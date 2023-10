Alors que toutes les personnes impliquées dans les opérations footballistiques de Barcelone sont entièrement concentrées sur le match de samedi Classique contre leur amer rival de la Liga, le Real Madrid, d’autres sont occupés à trouver de nouvelles sources de revenus pour le club en difficulté financière.

Alors que les travaux de rénovation de leur célèbre vieux stade se poursuivent, le club catalan a concocté une nouvelle façon de contribuer à augmenter ses revenus : en vendant une partie du terrain dans le cadre de son nouveau “projet Souvenirs”.

Le Barça cherche à collecter des fonds en vendant des articles que l’on s’attendrait à voir disponibles à l’achat dans cette situation – y compris les sièges du stade d’une capacité de 100 000 places et le gazon de la surface de jeu – mais il a également trouvé des moyens innovants de récoltez encore plus d’argent en vendant des articles d’une collection intitulée “PLEINE D’HISTOIRE. PLEINE D’AVENIR.

En utilisant la terre du terrain, qui a été utilisé pour la dernière fois lors de la victoire 3-0 contre Majorque le 28 mai, les champions d’Espagne en titre ont produit une série de diamants. Cependant, ils peuvent être hors de prix pour le ventilateur ordinaire, le produit le plus cher étant vendu à 15 000 € (15 800 $).

Au total, 11 799 articles présentant « des diamants éthiques et durables fabriqués à partir du carbone présent dans le sol lors du dernier match au stade » ont été mis à disposition.

Il existe six produits différents incrustés de diamants, à commencer par deux types de bracelets et deux insignes différents, dont le prix se situe entre 499 € et 699 € (525 $ à 736 $). Il y a 1 957 de chaque modèle disponibles – un clin d’œil à l’année en lequel le Camp Nou a été inauguré.

FC Barcelona

De plus, 1 957 colliers en or (1 000 €/1 005 $) et 1 957 diamants de 0,5 carat (2 500 €/2 630 $) sont également à gagner. La pièce de résistance reste cependant le diamant de 1 carat, dont il n’existe que 57 exemplaires disponibles au prix de 15 000 € chacun.

FC Barcelona

Ailleurs, les sièges du stade – ceux qui n’ont pas été endommagés de manière irréparable depuis le début des travaux de rénovation – sont d’abord mis à la disposition des détenteurs d’abonnements, pour garantir que les supporters aient la chance de réclamer les chaises sur lesquelles ils se sont assis. Classiques et de grandes soirées de Ligue des Champions au fil des années. Ils seront ensuite mis en vente aux membres du club, puis au grand public.

FC Barcelona

À des prix allant de 99,99 € à 299,99 € (105,35 $ à 316,08 $), la construction de votre propre mini-Camp Nou dans le jardin arrière peut toutefois coûter un peu plus cher.

Ailleurs, des parcelles de gazon provenant du terrain – soit dans un petit modèle du Camp Nou, encadrées ou dans une vitrine en verre – sont sur le marché.

FC Barcelona

Même des parties des filets des buts utilisés lors du dernier match contre Majorque ont été découpées et encadrées pour la postérité.

FC Barcelona

Dans l’ensemble, cela pourrait être une véritable source de revenus pour le Barça, qui est toujours soumis à des restrictions de dépenses car il ne respecte pas le plafond imposé par la Liga pour la saison.

Le Blaugrana a quitté le Camp Nou plus tôt cette année, déplaçant le stade olympique de la ville pour permettre au stade d’être partiellement démoli, reconstruit et réaménagé pour l’aligner sur les stades modernes.

Les travaux se poursuivent 24 heures sur 24, le club espérant revenir en novembre 2024, même si les travaux sont toujours en cours. L’idée est que le stade soit complètement terminé d’ici 2026 – et, peut-être, que Lionel Messi revienne jouer un rôle dans sa grande ouverture.