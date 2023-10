Les Diamondbacks retournent le script de la NL Wild Card Series et éliminent l’as des Brewers pour remporter le premier match

MILWAUKEE — Le mouvement de lancer de Corbin Burnes amène naturellement sa jambe droite en direction de l’abri du premier but. Lorsqu’il a retiré Alek Thomas sur des prises pour terminer la deuxième manche, il avait déjà une longueur d’avance vers l’abri avant que le frappeur des Diamondbacks de l’Arizona ne renifle officiellement la troisième frappe.

Quand il a lancé ce lancer, il avait l’air de savoir ce qui allait arriver.

C’était là que les Milwaukee Brewers voulaient être. Leur as confiant était sur le monticule avec une avance et deux manches blanchies à son actif. Tout était mis en place pour qu’ils gagnent. Un match éliminatoire contre une équipe qui a passé le week-end à chercher le droit d’être là. Les Brewers étaient reposés. Ils sont à la maison.

Trois heures et sept lanceurs des Brewers plus tard, leur club-house était complètement silencieux. Les joueurs étaient assis devant leurs casiers, regardant leur téléphone. Toutes les raisons d’être optimiste s’étaient évaporées après la victoire 6-3 de l’Arizona.

Les Diamondbacks sont au bord d’un énorme bouleversement de la Wild Card de la Ligue nationale.

« La première fois, nous avons bien fait. Nous avons attaqué la zone, pris les devants, obtenu un contact faible lorsque nous en avions besoin », a déclaré Burnes, qui a finalement accordé quatre points en quatre manches. « Lors de la deuxième fois, nous avons tout simplement commis trop d’erreurs dans la zone. C’était juste un manque d’exécution. Et dans un match éliminatoire, abandonner des circuits comme celui-là, ça fait la différence.

L’Arizona est entré dans la série avec le pire bilan de toutes les équipes en séries éliminatoires et un différentiel de points négatif. Son attaque a inscrit un total de trois points au cours des 42 dernières manches de la saison régulière. Le lanceur partant du premier match, Brandon Pfaadt, a passé le premier mois de 2023 chez les mineurs et y a été sélectionné deux fois de plus plus tard dans la saison.

La nature même d’une série de trois matchs est inconstante. Chaque argumentaire a un poids important. Et l’Arizona est entré dans ce Game 1 sans aucun avantage sur le papier. Pour gagner, il fallait que quelque chose d’improbable se produise.

Marquer Burnes pour trois circuits et le forcer à sortir sur 91 lancers sans enregistrer de retrait en cinquième manche a coché cette case et plus encore.

« Vous gagnez le premier match, ça fait du bien », a déclaré le manager des Diamondbacks, Tory Lovullo, à la perspective de voir son équipe renverser le récit de cette série. « Nous devons faire les choses correctement et ne rien prendre pour acquis.

« Ils vont venir avec tout ce qu’ils ont. Ça c’est sûr. Je me sens bien mieux que si nous perdions ce match. Je sais que. Mais nous avons battu leur atout. Ils vont essayer de battre les nôtres demain.

Avant le début du premier match, Craig Counsell ne nommait pas de titulaire pour le deuxième match. Même après la fin du match, Counsell n’était pas sûr de leurs projets. Cela reflétait la situation difficile de son équipe. Ce partant aurait dû être Brandon Woodruff, le numéro 2 du doublé de Milwaukee avec Burnes. Mais il s’est blessé à l’épaule de lanceur et pourrait rater toutes les séries éliminatoires.

Ils devront remporter les deux derniers matchs de cette série sans la force qui a tant défini leur saison de 92 victoires. Lanceur d’élite, tant dans la rotation que dans l’enclos des releveurs. Ils ont dû brûler une grande partie de leur corps de releveurs mardi, ponctué par les lancers de Devin Williams, plus proches, qui ont lancé 31 lancers et n’ont enregistré que deux retraits.

L’avantage s’est déplacé directement vers les Diamondbacks, qui auront le candidat de Cy Young, Zac Gallen, face à Freddy Peralta, dont le dernier départ en saison régulière n’a duré que trois manches. Ce n’est pas nécessairement un match déséquilibré, mais l’Arizona a l’avantage.

«Cette équipe est plus que capable de gagner (deux de suite)», a déclaré le voltigeur des Brewers Christian Yelich. « Nous l’avons fait toute l’année. Vous devez continuer à vous battre. Vous ne pouvez plus rien y faire maintenant.

Les Brewers ont eu leurs chances tout au long de la soirée. Rien de mieux qu’au cinquième, lorsque les buts étaient chargés sans aucun retrait. Ils avaient réussi trois simples en cinq lancers. Le sixième a semblé toucher Brice Turang au pied. L’arbitre lui a fait signe d’aller au premier but. Le tableau d’affichage indiquait un score de 4-4.

Cette quatrième manche ne viendrait jamais pour Milwaukee. Turang a retiré sa frappe. Ensuite, Tyrone Taylor – qui avait réussi un circuit de deux points plus tôt dans la soirée – s’est lancé dans un double jeu. Evan Longoria, rarement joué et bientôt âgé de 38 ans, a rassemblé un joyau du Web au moment absolument parfait.

Evan Longoria continue de gagner #post-saison sauvegarder des jeux en 2023 🙌 🎥 @Dbacks pic.twitter.com/JgxfbOjemX – L’Athletic MLB (@TheAthleticMLB) 4 octobre 2023

« C’est en grande partie la raison pour laquelle nous avons gagné ce soir », a déclaré le cogneur des Diamondbacks, Christian Walker. « À cause de Longoria, bien sûr. »

Longoria est le vieil homme résident de cette liste. C’est une équipe pleine de jeunes joueurs. Les enfants qui n’ont pas cette expérience et qui, par conséquent, ne comprendraient pas vraiment l’ampleur de la tâche qui les attendait mardi soir.

Lovullo a déclaré qu’il envisageait un discours d’avant-match. Mais il a décidé de ne pas le faire, affirmant qu’il avait lu la pièce et qu’il aimait l’endroit où se trouvaient la tête de ses joueurs. Le moment était grand, mais il ne l’a pas rendu encore plus grand pour eux. Et ils sont sortis et ont fait croire que le meilleur lanceur des Brewers n’avait pas sa place.

« Quand vous faites sortir un lanceur comme Corbin Burnes du monticule en cinquième manche et qu’il ne gagne pas, vous avez fait beaucoup de bien », a déclaré Lovullo. « J’ai donc l’impression que nous avions un très bon plan de match. »

Milwaukee aura la chance de lui rendre la pareille mercredi. En réalité, il n’a d’autre choix que de le faire s’il veut que sa saison survive. Les Brewers n’ont jamais remporté de Série mondiale. L’Arizona n’a pas remporté de série éliminatoire depuis 16 ans.

Cela compte pour deux franchises qui n’ont pas souvent cette opportunité. Milwaukee avait tout mis en place pour eux avant le premier match. Un match plus tard, c’est exactement le contraire.

(Photo de Christian Walker célébrant son doublé RBI en deux points : John Fisher / Getty Images)