Les Diamondbacks échangent Daulton Varsho aux Blue Jays pour le meilleur espoir

Ligue majeure de baseball Justin

Les Blue Jays de Toronto obtiennent de l’aide sur le terrain.

Toronto acquiert le voltigeur Daulton Varsho des Diamondbacks de l’Arizona pour avoir rattrapé l’espoir Gabriel Moreno et le voltigeur Lourdes Gurriel, a rapporté ESPN vendredi.

Varsho, 26 ans, apportera à la fois un bâton et un gant aux Blue Jays. Le frappeur gaucher a frappé .443 pour accompagner 27 circuits et 74 points produits en 151 matchs la saison dernière.

Sur le terrain, Varsho a joué au centre, à droite et au receveur au cours des dernières saisons, certaines mesures le considérant comme l’un des meilleurs défenseurs du jeu. Il jouera probablement dans le champ droit après que les Blue Jays aient échangé Teoscar Hernandez aux Mariners pendant l’intersaison.

Pour les Diamondbacks, non seulement ils éliminent leur blocage dans le champ extérieur, mais ils obtiennent également l’une des meilleures perspectives du baseball. Moreno était en fait classé n ° 1 au classement général par Baseball America en juillet. Le joueur de 22 ans a bien frappé au cours de ses cinq saisons dans les mineures avant de disputer 25 matchs dans les majeures cette saison. Il a frappé .319 avec un coup de circuit et sept points produits en 25 matchs, tout en faisant l’éloge de sa batte et de son bras derrière la plaque.

Gurriel a également connu une solide saison au marbre en 2022. Il a atteint .291 avec un .743 OPS. Mais sa puissance a reculé alors qu’il n’a frappé que cinq circuits en 121 matchs, le moins de sa carrière de cinq ans.

