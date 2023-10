Les Diamondbacks passent au NLDS après avoir balayé les Brewers : voici ce que nous avons appris

Zac Gallen a pris un bon départ lors de son premier match éliminatoire en carrière, l’offensive optimiste des Diamondbacks s’est ressaisie après que leur jeune receveur prometteur ait subi une blessure préoccupante et leur enclos des releveurs a verrouillé les choses (à nouveau), alors que la franchise a remporté une série éliminatoire (sans compter un -game wild-card round) pour la première fois depuis 2007.

Voici plus de détails sur la victoire 5-2 de l’Arizona contre Milwaukee lors du deuxième match à l’American Family Field.

Ce dont nous nous souviendrons

Une autre performance dominante de l’enclos des releveurs des D-backs. Après les 6,1 manches blanchies de mardi soir du corps de relève de l’Arizona, l’enclos des releveurs a repris là où il s’était arrêté.

Menés 5-2 en fin de huitième, les Brewers ont menacé de revenir dans le match lorsque Christian Yelich et William Contreras ont commencé avec des simples consécutifs. Mais le droitier Kevin Ginkel et le gaucher recrue Andrew Saalfrank se sont combinés pour enregistrer trois retraits et échapper au jam, dans une démonstration confiante de ce que l’enclos des releveurs des D-backs peut réaliser dans des situations à fort effet de levier. Paul Sewald, fraîchement sorti de son premier arrêt en carrière en séries éliminatoires mardi, a clôturé avec succès le deuxième match pour envoyer les Brewers faire leurs valises.

MVP du jeu 2

C’était vraiment un effort collectif, mais Ketel Marte a réalisé le plus gros jeu. La meilleure occasion de rebond des D-backs s’est produite en sixième manche et ils en ont profité. Geraldo Perdomo a marqué un premier but contre Freddy Peralta, fort mais soudainement en bagarre, et Corbin Carroll a suivi avec un double à droite.

Avec deux coureurs en position de but, Marte a réussi un simple de deux points pour donner aux D-backs une avance de 3-2. L’Arizona, qui a également dû se rassembler pour gagner mardi, n’était plus qu’à 12 retraits de se qualifier pour la NLDS.

Rapport de blessure

Gabriel Moreno a été expulsé du match de mercredi en raison de ce que les défenseurs ont appelé une blessure à la tête après que Brice Turang ait frappé le receveur lors de son élan arrière. Le suivi de Turang a frappé le receveur sur le côté de sa tête. Le match a été retardé de plusieurs minutes pendant qu’un entraîneur passait du temps à examiner Moreno. Après avoir bu de l’eau, Moreno est resté dans le match pour le reste de la deuxième manche, mais a finalement été éliminé pour entamer la troisième. Il a été remplacé par le receveur suppléant Jose Herrera.

Selon la durée de l’absence de Moreno, cette situation en évolution pourrait avoir d’énormes implications pour les D-backs. Moreno a été précieux pour les D-backs toute l’année. Lors de la victoire du premier match de mardi, le joueur de 23 ans est devenu le plus jeune receveur à marquer un circuit en séries éliminatoires depuis Buster Posey lors du quatrième match des World Series 2010, selon Sarah Langs, chercheuse de la MLB.

Qu’est-ce qui nous a surpris ?

Que diriez-vous que les Brewers soient éliminés des séries éliminatoires après avoir remporté le NL Central avec 92 victoires ? Milwaukee est entré dans la série avec l’avantage du terrain et une rotation plus forte. Mais avec l’as dynamique Corbin Burnes a hésité mardi après avoir abandonné trois circuits, son mois de septembre difficile se répercutant sur les séries éliminatoires. Mercredi, Freddy Peralta semblait prêt à envoyer cette série de jokers à un match 3 alors qu’il n’a marqué aucun coup sûr en cinquième manche, pour ensuite cracher quatre points mérités avant la fin de sa sortie.

Le Brew Crew a été construit sur le lancer, mais les fissures ont commencé à apparaître avant même que le premier lancer de la série ne soit distribué. Brandon Woodruff, le titulaire initial du deuxième match des Brewers, a été expulsé de la liste des wild-cards en raison d’une blessure à l’épaule. Les Brewers n’ont pas transpiré parce qu’ils pensaient que cette série pourrait être terminée avant un troisième match où le vainqueur remporte tout. Ils avaient raison, mais ils étaient du mauvais côté de cette courte série.

Et après?

Les jeunes et amusants Diamondbacks affronteront les Dodgers de Los Angeles dans le cadre de la NLDS à partir de samedi à Chavez Ravine. Merrill Kelly n’étant pas utilisé lors de la ronde des wild-cards, le droitier de l’Arizona aura passé une semaine complète entre les départs avant son présumé clin d’œil au premier match à Los Angeles. Les Dodgers auront également eu une absence prolongée du match. Y aura-t-il de la rouille sur un lanceur qu’ils frappent traditionnellement très bien ? LA cherchera également à exorciser les démons de la sortie de la NLDS l’année dernière aux mains de son rival de division Padres.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a déjà couvert les Mets en tant que journaliste pour le New York Nouvelles quotidiennes. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .

