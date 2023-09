Les Diables Rouges dépassent Indian Creek en quarts de finale de l’OVAC | Actualités, Sports, Emplois

photo par: Photo de Lauren Florence

ST. CLAIRSVILLE – La dernière fois qu’Indian Creek a fait le voyage vers le sud jusqu’à St. Clairsville, les Redskins de l’entraîneur-chef Danny Lawrence sont rentrés chez eux après un blanchissage de 7-0.

Les Skins ont de nouveau été blanchis lors d’un match de quart de finale de l’OVAC au Red Devils Stadium, mais Lawrence a constaté une grande amélioration dans le jeu et les efforts de son équipe depuis ce match d’ouverture de la mi-août jusqu’à aujourd’hui.

Alors que la défaite 3-0 envoie Creek dans le match de consolation contre East Liverpool via la défaite 9-1 des Potters contre Beaver Local, tête de série n°3, Lawrence est reparti satisfait des efforts de son équipe.

« Je leur ai déjà dit que (lundi) était un test décisif », a déclaré Lawrence alors que son équipe tombait à 3-6-1. « La première semaine où nous avons joué, ça ne s’est pas bien passé du tout et aujourd’hui, nous avons accordé trois buts dans un match au lieu de trois buts en une mi-temps.

« Nous sommes une meilleure équipe qu’en août et c’était définitivement ce que je voulais voir, comment nous nous classions.

« C’est parfois une question de mental qui arrive ici, et j’avais peur que nous puissions vérifier avant le match, puis il a commencé à pleuvoir un peu. Mais j’étais content de notre performance.

On ne peut pas en dire autant de la ligne de touche opposée.

L’entraîneur-chef de St. Clairsville, Wes Stoner, n’a pas été usé en soi, puisque son équipe a gagné 3-0 et s’est qualifiée pour la demi-finale de classe 4A contre Weir, tête de série, mercredi.

Une victoire par blanchissage est une victoire par blanchissage et il a senti que son équipe dominait tout au long, détenant un large avantage en termes de temps de possession du côté d’Indian Creek.

Mais finir a été un problème pour son équipe récemment, et lundi n’a pas été différent.

« Nous n’avons toujours pas fini », a déclaré Stoner. « Nous avons dominé tout le match et l’avons contrôlé du début à la fin, mais nous avons probablement eu 30 occasions et nous ne terminons pas et c’est un peu inquiétant.

« C’est une victoire, donc je ne vais pas me plaindre d’une victoire 3-0, mais nous ne pouvons pas rater ces occasions contre une meilleure équipe. »

La gardienne de Creek, Elizabeth Hope, a effectué 14 arrêts sur ce qui équivalait à bien plus de 20 tirs vers le filet. Certains ont navigué haut, d’autres au large et 14 ont réussi à se frayer un chemin dans les gants d’attente de Hope – et trois ont réussi à les dépasser.

Le premier est survenu en seconde période sur ce qui serait la première de plusieurs opportunités à plusieurs tirs directement devant Hope.

Hope a sauvé la première tentative, puis la deuxième, mais Maxim Lussier, étudiant en deuxième année à St. C., a tiré la troisième en l’air avec un mouvement latéral de la jambe pour le premier score. C’était avec 21:83 en première mi-temps.

Le suivant est survenu avec 28:25 à jouer dans le match grâce au co-capitaine senior Delaney Florence. Le dernier but était une autre opportunité de rebond avec la recrue Isabella Cunningham qui se connectait avec 11 :44 à jouer en temps réglementaire.

St. C. devra saisir davantage de ses occasions mercredi à Weirton, car les Red Riders ne permettront pas autant d’occasions devant la gardienne Reyna Hoover.

« La première fois que nous les avons affrontés, nous avons manqué d’effort », a déclaré Stoner. « Ce n’est pas quelque chose que moi ou (l’entraîneur adjoint) Alyssa (Otto) pouvons entraîner. S’ils se présentent avec effort, cela pourrait être beaucoup plus proche. Mais nous avons aussi certaines choses à peaufiner.

« Nous avons très bien déplacé le ballon (lundi), et nous pouvons le faire contre Weir, mais nous devons le faire plus vite car c’est une équipe très rapide. Ce sera certainement difficile.

La victoire de lundi a donné à Stoner sa 100e victoire en carrière en tant qu’entraîneur des filles à son alma mater. Stone a repris le programme en 2013 et a depuis guidé l’un des programmes les plus réussis de l’école.

Beaver Local a avancé pour affronter Oak Glen, tête de série n ° 2, également mercredi. Les Beavers avaient déjà perdu contre les Golden Bears, 3-1, le 28 août à domicile.

Les gagnants des demi-finales de mercredi joueront pour le championnat OVAC 4A samedi à 10 heures au stade Wheeling Island.

Saint-Clairsville 3, Indian Creek 0

I–Gardien : Espoir (14 arrêts). Objectifs S : Lussier, Florence, Cunningham. Gardien : Kyer (2 arrêts).







