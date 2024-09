Les diagnostics de cancer génito-urinaire peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des membres de la famille des patients

Les membres de la famille des patients chez qui on a diagnostiqué un cancer génito-urinaire (GU) pourraient avoir un risque accru de maladie psychologique et de maladie cardiovasculaire, selon des données récemment publiées dans la revue Cancer.1

Les membres de la famille des patients atteints de cancer présentaient un risque accru de 28 % de développer une maladie cardiovasculaire un an après le diagnostic du patient.

« Un diagnostic de cancer est un événement qui change la vie des patients et de leurs familles. Grâce à l’accès unique de notre groupe à la base de données sur la population de l’Utah, nous avons pu créer des réseaux multigénérationnels mettant en évidence l’impact d’un diagnostic de cancer sur les familles », a déclaré l’auteur principal Mouneeb M. Choudry, docteur en médecine et résident en urologie à la Mayo Clinic de Phoenix, en Arizona.2 « En tant que professionnels de la santé, nous devons adopter une approche multidisciplinaire pour faire face au stress lié à un diagnostic de cancer en contribuant à atténuer la toxicité financière, le fardeau du traitement et l’impact émotionnel sur le patient et sa famille. »

Pour l’étude, les chercheurs ont recueilli des données auprès de 77 938 parents au premier degré et conjoints de 49 284 patients ayant reçu un diagnostic de cancer génito-urinaire entre 1990 et 2015 et les ont comparées aux données de 81 022 parents au premier degré et conjoints de 246 775 personnes n’ayant pas reçu de diagnostic de cancer. L’âge médian des parents au premier degré ou des conjoints de patients atteints de cancer était de 40 ans, 53,2 % étant des femmes et 47,8 % des hommes.

D’après les modèles de risques proportionnels de Cox, les données ont montré que les proches des patients ayant reçu un diagnostic de cancer présentaient un risque accru de 10 % de développer une maladie psychologique (HR, 1,10 ; IC à 95 %, 1,00-1,20 ; P = 0,043) à 1 an après le diagnostic du membre de la famille par rapport aux témoins. À 3 et 5 ans, leur risque était de 5 % (P = .046) et 4 % (P = 0,078) plus élevés, respectivement. Au total, 7,1 % des proches et des conjoints de patients atteints de cancer ont reçu un diagnostic de maladie psychologique dans les 5 ans suivant le diagnostic de leur membre de la famille, contre 5,9 % des témoins.

De plus, les membres de la famille des patients atteints de cancer présentaient un risque accru de 28 % de développer une maladie cardiovasculaire (HR, 1,28 ; IC à 95 %, 1,17-1,41 ; P PP

Les données ont également montré que le risque de maladie psychologique ou de maladie cardiovasculaire un an après le diagnostic était près de quatre fois plus élevé pour les parents dont les enfants avaient reçu un diagnostic de cancer que pour les autres types de relations. Le fait de vivre plus près du patient atteint de cancer était également associé à des résultats de santé plus mauvais pour les proches.

De plus, les membres de la famille des patients diagnostiqués avec un cancer du rein et de la vessie semblent présenter le plus grand risque de développer une comorbidité psychologique et cardiovasculaire par rapport aux proches des patients atteints d’autres types de cancer génito-urinaire. Le cancer du testicule s’est avéré être le moins stressant.

Les auteurs ont souligné que des travaux futurs sont encore nécessaires.

Plus précisément, ils ont écrit : « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l’impact des diagnostics de cancer sur divers groupes raciaux et ethniques. Nous pensons que ces résultats seraient similaires ou exacerbés, compte tenu des disparités dans les résultats de santé actuellement observées entre les groupes raciaux et ethniques aux États-Unis. »1

Ils notent également que des travaux futurs pourraient évaluer plus en détail les impacts sur la santé de types spécifiques de cancer sur les membres de la famille.

Dans l’ensemble, ils concluent : « Cette étude fournit des preuves à l’échelle de la population qui étayent l’hypothèse selon laquelle les diagnostics de cancer entraînent des conséquences néfastes pour la santé des membres de la famille des patients atteints de cancer. Une attention et un soutien cliniques accrus sont nécessaires pour réduire les dommages causés aux familles par le cancer. »1

