Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

PHOENIX — Craig Kimbrel s’est mis à genoux, a pivoté vers l’horizon et a regardé son monde partir en fumée… encore une fois.

Alek Thomas, qui n’avait que 10 ans lorsque Kimbrel a fait ses débuts en MLB, venait de frapper le releveur vétéran des Phillies pour un circuit de deux points qui a changé la série et égalisé en fin de huitième manche. Alors que le défenseur central des Diamondbacks contournait les sacs, une foule extatique et époustouflante le portant à chaque pas, Kimbrel expira profondément, se lécha les lèvres et regarda au loin, le visage totalement incrédule.

Quatre frappeurs plus tard, le receveur Gabriel Moreno a marqué un simple sur un coureur autorisé par Kimbrel face à José Alvarado pour une avance de 6-5. Le plus proche de l’Arizona, Paul Sewald, a verrouillé un neuvième tendu, et les D-Backs cardiaques, qui semblaient dépassés et surpassés après les deux premiers matchs à Philadelphie, ont égalisé ce NLCS à deux matchs chacun.

Le match 4 a été un jeu lent, un jeu d’enclos des releveurs laborieux qui a mis du temps à devenir intéressant. Et après que Philly ait pris une avance de 5-2 en fin de septième, la série semblait fermement entre leurs mains.

Mais l’Arizona a réussi un point en septième contre Gregory Soto et Orion Kerkering, qui ont tous deux eu du mal à découvrir les retraits. Cela signifiait que Kimbrel était en huitième position. Et pour la deuxième journée consécutive, l’homme aux 417 arrêts en carrière a quitté le terrain avec la défaite.

Mais pour les observateurs de baseball fatigués et méfiants parmi nous, l’implosion prématurée de Kimbrel n’était pas une surprise. Le joueur de 35 ans cumule plusieurs choses à la fois : l’un des dix meilleurs fermiers de tous les temps. et une catastrophe en octobre.

Même s’il a réalisé une solide saison régulière alors que la capitale C de Philadelphie se rapproche, Kimbrel n’a pas toujours inspiré confiance en cours de route. La défaite de vendredi ne repose pas uniquement sur ses épaules – de nombreux autres releveurs des Phillies se sont affrontés lors du quatrième match, l’offensive n’a pas encore réussi à capitaliser sur un certain nombre d’opportunités de points – mais Kimbrel était l’histoire. Il n’était pas la bonne personne, au mauvais endroit, au mauvais moment.

Le circuit d’Alek Thomas et le simple drive de Gabriel Moreno en trois points combinés pour donner aux Diamondbacks une avance de 6-5 sur les Phillies

Et maintenant, le cinquième match de vendredi s’annonce immense. Le match de lanceurs est une revanche du match 1, un autre as-off entre Zac Gallen et Zack Wheeler de l’Arizona. Deux victoires supplémentaires pour l’une ou l’autre équipe leur valent un voyage aux World Series.

Mais ce qui ressemblait à un glissement de terrain est maintenant un jeu de pile ou face. Cette série a encore de nombreux rebondissements à venir.

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Petite Ligue et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .

Chauves-souris flippin :