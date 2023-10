Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Zac Gallen a été battu. Merrill Kelly a été battu. Corbin Carroll, recrue présumée de l’année dans la Ligue nationale, a une fiche de 0 sur 14 depuis qu’il a mené le premier match avec un simple et n’a marqué aucun point.

Et grâce à presque tous les autres membres des Diamondbacks, le NLCS est à égalité 2-2 après sa superbe victoire de 6-5 contre les Phillies.

Aux côtés d’un as All-Star à Gallen, Carroll était un nom connu rare sur une liste de D-backs qui manquait indéniablement de puissance de star avant les séries éliminatoires. Carroll a été mis en sourdine par les lanceurs de Philadelphie, sa vitesse d’élite maintenue en dehors des bases, incapable de faire des ravages à ses niveaux préférés. Bien sûr, Carroll a encore suffisamment de temps pour l’allumer. Il avait l’air bien mieux lors des tours précédents. Jusqu’à présent, cependant, cette série n’a pas été à la hauteur de sa campagne historique de recrue.

Au lieu de cela, le NLCS a été une introduction petit à petit au public national de la MLB de ce dont le reste du jeune noyau confiant de l’Arizona est capable.

Le match des releveurs de vendredi aurait pu favoriser l’Arizona dès le départ. Philadelphie avait jusqu’à présent eu le luxe de voir des lanceurs d’élite testés en octobre se montrer importants dans presque toutes les compétitions, réduisant ainsi la dépendance à l’égard du corps de secours. Les D-backs, quant à eux, ont utilisé sept lanceurs pour battre Corbin Burnes lors du premier match de la ronde des wild-cards. Ils en ont utilisé six dans un match NLDS 3 pour compléter un balayage des Dodgers.

Le quatrième match du NLCS a été leur meilleur projet de groupe à ce jour, puisque huit lanceurs différents ont esquivé juste assez de coups de poing des Phillies pour permettre à l’alignement intrépide de l’Arizona d’organiser un retour mémorable.

Ketel Marte a récolté deux autres coups sûrs et a marqué deux fois. Lourdes Gurriel Jr. a réalisé un attrapé exceptionnel pour priver JT Realmuto de buts supplémentaires dans la seconde, puis a doublé pour commencer la huitième manche cruciale contre Craig Kimbrel. Le receveur de deuxième année Gabriel Moreno a atteint la base quatre fois et a donné le feu vert au RBI en fin de huitième.

En plus de son énorme jeu au marbre, Moreno – connu bien plus pour ses lancers et ses blocages que pour ses réceptions – volait des frappes toute la nuit avec un cadrage astucieux. Et le voltigeur central de 23 ans Alek Thomas – qui a atteint 0,224 avec seulement trois circuits au cours de ses 61 derniers matchs de saison régulière – a fracassé son troisième circuit d’octobre, un amerrissage dans la piscine de Chase Field au centre droit pour égaliser. le match juste avant que Moreno ne donne l’avance quelques frappeurs plus tard.

C’était la définition d’une victoire d’équipe.

Le circuit d’Alek Thomas et le simple de Gabriel Moreno donnent une avance de 6-5 aux D-backs

Alors que l’Arizona se dirige vers ce qui serait l’une des places les plus étonnantes pour les World Series depuis des années, il est important de se rappeler à quel point cette saison a presque déraillé.

Assis à la première place de la NL West jusqu’au 8 juillet, les D-backs gaspilleraient leur avance de division face aux Dodgers tout en restant en bonne position en séries éliminatoires. Quelques jours avant la date limite des échanges, ils ont conclu un accord avec les Mariners pour se rapprocher de Paul Sewald, un as de relève à floraison tardive qui était devenu ces dernières années l’un des principaux artistes de retrait au bâton du baseball.

Le jour de l’acquisition de Sewald, l’Arizona a battu San Francisco en extras pour passer à 57-50 et à seulement 3,5 matchs de Los Angeles. Les D-backs ont été échangés contre le voltigeur vétéran Tommy Pham un jour plus tard, signe d’un engagement supplémentaire de la part du directeur général Mike Hazen. et son front office que c’était une équipe en laquelle il fallait croire – et à laquelle il fallait ajouter. Des renforts étaient arrivés. Les vibrations étaient bonnes. Les Diamondbacks y allaient.

