Les Diamondbacks ont bouleversé les Brewers avec le balayage de la Wild Card Series et avancent pour affronter les Dodgers en NLDS

La saison 2023 des Diamondbacks de l’Arizona a été marquée par de nombreux hauts et bas, en particulier dans la seconde moitié. Quelque chose qui semblait les définir, c’est qu’à chaque fois qu’ils traversaient une période terrible où il semblait que la saison était peut-être terminée, ils rebondissaient. À la lumière de cela, les deux victoires par derrière à Milwaukee pour balayer les Brewers dans la Wild Card Series semblaient appropriées, concluant les choses avec une victoire de 5-2 mercredi. L’Arizona affrontera les Dodgers, deuxième tête de série, dans la NLDS, à partir de samedi.

Le rallye du premier match a été soudain et un peu choquant. Il semblait que la fête avait lieu à l’American Family Field lorsque les Brewers ont pris une avance de 3-0, mais un tir de deux points de Corbin Carroll a été suivi d’un circuit de Ketel Marte pour égaliser. Gabriel Moreno a marqué la manche suivante et les D-backs n’ont jamais regardé en arrière.

Dans le deuxième match, c’était encore une fois soudain et un peu choquant. Le partant des Brewers, Freddy Peralta, était absolument aux affaires. Il a réussi quatre manches sans but sans même accorder de coup sûr. Il en avait retiré cinq. Il avait été dominant à plusieurs reprises à domicile cette saison et cela ressemblait à une autre de ces sorties. Ensuite, Alek Thomas a réussi un circuit au cinquième pour réduire l’avance des Brewers de moitié à 2-1. Ensuite, la marche de Geraldo Perdomo pour commencer le sixième signifiait que la tête de l’ordre arrivait sans retrait et jetait un œil à Peralta une troisième fois. Carroll a doublé. Marte a fait un simple et juste comme ça, Arizona avait l’avantage.

Les Brewers semblant imploser sous certains aspects pour la deuxième soirée consécutive n’ont pas nui aux choses pour l’Arizona. Après que tous les hommes soient partis sur les buts (huit au total) lors du premier match, y compris en gaspillant deux opportunités chargées de buts, les Brewers ont ensuite accordé aux D-Backs un peu d’amorti avec un lancer sauvage marquant. Un bêtisier dans le no man’s land a inscrit un quatrième point dans cette folle sixième manche. Les D-Backs menaient 5-2 et, encore une fois, n’ont jamais regardé en arrière.

Les Diamondbacks passent au tour suivant derrière une paire de lanceurs de première ligne. Nous pouvons qualifier Gallen d’as et Merrill Kelly a lancé comme tel pendant une bonne partie de la saison. C’est une rotation patchwork à partir de là. Paul Sewald est un plus proche, bien qu’incohérent, et il y a beaucoup de talent devant lui (Kevin Ginkel a été cloué lors du premier match, Andrew Saalfrank a échappé à un bourrage de buts chargés lors de la huitième manche ici lors du match 2), mais c’est globalement indescriptible. unité.

Du côté des joueurs de position, vous pourriez déjà qualifier Carroll de star et Marte l’a été auparavant, mais il s’agit d’un groupe dépourvu de noms nationaux connus, à moins que beaucoup de gens se souviennent d’Evan Longoria il y a longtemps (même si c’est exagéré). ). Que font-ils? Eh bien, ils sont polyvalents. Ils jouent une excellente défense. Ils ont de bons voleurs de base, dirigés par un passionné à Carroll. Ils ont du pouvoir avec Carroll, Marte, Lourdes Gurreil Jr. et Christian Walker, qui a réussi 69 circuits au cours des deux dernières saisons combinées.

Il y a aussi la présence constante du manager vétéran Torey Lovullo dans l’abri. Il en est maintenant à sa septième année en tant que skipper des D-Backs. Il a atteint les séries éliminatoires dès sa première saison, puis il y a eu un ralentissement. De nombreuses équipes différentes auraient licencié l’entraîneur après avoir perdu 110 matchs, comme l’Arizona l’a fait en 2021. Au lieu de cela, ils sont restés avec le respecté Lovullo et maintenant ils se dirigent vers la NLDS avec une équipe amusante qui ne craint pas d’être l’opprimé et de venir de derrière, s’il le faut.