Les Diamondbacks offrent à Clayton Kershaw la plus courte sortie de sa carrière lors de la déroute des Dodgers en G1

LOS ANGELES — Alors que la première manche touchait à sa fin miséricordieuse samedi, Clayton Kershaw était assis affalé, seul au bout de l’abri, apparemment aussi émerveillé et choqué que le public local qui aurait pu regarder le match de tous les temps de son équipe. Le leader des retraits au bâton quitte le monticule du Dodger Stadium pour la dernière fois après l’un des pires départs de l’histoire des séries éliminatoires.

Kershaw a cédé six points et n’a enregistré qu’un seul retrait sur 35 lancers avant que le manager des Dodgers Dave Roberts ne vienne récupérer la balle. Il a été frappé sans relâche par une attaque des Diamondbacks qui a marqué autant de points contre le futur Temple de la renommée lors de la première manche de la série de divisions de la Ligue nationale qu’en trois matchs complets contre lui au cours de la saison régulière 2023.

« Il n’y a aucune excuse pour cela », a déclaré Kershaw. « Je dois être meilleur. Ce n’est tout simplement pas acceptable. »

Les 51 663 supporters présents ne semblaient pas savoir quoi faire alors que Kershaw quittait le terrain après le début le plus court de sa carrière. Une poignée de huées ont été perdues dans une salve d’applaudissements et une ovation debout, délivrées par respect et appréciation pour les 16 années de service, pour la plupart magistrales, du triple lauréat du prix Cy Young.

Il y a eu quelques exceptions notables en octobre, mais aucune n’est comparable au bombardement 11-2 de samedi.

Les Diamondbacks ont marqué cinq points sur cinq coups sûrs avant que Kershaw n’enregistre un retrait, une première dans l’histoire des séries éliminatoires de la MLB. Il avait guéri d’une maladie à l’épaule au cours de la seconde moitié de la saison pour se rendre en octobre, même si ni lui ni son manager n’ont imputé cette performance à un problème physique. Roberts a déclaré avant le match qu’il pensait que Kershaw était entré dans la soirée en se sentant aussi bien physiquement qu’à tout moment au cours des deux derniers mois.

On s’attendait toujours à ce qu’il soit limité entre 75 et 85 lancers. Kershaw n’avait pas lancé plus de 84 lancers lors de ses huit départs depuis qu’il avait été retiré de la liste des blessés en août. À son retour de l’IL, sa vélocité a diminué. Ses départs ont été plus courts. Mais sa production est restée jusqu’à samedi.

Il a régulièrement trouvé un moyen d’atténuer les dégâts, affichant une MPM de 2,33 en septembre. Cette séquence comprenait une sortie de cinq manches et un point contre l’Arizona. Il était raisonnable de s’attendre à quelque chose de similaire. Compte tenu de toutes les absences dans leur rotation, qui ont contraint les recrues au premier plan, les Dodgers comptaient toujours sur la stabilité de Kershaw.

Au lieu de cela, il n’avait aucune réponse au barrage incessant de l’Arizona alors que les arrières D prenaient un avantage de 1-0 dans la série. L’issue n’a jamais fait de doute. L’Arizona n’a pas seulement volé le premier match de la série ; il l’a pris avec autorité, ramenant l’un des plus grands lanceurs de tous les temps à un record de .500 au cours de sa carrière volatile en séries éliminatoires. Les 10 sorties de Kershaw en séries éliminatoires d’au moins six manches accordant un ou aucun point se classent au troisième rang de tous les temps, mais ses erreurs sont également flagrantes. Après samedi, ses neuf sorties autorisant au moins cinq points constituent un record jamais enregistré.

Le dernier en date se démarque du lot.

Clayton Kershaw ROCQUÉ par les D-backs, retiré après avoir accordé six points en .1 IP

La sortie de samedi a commencé avec un certain malheur alors qu’un entraînement en ligne du premier frappeur Ketel Marte est entré et sorti du gant du voltigeur central James Outman. La recrue était l’un des meilleurs défenseurs des Dodgers au cours de la saison régulière, mais il a mal interprété une doublure brûlante frappée à 115,7 mph dès le départ. Il s’agit d’un double et non d’une erreur. Il n’y avait aucun doute sur la validité de ce qui suivit.

Corbin Carroll a écrasé un single RBI à 109,6 mph. Tommy Pham a ajouté un single percutant. Christian Walker a suivi avec un double RBI à 105,7 mph dès le départ, puis est venu le poignard emphatique de Gabriel Moreno, qui a annihilé un home run de 419 pieds à 110,8 mph dès le départ dans la rangée arrière du pavillon du champ gauche et a retourné son chauve-souris dans le ciel nocturne.

« Ils n’ont tout simplement pas raté », a déclaré le receveur des Dodgers Will Smith.

Deux des coups sûrs sont venus de la balle courbe de Kershaw. Trois des coups sûrs sont sortis d’un curseur contre lequel les adversaires n’ont frappé que 0,167 au cours de la saison régulière. C’est l’un des meilleurs terrains de baseball. Samedi, il manquait la même vie.

Après un groundout, un but sur balles et un autre doublé de l’Arizona, Kershaw n’a pu que laisser tomber ses épaules du monticule avec incrédulité. Il se tenait devant le marbre lorsque le sixième point a été marqué. La déroute était lancée. La soirée de Kershaw était terminée.

« Il semblait qu’ils étaient sur tout », a déclaré Roberts, n’ayant d’autre choix que de recruter le lanceur le plus expérimenté de sa formation en séries éliminatoires.

Les Diamondbacks ont ajouté trois points supplémentaires une manche plus tard contre la recrue Emmet Sheehan. L’offensive des Dodgers n’a jamais constitué une réelle menace. Un coussin de neuf points était suffisant pour le partant de l’Arizona Merrill Kelly, qui a fait preuve de démons lors de la victoire. Il avait une fiche de 0-11 en 16 départs en carrière contre les Dodgers. Samedi, il les a tenus sans but pendant 6,1 manches, même si sa performance magistrale aurait pu se perdre avec l’attention portée au titulaire.

Corbin Carroll claque un home run alors que les Diamondbacks le lancent contre les Dodgers

Avant le début, Kershaw a déclaré qu’il était devenu plus reconnaissant pour chaque apparition en séries éliminatoires – que la peur de l’échec s’était transformée en nerfs plus positifs et qu’il préférait échouer sur la plus grande scène plutôt que de ne pas y être du tout.

« Je pense que lorsque vous êtes suffisamment battu, vous commencez à dire: ‘Vissez-le' », a-t-il déclaré un jour avant le début du premier match. « Je pense que c’est un peu ce qui s’est passé au fil des années. On ne peut pas le serrer trop fort. »

Cette capacité à tourner la page sera essentielle pour les Dodgers et pour Kershaw, qui devrait toujours être titulaire en cas de match 4. Cette sortie aurait lieu en Arizona. Son avenir étant indécis, il est possible que samedi soit la dernière fois que l’un des plus grands de tous les temps des Dodgers quittait son terrain.

Si c’est le cas, c’est un souvenir que les fans des Dodgers aimeraient oublier.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et la MLB dans leur ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .