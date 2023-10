Les Diamondbacks sautent partout sur un autre starter des Dodgers et battent LA 4-2 pour une avance de 2-0 en NLDS

LOS ANGELES : Lourdes Gurriel Jr. et les surprenants Diamondbacks de l’Arizona ont rapidement éliminé un autre partant des Dodgers, battant Los Angeles 4-2 lundi soir derrière Zac Gallen pour une avance de 2-0 dans leur série de division NL.

Les jeunes Diamondbacks, qui ont remporté la dernière wild card de la Ligue nationale malgré la défaite de leurs quatre derniers matchs de saison régulière, se sont améliorés à 4-0 lors de ces séries éliminatoires – le tout sur la route contre les vainqueurs de division.

Ils tenteront de remporter un superbe balayage contre les Dodgers à 100 victoires lorsque la série au meilleur des cinq se déplacera en Arizona pour le troisième match mercredi.

Gallen a accordé deux points en 5 1/3 de manches pour sa deuxième victoire en séries éliminatoires. Gurriel a inscrit un simple RBI pour couronner un premier point de trois points, et les Diamondbacks ont pourchassé le partant recrue Bobby Miller dans le second.

L’explosion précoce est survenue deux nuits après que l’as de Los Angeles Clayton Kershaw ait été marqué pour six points tout en n’en obtenant qu’un seul lors de la déroute 11-2 de l’Arizona lors du premier match.

Gurriel a ajouté un circuit en solo en sixième pour porter le score à 4-1. Paul Sewald a lancé un neuvième parfait pour son troisième arrêt des séries éliminatoires, aidé par une belle capture de Gurriel dans le champ gauche.

Gallen a abandonné neuf fois de suite au cours d’une séquence lors de son deuxième départ en séries éliminatoires en carrière. Le vainqueur de 17 matchs a accordé cinq coups sûrs, en a retiré quatre et en a marché deux.

Les frappeurs de l’Arizona n’ont pas été intimidés par la chaleur de Miller à 100 mph lors de ses débuts en séries éliminatoires. Ils ont rempli les bases sans personne et ont obtenu un ballon sacrificiel de Christian Walker et un groundout RBI de Gabriel Moreno avant que le simple à deux retraits de Gurriel ne porte le score à 3-0.

Kershaw et Miller ont travaillé deux manches combinées et ont accordé neuf points mérités. Miller a accordé quatre coups sûrs, en a retiré un et en a marché deux en 1 2/3 de manche avant que le manager Dave Roberts n’en ait vu assez et ne se rende à l’enclos des releveurs.

Les Dodgers ont perdu cinq matchs consécutifs en séries éliminatoires depuis le deuxième match de la NLDS de l’année dernière contre San Diego.

Une fois de plus, les Dodgers, champions de la NL West, ont obtenu peu de production de la part du haut de leur alignement. Mookie Betts et Freddie Freeman, deux des quatre joueurs de 100 points produits de l’équipe, ont réalisé un total de 1 sur 13 avec trois buts sur balles et un retrait au bâton lors des deux premiers matchs de la série.

Los Angeles est allé 2 sur 12 avec des coureurs en position de but et s’est retrouvé 13 au total.

Bien qu’il ait eu une foule à guichets fermés derrière lui dès son premier lancer, Miller a lancé une première marche vers Corbin Carroll. Ketel Marte a atteint un simple carie et Tommy Pham a choisi un simple pour charger les buts.

James Outman s’est écrasé contre le mur du champ central en saisissant la mouche sacrificielle de Walker qui a marqué Carroll pour une avance de 1-0. Outman a réussi un attrapé lors de la première manche du premier match qui a contribué à la manche de six points de Kershaw avant que le triple lauréat du prix Cy Young ne soit retiré.

Après que Pham ait volé la deuxième place, l’Arizona a ajouté deux points supplémentaires sur le groundout RBI de Moreno à l’arrêt-court et le simple RBI de Gurriel au centre.

Miller a réussi deux frappeurs sur sept frappeurs et n’en a retiré que trois. Il avait besoin de 32 lancers pour sortir du premier après les visites du receveur Will Smith et de l’entraîneur des lanceurs Mark Prior.

JD Martinez a frappé un circuit en solo en quatrième qui a porté les Dodgers à 3-1. Ils avaient des coureurs dans les virages au cinquième, mais avec la foule scandant « Freddie ! Freddie ! », Freeman a effectué un troisième strike pour mettre fin à la manche.

Les Dodgers ont poursuivi Gallen avec des simples consécutifs de Max Muncy et Martinez en sixième. Andrew Saalfrank, rappelé en septembre, a marché le frappeur Chris Taylor pour charger les buts.

Le frappeur de pincement Kiké Hernández a fait rebondir le ballon par-dessus le monticule et le joueur de deuxième but Marte a effectué un arrêt en plongeon alors que Muncy marquait pour porter le score à 4-2. Outman a retiré et le frappeur de pincement Kolten Wong a échoué contre l’armeur latéral Ryan Thompson avec les buts chargés pour terminer la manche.

Betts a réussi une erreur défensive de Thompson en début de septième. Freeman est venu au marbre comme point d’égalité potentiel. Il a commis une faute sur une balle sur son genou droit avant de lancer un double jeu, et Smith a terminé la manche en effectuant une troisième frappe annoncée.

CREUSER LA LONGUE BALLE

L’Arizona a réussi 15 matchs consécutifs en séries éliminatoires depuis le troisième match de la série de championnats de la Ligue nationale 2007 contre le Colorado, à égalité pour la deuxième plus longue séquence de l’histoire des séries éliminatoires.

SUIVANT

La recrue des Diamondbacks, RHP Brandon Pfaadt, devrait débuter le troisième match. Il a débuté le premier match de la Wild Card Series à Milwaukee.

Les Dodgers iront avec le RHP Lance Lynn. Il a accordé 44 circuits en tête des ligues majeures au cours de la saison, alors qu’il avait une fiche de 7-2 et une MPM de 4,36 après avoir rejoint les Dodgers avant la date limite des échanges du 1er août.

___

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)