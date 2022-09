Traditionnellement, nous pensons que les diamants se forment à partir des pressions intenses trouvées à l’intérieur de notre planète, mais un certain nombre de gemmes robustes ont également été trouvées dans des météorites de l’espace – et les gemmes sont fondamentalement différentes de leurs homologues terrestres.

Une équipe internationale de chercheurs affirme avoir découvert les plus gros cristaux à ce jour d’un type rare de diamant appelé lonsdaleite. Les diamants ont une structure atomique hexagonale inhabituelle (par rapport à la structure cubique plus courante) et ont été trouvés dans une météorite qui pourrait provenir d’une planète naine qui a subi une collision catastrophique avec un astéroïde il y a des milliards d’années.

“Cette étude prouve catégoriquement que la lonsdaleite existe dans la nature”, a déclaré Dougal McCulloch, directeur du RMIT Microscopy and Microanalysis Facility en Australie, dans un communiqué.

La structure hexagonale inhabituelle du diamant pourrait le rendre plus dur que la plupart des diamants provenant de la Terre. La lonsdaleite a été trouvée dans un certain type de météorite, appelée ureilite, et elle a même été fabriqué en laboratoire en lançant des disques de graphite sur un mur à des vitesses comparables à celles d’un astéroïde impactant une planète.

L’équipe de recherche a examiné 18 uréilites, principalement du nord-ouest de l’Afrique, et une découverte par Andy Tomkins, professeur de géologie à l’Université Monash, sur le Nullarbor, une vaste plaine aride du sud de l’Australie. Les diamants étranges ont été trouvés dans seulement quatre échantillons, tous du nord-ouest de l’Afrique.

Mais les détails de la formation de ces super-diamants dans l’espace sont restés quelque peu mystérieux.

McCulloch et ses collègues ont utilisé des techniques avancées de microscopie électronique pour examiner des tranches de météorites et pensent qu’ils ont peut-être découvert un nouveau processus de formation pour la lonsdaleite et les diamants ordinaires.

Ce processus “est comme un processus de dépôt chimique en phase vapeur supercritique qui a eu lieu dans ces roches spatiales, probablement sur la planète naine peu de temps après une collision catastrophique”, a déclaré McCulloch.

En langage profane, cela signifie que les diamants spatiaux ont probablement été formés par des matériaux à base de carbone, potentiellement, sur une planète naine soumise à des pressions extrêmes après un accident de la circulation cosmique. L’équipe pense en fait que cette hypothèse dominante de la formation de diamants durant l’impact pourrait être faux – et les diamants peuvent s’être formés à des pressions plus basses après la destruction. Des processus similaires sont utilisés dans des environnements contrôlés pour produire des matériaux pour certains métaux, semi-conducteurs et autres produits.

L’étude a été dirigée par Tomkins et publiée lundi dans Actes de l’Académie nationale des sciences. Tomkins dit que l’échantillon de diamant spatial fournit un nouveau processus que les industries peuvent tenter de reproduire.

“Nous ne savons pas vraiment à quel point la lonsdaleite est dure”, a déclaré Tomkins à CNET. “Il a été estimé mathématiquement qu’il est 58% plus dur que le diamant, mais cela reste à prouver par des mesures.”

Le matériau peut être utile dans l’exploitation minière ou simplement pour se vanter de votre espace hexagonal sauvage.

“Nous pensons que la lonsdaleite pourrait être utilisée pour fabriquer de minuscules pièces de machine ultra-dures si nous pouvons développer un procédé industriel qui favorise le remplacement des pièces en graphite préformées par la lonsdaleite”, a déclaré Tomkins.