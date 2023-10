Les Diamondbacks mordent à nouveau les meilleurs des Dodgers pour prendre la tête de la série 2-0

LOS ANGELES — Zac Gallen a pompé ses deux bras et a poussé un rugissement guttural. Une troisième balle courbe consécutive a semblé prendre Freddie Freeman au dépourvu, aidant l’as des Diamondbacks à échapper à la menace de la cinquième manche, à naviguer parmi les deux candidats MVP au sommet de l’alignement tant vanté des Dodgers et à déplacer l’équipe sauvage parvenue à frappe rapide d’une victoire. de la série de championnats de la Ligue nationale.

Encore une fois, les lanceurs partants des Dodgers les ont mis dans un premier trou. Encore une fois, une attaque des Dodgers censée masquer les lacunes de sa rotation s’est révélée pour la plupart vide, ratée avec de multiples occasions d’égaliser ou de prendre l’avantage. Encore une fois, l’équipe deuxième de la NL West est sur le point d’étourdir les champions de division de la NLDS. Après avoir inscrit six points lors de la première manche du premier match, les Diamondbacks ont commencé plus facilement le deuxième match. Ils n’en ont marqué que trois.

Samedi, le premier barrage de l’Arizona contre Clayton Kershaw a été puissant et écrasant. Lundi, la soudaine fusillade des D-backs contre Bobby Miller a été plus calculée et plus patiente. Ils ont ébréché la recrue des Dodgers avec un mélange de battes productives, y compris un but sur balles, un simple carie, deux autres simples, un fly sacrifice et un groundout RBI.

Le résultat a été un autre écart précoce pour une équipe des Dodgers incapable de répondre, maintenant soudainement sur le point de sortir prématurément des séries éliminatoires après la défaite 4-2 de lundi.

La rotation des Dodgers est entrée dans la série épuisée, mais elle espérait pouvoir compter sur Kershaw et Miller, qui faisait ses débuts en séries éliminatoires lundi. Les deux partants des Dodgers ont totalisé 87 lancers, neuf points autorisés, trois buts sur balles, un retrait au bâton et six retraits enregistrés.

Cependant, contrairement au premier match, les Dodgers étaient toujours à portée de main. L’enclos des releveurs les y gardait.

Avec le match de lundi pris en sandwich entre des jours fériés, les Dodgers pourraient utiliser une pléthore de releveurs sans trop se soucier de la charge de travail. Le manager Dave Roberts n’a pas attendu longtemps. Miller a été retiré après 52 lancers en 1,2 manche, partant avec deux coureurs en deuxième manche. Brusdar Graterol l’a pris à partir de là.

Avec une sortie de relève de 23 lancers, Graterol a enregistré autant de retraits que les deux lanceurs partants des Dodgers dans la série combinés en deux manches de travail sans but. L’enclos des releveurs des Dodgers a permis à l’offensive de gagner du temps pour rassembler quelque chose à encourager les 51 449 fans présents. Alors que Graterol quittait le monticule avec deux retraits en quatrième manche, il a tapé dans son gant sur le chemin de l’abri, implorant les fans de rester dedans malgré une attaque qui n’avait pas encore percé jusqu’à présent.

Lourdes Gurriel Jr. fume un circuit en solo lors de la victoire 4-2 des D-backs contre les Dodgers

En fin de manche, JD Martinez a donné la vie avec un circuit en solo, réduisant l’écart à deux. Cela ne serait jamais plus proche, malgré les chances des Dodgers contre Gallen et l’enclos des releveurs des Diamondbacks.

Dans le cinquième, les Dodgers ont mis deux coureurs avec un retrait alors que l’alignement passait à Mookie Betts et Freeman. Les paris se sont soldés par un retrait forcé. Gallen a trompé Freeman avec une troisième balle courbe consécutive, bouclant le terrain au milieu. La batte est restée collée aux épaules de Freeman. Gallen en connaissait la signification, levant ses poings encore et encore alors qu’il retournait à l’abri.

Les catalyseurs de l’alignement des Dodgers, Betts et Freeman, sont 1 sur 13 avec trois buts sur balles dans la série.

Pourtant, les Dodgers auraient une autre chance une manche plus tard, ce qui a déclenché un appel courageux au manager des D-backs, Torey Lovullo.

Encore une fois, Gallen a mis deux des trois premiers frappeurs des Dodgers sur les buts. Lovullo a réussi son as sur 84 lancers, se tournant vers le gaucher recrue Andrew Saalfrank pour forcer le changement de ligne de Los Angeles. Chris Taylor a remplacé Jason Heyward et a marché pour charger les bases. Kiké Hernández a remplacé David Peralta et a réussi un simple RBI sur le terrain. Les bases sont restées chargées. Encore une fois, les Dodgers étaient menés par deux. Encore une fois, ils seraient coincés là.

Saalfrank a retiré James Outman sur des prises. Ryan Thompson a provoqué un groundout de Kolten Wong. Le banc des Dodgers a été vidé, à l’exception du receveur suppléant Austin Barnes. Leur dernière meilleure menace a été éteinte.

Leur attaque avait marqué 11 points en deux départs en saison régulière contre Gallen cette saison. Octobre n’a pas été le même, même s’il l’a été à bien des égards.

L’année dernière, l’offensive des Dodgers a obtenu un score de 5 sur 34 avec des coureurs en position de but, alors que les Padres ont envoyé la tête de série de la NL dans la NLDS. Cette année, l’offensive des Dodgers a débuté 2 sur 12 avec des coureurs en position de but.

Maintenant, ils devront gagner trois victoires de suite pour empêcher les D-backs de suivre l’exemple des Padres alors que la série revient en Arizona.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et la MLB dans leur ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .