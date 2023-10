ARLINGTON, Texas (AP) — Merrill Kelly a lancé trois coups sûrs en sept manches, Ketel Marte a prolongé sa séquence d’après-saison à un record de 18 matchs et les Diamondbacks de l’Arizona ont battu les Rangers du Texas 9-1 samedi soir pour égaliser le monde. Série à un match chacune.

Gabriel Moreno a réussi un circuit de feu vert dans un quatrième point de deux points contre Jordan Montgomery, et Tommy Pham est allé 4 en 4 avec une paire de doubles.

Marte a ajouté un simple de deux points dans un huitième de trois points, brisant l’égalité pour la plus longue séquence avec coup sûr en séries éliminatoires avec Derek Jeter, Manny Ramirez et Hank Bauer. Marte a réussi un coup sûr dans chaque match d’après-saison auquel il a joué.

Une nuit après avoir perdu une avance de deux points en neuvième manche dans une défaite de 6-5 en 11 manches, les Diamondbacks ont battu le Texas 16-4 et n’ont jamais été menés.

Emmanuel Rivera a également réussi un simple de deux points et la recrue Corbin Carroll a réussi une paire de simples RBI. Lourdes Gurriel Jr. et Evan Longoria, 38 ans, ont chacun marqué un simple dans une course pour l’Arizona, qui a remporté sa première victoire sur route en Série mondiale après quatre défaites remontant à 2001.

La série, seulement la troisième entre les équipes wild-card, se déplace en Arizona pour le troisième match lundi lors du premier match de la série à Phoenix depuis 2001.

Kelly, droitier de 35 ans, a eu un parcours professionnel atypique. Après six saisons chez les mineurs, il a fait un détour par la Corée du Sud de 2015 à 2018 avant de faire ses débuts dans les ligues majeures avec l’Arizona en 2019. Il a obtenu une fiche de 12-8 avec une MPM de 3,29 en 30 départs cette saison et une fiche de 3-1 avec une MPM de 2,25 en quatre départs en séries éliminatoires.

Kelly en a retiré neuf, n’en a pas marché et est allé à un seul compte de trois balles, accordant son seul point sur le premier circuit de Mitch Garver au cinquième.

Pham, une acquisition des Mets de New York à la date limite des échanges, a participé à un dérapage de 3 en 29 qui comprenait un circuit dans le premier match. Il a réussi un simple au deuxième, a réussi des doubles en champ opposé à droite aux quatrième et sixième et un simple au huitième. Il a également été éliminé du deuxième but par Montgomery.

Montgomery est entré 3-0 en séries éliminatoires et venait de remporter une victoire en relève lors du septième match de lundi à Houston qui a remporté le fanion de l’AL, seulement la deuxième fois qu’il sortait de l’enclos des releveurs dans sa carrière dans la grande ligue. Sa vitesse était en baisse d’environ 1,5 mph par rapport à sa moyenne de la saison, et les frappeurs des Diamondbacks n’ont pas réussi à établir le contact sur seulement deux des 37 lancers sur lesquels ils se sont balancés.

Moreno a donné l’avantage à l’Arizona lorsque Montgomery a laissé une balle courbe complète au milieu du marbre. Moreno a aligné le ballon dans l’enclos des releveurs de l’Arizona au centre gauche, lui donnant quatre circuits en séries éliminatoires et 10 points produits en 14 matchs. Pham a réussi un doublé avec deux retraits dans le coin du champ droit et a marqué sur le simple de Gurriel pour une avance de 2-0.

L’Arizona a ajouté un coussin en sixième quand Alek Thomas a doublé l’écart au centre droit en tête et a marqué alors que Longoria, lors de sa première Série mondiale depuis 2008, a frappé un joueur au sol dur qui a dépassé le joueur de troisième but recrue Josh Jung et sur la ligne pour un RBI simple.

Marte et Caroll ont marqué un simple en huitième contre Martín Pérez.

GEMMES DU WEB

Jung a plongé dans le territoire des fautes pour attraper le grounder de Christian Walker en quatrième manche, puis s’est levé pour expulser Walker dans un premier temps. … Walker a bondi pour saisir à main nue le grounder de Jonah Heim en cinquième manche qui a touché le premier but et s’est retourné vers Kelly couvrant le retrait.

SUIVANT

Texas RHP Max Scherzer, qui a une fiche de 0-1 avec une MPM de 9,45 lors de deux départs en séries éliminatoires cette année, apparaît pour sa troisième équipe différente des World Series lors du troisième match après avoir lancé pour Detroit et Washington. La recrue RHP Brandon Pfaadt a une MPM de 2,70 sans décision en quatre matchs d’après-saison pour l’Arizona.

Ronald Blum, Associated Press