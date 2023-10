PHOENIX — Quelque part chez sa mère à Las Vegas, rangé dans un dossier ou plié dans un cahier que les cardinaux lui ont donné, Tommy Pham a toujours la feuille de papier où il a énuméré en 2012 tout ce qu’il voulait être et ce qu’il avait l’intention de faire. à réaliser dans les majors.

Il était à deux ans de ses débuts, à cinq ans d’être un joueur de tous les jours et se remettait d’une opération chirurgicale qui avait mis ces deux choses en doute. Un mentor avec lequel il a travaillé dans le cadre du programme « Cardinals Core » a suggéré que tout ce qu’il écrivait, il était « 30 % plus susceptible » de le faire. En cursive serrée et droite – aussi claire et précise qu’il le ferait pour atteindre ces objectifs – Pham a tracé un plan quinquennal qui comprenait rester en bonne santé et voler des bases à un taux de 80 %. Il a écrit qu’il associerait 20 circuits avec 20 interceptions au cours d’une saison et afficherait un .900 OPS. Il a fait les deux en 2017, sa dernière saison complète avec les Cardinals.

Dans son casier dimanche à Chase Field, plus d’une décennie après avoir pris la plume, on a demandé à Pham s’il avait mentionné les World Series dans ces objectifs.

«Je dois trouver ça», dit-il.

S’est-il souvenu de ce qu’il a écrit sur les World Series ?

Sa réponse était la seule qu’il connaissait : sérieuse et directe.

Ses coéquipiers relativement nouveaux, les Diamondbacks de l’Arizona, rentrent chez eux à Chase Field lundi pour le troisième match de la 119e Série mondiale contre le Texas, maintenant à trois victoires d’y parvenir, en grande partie à cause de ce que Pham a fait samedi – et une chose qu’il n’a pas fait. . En tant que DH des D-Backs, Pham a égalé un record en marquant quatre contre quatre dans une victoire de 9-1. Et puis il a refusé de tenter sa chance lors du premier cinq contre cinq de l’histoire des World Series afin qu’un coéquipier, Jace Peterson, puisse obtenir son nom dans un score de box des World Series.

Après le match 2, lors des interviews d’après-match, Pham a servi de médiateur pour la séquence de 18 matchs avec coup sûr de son coéquipier Ketel Marte, de critique pour sa propre erreur de course et de président du club de lecture, recommandant aux médias “Le bien est l’ennemi du grand, », un livre que son mentor John Hartwig lui a conseillé de lire en tant que cardinal. À la fin du deuxième match, il n’était qu’un coéquipier, abandonnant sa chance de réussir un cinquième coup sûr pour que Peterson puisse obtenir sa première présence au bâton dans une Série mondiale.













“C’était un véritable moment d’équipe”, a déclaré le manager de l’Arizona, Torey Lovullo. «Je vous garantis qu’il était conscient qu’il avait une chance de réussir cinq coups sûrs. Il est venu vers moi et il m’a dit : « J’ai besoin que tu fasses passer un AB à mon garçon. … C’était un moment où c’était un coéquipier aimant un coéquipier pour lui donner une opportunité. Il a pris ce qui comptait le plus pour lui personnellement et a dit que cela concernait davantage l’équipe et mon coéquipier.

Les Diamondbacks ont rapidement appris à propos de Pham ce que les Cardinals ont finalement fait et ce que certains ne prendront peut-être jamais le temps de faire du tout.

“C’est un gars difficile à comprendre quand on est de l’autre côté du terrain, mais le temps que je passe à le connaître, c’est un A-plus”, a déclaré le joueur de premier but Christian Walker, qui a le casier à côté de Pham dans les D-Backs. club-house à domicile. « Il est calculé. Il est expérimenté. Il est poli. L’intensité. La préparation.”

“C’est rafraîchissant, non?” » dit Walker. “Beaucoup de gens dansent autour de la vérité ces jours-ci, et Tommy n’est pas ce type.”

“Zéro place pour les bêtises”, a déclaré Lovullo.

En moins d’une semaine et deux conversations, Lovullo a des exemples.

Au plus profond de la série de championnats de la Ligue nationale contre Philadelphie, Pham a sorti une série de un contre 13 du match 4. Lovullo l’a pris à part pour lui dire qu’il ne commencerait pas le match 5. Pham a partagé quelques réflexions.

« Je n’avais pas l’impression que c’était joli ; c’était sain », a-t-il déclaré. « Parce que vous savez que la meilleure façon de surmonter quelque chose est de le résoudre ou d’en parler d’homme à homme. En séries éliminatoires, vous voulez chaque présence au bâton, vous voulez jouer chaque manche, vous voulez rattraper le dernier retrait. C’est juste en tant que concurrent. … Il ne pensait pas que je pourrais faire le travail. (Ensuite) c’est à moi en tant que joueur d’inspirer confiance à mon manager et à mes entraîneurs afin que lorsqu’une situation se présente à nouveau, ils aient confiance en moi pour faire le travail, donc je dois faire un meilleur travail en tant que joueur. joueur qui inspire cette confiance en tout, dans la salle, devant mes coéquipiers.

