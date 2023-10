Les Diamondbacks font les petites choses. Les Dodgers ne font pas grand chose

LOS ANGELES — Alors qu’une foule se rassemblait autour du casier de Tommy Pham à l’intérieur du club-house des Diamondbacks de l’Arizona, quelques minutes après une victoire retentissante de 4-2 contre les Dodgers de Los Angeles lors du deuxième match de la série de divisions de la Ligue nationale, il voulait partager quelque chose.

« Ce qui passe inaperçu », a déclaré Pham, « c’est la base volée que j’avais au début. »

Il n’avait pas l’intention de se vanter de ses propres exploits, mais il a rappelé aux journalistes qu’à 35 ans, souffrant d’un orteil en gazon au pied droit, il pouvait encore détaler. La base volée était importante, a expliqué Pham, car elle a permis à l’Arizona de marquer deux points supplémentaires dans une autre embuscade en première manche contre son adversaire très vanté.

«C’est ce que j’appellerais des «bords»», a déclaré Pham. « Si nous pouvons prendre les 90 pieds supplémentaires, c’est comme ça que vous gagnerez des matchs. »

Alors que les deux équipes se préparaient à s’envoler pour Phoenix, où Chase Field accueillera le troisième match mercredi, une seule victoire de plus séparait les Diamondbacks, en avance 2-0 dans cette série, de la première place de la franchise dans la série de championnats de la Ligue nationale depuis 2007. Et une seule défaite de plus séparait les Dodgers d’un autre mois d’octobre gâché.

Au cours de ces 18 dernières manches au Dodger Stadium, l’Arizona a trouvé l’avantage. Et les Dodgers ont été poussés au bord du gouffre.

Oh ouais, et nous allons balayer les Dodgers devant un COMPLET @ChaseField foule. À mercredi, #Dbacks Ventilateurs!!! pic.twitter.com/uuQ3gNSIU5 – Diamondbacks de l’Arizona (@Dbacks) 10 octobre 2023

Pour le deuxième match consécutif, l’Arizona a donné à son lanceur partant une avance significative en prenant le monticule, un avantage que les Dodgers n’ont pas pu surmonter. Lors du premier match, les Diamondbacks ont mis Clayton Kershaw au pilori pour six points en première manche. L’alignement a traité la recrue Bobby Miller avec moins de méchanceté lundi, mais a tout de même offert à Zac Gallen un coussin de trois points. Le rallye du match 2 a été plus emblématique que le barrage du match 1. Arizona a pris l’avantage avec un but sur balles, un simple simple carie, quelques coups sûrs supplémentaires, un fly sacrifice, un groundout bien placé et, surtout, la base volée de Pham.

En séries éliminatoires, il peut y avoir des résultats qui défient toute explication et il peut y avoir des résultats qui défient toute attente. Cette série a été difficile à croire mais facile à expliquer. Les Diamondbacks font les petites choses. Et les Dodgers ne font pas grand-chose. Mookie Betts et Freddie Freeman sont allés 1 sur 13. Les deux lanceurs partants des Dodgers ont enregistré un total de six retraits. L’équipe compte deux coups sûrs avec des coureurs en position de but en deux jours.

En bref, les Dodgers aux 100 victoires ont été pris au dépourvu par les Diamondbacks aux 84 victoires. L’écart entre les records de la saison régulière rappelle la sortie anticipée de Los Angeles l’année dernière contre San Diego. Ces Padres débordaient de puissance de star. Cette année, c’est différent. Le réservoir de talents de l’Arizona n’est pas stérile : Corbin Carroll, probablement la recrue de l’année de la Ligue nationale, ressemble à un futur candidat MVP, et le duo de départ composé de Gallen et Merrill Kelly peut contrecarrer n’importe quelle formation. Mais les Diamondbacks progressent également grâce à un acharnement collectif, une attention aux détails, une prise de conscience que chaque chance de prendre l’avantage doit être saisie.

« Nous faisons les choses correctement », a déclaré le manager de l’Arizona, Torey Lovullo, dimanche après-midi. « Nous le faisons d’une manière très inhabituelle. Nous nous soucions de choses dont les autres équipes ne se soucient probablement pas ou dont elles ne parlent pas – et cela se manifeste chaque jour pour nous.

Invité à clarifier quelques minutes plus tard, Lovullo est revenu sur une partie de sa fanfaronnade.

