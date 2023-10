Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

PHOENIX — Les Diamondbacks devaient gagner jeudi. D’une manière ou d’une autre, ils l’ont fait.

Après avoir été entraîné dans l’oubli par une formation impitoyable des Phillies lors du deuxième match, l’Arizona a rebondi pour voler le troisième match de la série de championnats de la Ligue nationale. Un morceau bizarre et au rythme étrange dans le désert, plein de pitchs de qualité, qui s’est terminé par un single de Ketel Marte.

Avec un retrait et les buts chargés en fin de neuvième, le premier frappeur de l’Arizona a enfilé un radiateur Craig Kimbrel surélevé au centre, envoyant ses coéquipiers sortir de l’abri à domicile pour célébrer une victoire 2-1 à Chase Field.

Ne vous y trompez pas, les Diamondbacks y sont toujours confrontés. Les Phillies, même avec une horrible performance offensive, gardent le dessus. Cette confrontation pourrait toujours ne pas revenir à Philadelphie. Mais jeudi après-midi, l’Arizona en a fait une série.

Avec toutes les grosses pièces de l’échiquier, les deux clubs se sont tournés vers leurs titulaires n°3 pour le match 3. Pour Philly, cela signifiait le tueur d’octobre, le Ranger Suárez, une option de mi-rotation aussi fiable qu’il en reste pour les séries éliminatoires. Pour l’Arizona, cela signifiait un troisième départ consécutif pour la recrue Brandon Pfaadt.

Durant la première mi-temps de ce match, les deux titulaires se sont montrés à la hauteur, annulant la domination de l’autre.

Suárez, un produit connu d’octobre avec des nerfs d’acier, a encore une fois sculpté, menant sa carrière en séries éliminatoires à seulement trois points mérités en 28 2/3 de manches. Mais Pfaadt l’a égalé à chaque instant, et les deux ont quitté la compétition en sixième avec un match nul.

Ketel Marte des D-backs frappe un simple contre les Phillies pour remporter le troisième match