Lovullo a remis Pham dans l’alignement pour le match 6 et a prédit une « bonne journée ».

“Tommy Pham est Tommy Pham, n’est-ce pas ?” il a dit.

Pham a réussi un circuit contre les Phillies au Citizens Bank Park qui a fait taire la plus grande fête du baseball et a saisi l’élan qui a porté l’Arizona au fanion avec une victoire dans le septième match. Lors de son premier match des World Series, Pham a de nouveau réussi un circuit. Un jour après que le Texas ait stupéfié les Diamondbacks avec un rallye en neuvième manche et un retrait en manche supplémentaire, Pham a répliqué avec quatre coups sûrs, deux points produits et deux points lors de la déroute du deuxième match.

Tommy Pham est Tommy Pham, tout à fait raison.















Y compris un quatre-en-quatre contre les Cardinals lors du tournoi de 2020 et un quatre-en-quatre plus tôt ce mois-ci, le troisième quatre-en-quatre de Pham égalise le record des séries éliminatoires établi par Albert Pujols.

“Littéralement, j’allais dans les cages tôt pour voir ce gars frapper un tee”, a déclaré Pham dimanche. « C’est pour ça que j’ai frappé sur le tee parce que j’ai vu Albert Pujols le faire tous les jours. Lecteurs de ligne basse. Lecteurs de ligne basse. C’est exactement comme ça que je travaille. J’ai vu Albert faire ça pendant des années, chaque jour à l’entraînement de printemps.

Les Cardinals ont sélectionné Pham au 16e tour du repêchage de 2006 – quatre ans avant qu’une autre star du lycée de Las Vegas, Bryce Harper, ne devienne première au classement général. Il a partagé de nombreuses matinées dans la cage des frappeurs avec Pujols mais jamais un terrain en tant que Cardinal. Pham n’a fait ses débuts qu’à l’âge de 26 ans et n’a disputé plus de 80 matchs dans les tournois majeurs avant l’âge de 29 ans. En 10 saisons, l’Arizona est sa septième équipe. Pourtant, le club pour lequel il a joué le deuxième plus grand nombre de matchs en tant que professionnel reste l’affilié de classe AAA des Cardinals à Memphis (240 à 362 avec les Cardinals).

Pham a subi des blessures, comme une opération à l’épaule, qui ont ralenti son ascension, et il continue d’utiliser des lentilles de contact et des traitements pour une maladie oculaire qui a mis fin à d’autres carrières : le kératocône. À quelques reprises, il a esquivé la libération à cause de champions tels que l’exécutif des Cardinals, John Vuch. Pham a acquis une réputation d’intensité, mais les responsables ont appris que derrière cette brûlure se trouvait le leadership. Il a créé un ciné-club pour créer des liens d’équipe. Au cours de sa rééducation, il a intégré dans ses exercices certains des espoirs de champ extérieur les plus jeunes et les plus bas des Cardinals afin qu’ils apprennent à utiliser la pratique au bâton pour améliorer leurs itinéraires, sans attendre leurs prochains swings.

Au cours de sa seule saison de 100 matchs avec les Cardinals, Pham a atteint .306 en 2017 avec ce .931 OPS qu’il avait promis et 23 circuits avec 25 interceptions.

Au cours d’une période de défaite, il a affronté ses coéquipiers dans le club-house, leur criant dessus et détaillant les raisons pour lesquelles il devait encore performer. Quelques-uns se sont tournés vers le vétéran Adam Wainwright pour intercéder.

“Mec, absolument pas”, a déclaré Wainwright.

“Il apporte à notre équipe l’attitude dont nous avons besoin”, avait déclaré Wainwright à l’époque.

La saison suivante, à la date limite des échanges en juillet, les Cardinals ont envoyé Pham à Tampa Bay et ont ainsi commencé son parcours en tant que compagnon, apparemment à un pas de la compétition. Les Rays ont raté les séries éliminatoires en 2018. Échangé à San Diego en 2019, il y a assisté à quelques séries éliminatoires et en 2022, les Padres ont couru vers le NLCS. Mais Pham était déjà parti en tant qu’agent libre, signant avec la reconstruction de Cincinnati. Il a été échangé à une équipe perdante de Boston en août. En cours de route, il a giflé un voltigeur des Giants pendant BP en raison d’un conflit de Fantasy Football, a rendu public à deux reprises des critiques sur les fans qui le maudissaient et a été une fois poignardé dans le bas du dos à l’extérieur d’un club de strip-tease de San Diego.

Cet hiver, en tant qu’agent libre, Pham a donné la priorité à la compétition, après octobre.