Ils ont été favorisés pour la première fois en 15 participations aux séries éliminatoires, et leur base de fans était une poudrière prête à exploser. D’une manière ou d’une autre, les Diamondbacks ont oublié les matchs.

Un fan dans le champ gauche a même sorti une poupée vaudou, la brandissant chaque fois qu’un frappeur des Rangers était au marbre. Rien n’a fonctionné. C’était une de ces nuits exaspérantes où notre équipe de baseball ne parvenait pas à trouver le contacteur d’allumage ou un coup de chance.

Une de ces nuits où notre équipe de baseball est allée pfft. Espérons que ce soit pour la dernière fois.

Contactez Bickley à [email protected]. Écoutez Bickley & Marotta en semaine de 6h à 10h sur Arizona Sports.