« Je ne veux pas être arrogant avec cette déclaration », a déclaré Lovullo. « Je ne sais pas ce qui se passe à l’intérieur de chaque club-house ou de chaque pirogue, mais nous parlons des détails, des victoires granulaires, des victoires pitch par pitch. »

Ce que Lovullo voulait dire, c’était mettre l’accent sur les fondamentaux du jeu, les avantages nécessaires pour un club avec l’effectif le moins cher de la National League West.

« Nous sommes jeunes et nous devons instruire et enseigner à ces joueurs tout au long de la journée et avoir ces conversations », a déclaré Lovullo. « Cela arrive juste au bon moment pour nous, et ça s’annonce bien. »

S’adaptant aux restrictions sur les déplacements sur le terrain, les Diamondbacks ont commis le moins d’erreurs dans les majors en 2023 et ont terminé troisièmes dans la version FanGraphs des courses défensives enregistrées. Capitalisant sur la liberté retrouvée sur les chemins de base, l’Arizona s’est classé deuxième pour les bases volées. Ils attrapent le baseball. Ils font des ravages dans les bases. Et jusqu’à présent en séries éliminatoires, qui ont commencé par un balayage de deux matchs de Wild Card contre Milwaukee, leurs joueurs n’ont pas été secoués.

« Être capable de maintenir notre équipe dans un endroit où la pression est sur l’adversaire, c’est l’objectif », a déclaré le joueur de premier but Christian Walker. « Les petites choses sont cool parce qu’elles nous donnent un avantage. Mais cela nous donne aussi un objectif tangible. Quand le moment est fou, n’est-ce pas, les bases sont chargées, le stade devient fou, il y a 40 000 personnes qui vous crient dessus, cela devient très clair : quel est mon travail en ce moment ?

Lors de la première manche de lundi – après que Carroll ait commencé avec un but sur balles, le joueur de deuxième but Ketel Marte a surpris le joueur de troisième but des Dodgers Max Muncy avec un simple et Pham a aligné un simple à gauche – Walker a compris sa responsabilité en tant que prochain frappeur.

« Mes compétences et ce que j’offre à cette équipe consistent à frapper fort avec des balles de baseball », a déclaré Walker, qui a mené l’équipe avec 33 circuits.

Il a brisé une doublure à 105,6 mph qui a envoyé le voltigeur des Dodgers James Outman contre le mur du champ central. Outman a attrapé le baseball pour le premier retrait du match, mais Carroll est rentré chez lui au trot pour le premier point du match. L’Arizona n’a jamais été à la traîne.

Alors que le receveur recrue Gabriel Moreno effectuait le décompte contre Miller lors de la prochaine présence au bâton, Pham a glissé le deuxième but. Il a volé 22 buts cette saison, plus que lors de n’importe quelle saison depuis 2019. Il a décollé sans tirer un lancer du receveur des Dodgers Will Smith.

« Je suis juste rapide, mec », a déclaré Pham. « Vous avez sous-estimé ma vitesse pour un joueur de 35 ans. Je plaisante avec ces gars en disant qu’il y a 10 ans, j’étais plus rapide qu’eux tous. C’est pourquoi je cours encore sur ce tapis roulant pendant l’intersaison – très sérieusement, pour pouvoir profiter d’une situation comme celle-là.

Les 90 pieds supplémentaires ont supprimé la possibilité d’un double jeu. Moreno, un coureur lourd, a conduit à Marte avec un groundout. Pham est rentré chez lui lorsque le voltigeur Lourdes Gurriel Jr. a lancé une balle rapide à hauteur de cuisse au centre pour un simple RBI. C’était le genre de séquence, une combinaison d’entraînements torrides et de subterfuges, que les Dodgers ne pouvaient pas reproduire avec des coureurs à bord dans les cinquième et sixième. La nervosité générale des Dodgers – « Je n’ai pas aimé le choix du terrain » des frappeurs, a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts – contrastait nettement avec l’approche de l’Arizona.

« Cela fait deux matchs, mais nous sommes dos au mur », a déclaré Roberts. « Nous devons faire certains types d’ajustements. Et nous n’avons plus de marge.

Les Diamondbacks les ont mis dans cette position indésirable après une limitation de deux nuits à Chavez Ravine.

« Oui, les gens vont être surpris », a déclaré Pham. « Parce que les Dodgers sont une excellente organisation, de haut en bas. Et ils ont deux gars là-bas qui vont finir parmi les trois premiers du MVP (vote). Mais nous jouons avec un avantage.

Et les Dodgers sont à la veille de l’hiver.

(Photo de, de gauche à droite, Corbin Carroll, Alek Thomas et Lourdes Gurriel Jr. de l’Arizona célébrant la victoire de lundi : Kevork Djansezian / Getty Images)