Les Diamondbacks dépassent les Brewers lors du premier match : voici ce que nous avons appris

Le premier match sous pression de la série wild-card entre les Diamondbacks de l’Arizona et les Brewers de Milwaukee a été serré toute la nuit. Enfin, le joueur de premier but Christian Walker a percé en début de neuvième avec un double de deux points contre le plus proche dominant Devin Williams, de tous les lanceurs, pour donner une marge de manœuvre aux D-backs. En fin de compte, le coup supplémentaire de Walker a scellé l’accord.

Voici plus de leur victoire 6-3 contre les Brewers lors du premier match à l’American Family Field.

Ce dont nous nous souviendrons

La capture sautée d’Evan Longoria avec les buts chargés en cinquième manche restera longtemps gravée dans l’esprit des fans des Diamondbacks. A 38 ans samedi et à sa 16e saison dans la cour des grands, Longoria a décollé sur une ligne de Tyrone Taylor au troisième but. Il a accroché la doublure, puis a tiré au deuxième but pour transformer un double jeu en fin de manche. L’embrayage a maintenu les D-backs en tête, 4-3, au lieu de permettre aux Brewers d’ouvrir le match.

Le joueur de troisième but a fait un spectacle toute la soirée, utilisant plus tard son instinct rapide pour retourner le ballon au deuxième et attraper Christian Yelich qui glissait hors du but pour un retrait. Dans une compétition serrée comme ce premier match, les jeux clés de Longoria ont fait une grande différence. Longo vintage.

MVP

Une combinaison de sept bras de l’Arizona a limité le Brew Crew à trois points mardi malgré l’abandon de 12 coups sûrs et de quatre buts sur balles. L’équipe des lanceurs des D-backs reçoit les honneurs de MVP pour sa brillante performance dans l’enclos des releveurs, avec une mention spéciale pour le droitier recrue Brandon Pfaadt qui a fait un travail solide à son premier départ en carrière en séries éliminatoires.

Les D-backs semblaient plus faibles sur le papier avec une recrue affrontant l’as des Brewers Corbin Burnes lors du premier match. Au lieu de cela, la cavalerie d’armes de l’Arizona a sérieusement arrêté les Brewers. Après que Pfaadt ait quitté son départ en troisième, l’enclos des releveurs des D-backs a préparé des œufs d’oie pendant 6,1 manches. Le droitier Paul Sewald a couronné le tout avec son premier arrêt en carrière en séries éliminatoires.

À l’intérieur de la boîte

Les Brewers et les D-backs ont eu amplement l’occasion de s’éloigner grâce au trafic intense sur les chemins de base, mais chaque équipe a eu du mal à encaisser ses points. L’Arizona est allé 0 sur 8 avec des coureurs en position de but ; Milwaukee est allé 2 pour 10. Les D-backs ont laissé neuf hommes sur les buts et les Brewers en ont laissé 10.

En fin de compte, les D-backs ont finalement mis fin à leur sécheresse en séries éliminatoires avec une victoire critique par derrière. L’Arizona s’est amélioré mardi à 1-14 dans l’histoire des séries éliminatoires alors qu’il était mené par trois points ou plus. L’équipe est désormais bien préparée pour avancer vers la NLDS.

Qu’est-ce qui nous a surpris ?

Bien que Burnes ait eu du mal avec le long ballon cette année, il n’a craché que plus de trois circuits lors de deux de ses départs en saison régulière. Ainsi, le barrage de trois circuits lors de sa deuxième passe dans l’ordre était surprenant.

La conviction était que Milwaukee devait donner à Burnes juste un peu de soutien pour remporter confortablement le premier match, étant donné à quel point son équipe de lanceurs est dominante de Burnes à Williams. C’est exactement ce que les Brewers ont fait dès la première manche, marquant un point contre Pfaadt avant que Taylor ne marque un circuit en seconde pour porter le score à 3-0. Mais Burnes a permis aux D-backs de revenir en troisième alors que Corbin Carroll et Ketel Marte ont réussi des circuits consécutifs. L’Arizona a pris une avance de 4-3 contre Burnes lorsque le receveur Gabriel Moreno a franchi un mètre en quatrième.

Et après?

Mercredi soir à la même heure et au même endroit, Zac Gallen (17-9, 3,47 ERA) tentera d’envoyer les D-backs en NLDS. Freddy Peralta (12-10, 3,86 ERA) fera de son mieux pour maintenir la saison de Milwaukee en vie et pousser la série vers un troisième match où le vainqueur remporte tout.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a déjà couvert les Mets en tant que journaliste pour le New York Nouvelles quotidiennes. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .