Les diagnostics de problèmes de santé mentale et de comportement ont augmenté depuis Covid

Au total, 1,6 million d’enfants sont désormais considérés comme handicapés, soit une hausse d’un tiers depuis Covid

Près de 140 000 enfants ont reçu des indemnités pour troubles du comportement l’année dernière







Les diagnostics de problèmes de santé mentale et de troubles du comportement tels que le TDAH ont augmenté depuis Covid, un enfant sur neuf étant désormais déclaré avoir un handicap.

Il y a désormais 1,6 million d’enfants considérés comme handicapés, soit une augmentation de plus d’un tiers depuis Covid – avec une augmentation de 144 pour cent du nombre d’enfants recevant des prestations pour des troubles du comportement tels que le TDAH et l’autisme, selon les données officielles.

Cette augmentation est imputée à une volonté accrue de diagnostiquer les problèmes de comportement comme des troubles et à l’augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes.

Environ 11 pour cent des enfants ont signalé une maladie limitant l’espérance de vie durant plus d’un an en 2021-22, contre huit pour cent en 2019-20 et six pour cent il y a dix ans.

Les données du ministère du Travail et des Retraites montrent une augmentation de 69 pour cent des prestations d’invalidité demandées pour les enfants au cours de la dernière décennie, contre une augmentation globale de 10 pour cent du nombre de demandeurs.

Les enfants demandeurs ont également augmenté de 17 pour cent depuis la pandémie, contre 3 pour cent au total, a rapporté le Times.

Les ministres s’inquiètent du fait que les allocations d’invalidité pour les enfants ont atteint 3 milliards de livres sterling et devraient atteindre 5 milliards de livres sterling d’ici 2030, créant potentiellement une génération dépendante des prestations.

Plus de 650 000 enfants reçoivent une allocation d’invalidité, avec un peu moins de la moitié des demandes pour troubles d’apprentissage, soit une augmentation de 37 pour cent en cinq ans.

Les troubles du comportement, tels que le TDAH, ont plus que doublé au cours de cette période, près de 140 000 enfants ayant reçu des indemnités pour troubles du comportement l’année dernière.

Sam Ray-Chaudhuri, de l’Institut d’études fiscales, a déclaré que des mesures telles que le confinement ont probablement intensifié la tendance précédente à la détérioration de la santé mentale des jeunes.

Il a déclaré au Times : « Pour les jeunes [Covid] a eu le plus grand impact sur la santé mentale plutôt que physique – confinement, perturbations dans les écoles, il y a eu une forte augmentation de l’absentéisme.

“Il semble donc plausible qu’il puisse y avoir un déclin de la santé mentale au cours de cette période.”

Le nombre d’enfants réclamant des prestations d’invalidité a également augmenté de 17 pour cent depuis la pandémie, contre 3 pour cent au total, a rapporté le Times (Image de stock)

Lucy Foulkes, psychologue à l’Université d’Oxford dont les travaux ont eu une influence sur le gouvernement, a déclaré qu’une plus grande prise de conscience incitait les gens à obtenir de l’aide.

Elle a déclaré : « Le seuil de ce qui constitue un problème de santé mentale ou une maladie mentale a changé, de sorte que les gens recherchent de l’aide pour des versions plus légères du même problème. Je pense que ces deux choses se produisent probablement en même temps.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous savons que la sensibilisation à l’autisme et à d’autres troubles du développement neurologique s’est considérablement accrue au cours de la dernière décennie et nous avons constaté une augmentation du nombre d’enfants et de jeunes cherchant un diagnostic formel.

“Nous nous engageons en faveur d’un système de protection sociale qui soutient les plus vulnérables mais qui est équitable pour le contribuable, et toutes les prestations sont soumises à la condition que les demandeurs remplissent les critères d’éligibilité.”