Au lieu de cela, un vilain dérapage s’est produit. Neuf pertes consécutives les ont fait tomber en dessous de 0,500. Au moment où Sewald a enregistré son premier arrêt avec les Snakes le 12 août, l’Arizona était à 12,5 matchs derrière les Dodgers et à trois matchs de la dernière place de wild card. Ils se sont comportés comme des acheteurs à la date limite des échanges, mais ils ne jouaient certainement pas comme ça.

Mais l’Arizona a rapidement corrigé son tir. L’équipe qui avait vraiment impressionné en première mi-temps a commencé à réapparaître. Les D-backs ont remporté 12 de leurs 15 prochains matchs pour revenir en position de joker. Un 15-12 septembre était juste suffisant pour que l’équipe de 84 victoires soit la dernière équipe des séries éliminatoires de la NL. Ce faisant, Torey Lovullo et ses joueurs ont récompensé la confiance du front office dans le fait qu’il s’agit d’une équipe dans laquelle il vaut la peine d’investir.

Les Diamondbacks quittent les Phillies lors du troisième match du NLCS

Octobre consisterait à faire quelque chose avec l’opportunité que les D-backs avaient gagnée – même si peu de gens pensaient qu’ils avaient une grande chance contre les Brewers, les Dodgers ou les Phillies.

Pourtant, nous y sommes. Et si Hazen & Co. n’avait pas agi en tant qu’acheteur et n’avait pas décroché une branche back-end comme Sewald, il est difficile d’imaginer que l’Arizona soit à deux victoires des World Series.

L’acquisition d’un plus proche ne visait pas seulement à renforcer l’enclos des releveurs au milieu d’une poussée en séries éliminatoires. Il s’agissait d’avoir quelqu’un vers qui se tourner pour le neuvième si les D-backs y arrivaient réellement. Eh bien, on ne pouvait pas demander plus au droitier de 33 ans lors de ses six apparitions ce mois-ci : 6 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 9 K.

Les cinq arrêts de Sewald ont mené tous les releveurs en octobre, et dans sa seule situation sans arrêt lors du troisième match, il a remporté la victoire grâce au retrait de Marte. Pas mal!

Vendredi, cependant, un effort d’équipe épique a été nécessaire pour être en mesure de remettre le ballon à Sewald avec l’avantage. Il a fallu non seulement sept autres releveurs, mais aussi des coups sûrs opportuns et des frappeurs de qualité de la part de presque tous les membres de l’alignement pour compléter le retour. Juste à l’heure limite, la récompense de l’équipe pour son travail acharné a été Sewald – le but ultime – attendant de claquer la porte lors de la dernière manche et d’égaliser la série.

La route ne devient pas plus facile à partir d’ici pour l’Arizona.

Le NLCS se réinitialise samedi, et un meilleur des trois commencera effectivement avec le même affrontement Zack (Wheeler) contre Zac (Gallen) que nous avons vu faire pencher la direction des Phillies lors du premier match. Cette fois, l’Arizona a l’avantage du terrain, un match qui ne correspond peut-être pas tout à fait au statut légendaire acquis par le public du Citizens Bank Park de Philadelphie au cours des deux dernières années, mais qui offre néanmoins un environnement indéniablement formidable, comme l’ont démontré ces deux derniers matchs.

L’Arizona étant un club à 84 victoires et une tête de série n°6 ne signifie plus rien maintenant. Cette équipe a prouvé qu’elle appartenait, tout en possédant une mentalité d’opprimé et une confiance précieuse que les puissants Phillies ne peuvent plus revendiquer comme ils le faisaient il y a un an. Presque tous les membres des D-backs ont réussi à un moment donné au cours de cette course improbable qui les place à portée d’un fanion. Cela en fait bien plus qu’une belle histoire. Non, ils sont dangereux.

« J’espère que lorsque nous ferons des choses comme celle-ci, le monde du baseball verra que les Diamondbacks de l’Arizona sont une sacrément bonne équipe de baseball », a affirmé Lovullo au lendemain de la victoire de vendredi. « Je suis fatigué de ce récit selon lequel nous avons de la chance d’être ici.

« Je veux que tout le monde sache que nous n’en avons pas envie, et j’espère qu’ils commenceront également à changer d’avis. »

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com, DAZN et The Ringer. Il est un Marins fan vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier pitch à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .

Chauves-souris flippin :