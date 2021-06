Les diables que vous connaissez: la Belgique élimine Ronaldo et le Portugal de l’Euro 2020 après l’étourdissement de Thorgan Hazard – mais perd De Bruyne sur blessure

Alors que son frère aîné n’avait toujours pas touché le fond des filets pour les Diables rouges depuis 20 mois, Thorgan Hazard a marqué le but vainqueur à la fin de la première mi-temps.

En battant Rui Patricio d’un tir courbé, il a envoyé le gardien des Wolves dans le mauvais sens depuis l’extérieur de la surface de réparation de 18 mètres.

Incapable de battre le record de buts internationaux d’Ali Daei, Cristiano Ronaldo a eu une bonne chance avec un coup franc qui a mis Thibaut Courtois à l’épreuve, mais n’a désormais marqué qu’une seule occasion de ballon mort en 51 tentatives dans des tournois majeurs.

Avec Renato Sanches obtenant cette fois le feu vert de Fernando Santos, le Portugal a commencé brillamment avec Diogo Jota s’accrochant à un ballon entre les défenseurs mais n’a pas réussi à atteindre la cible.

Au milieu de la première mi-temps, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich a tiré de loin et était encore plus loin du but troublant de Courtois.

Puis à la 25e minute, Ronaldo a forcé Courtois à parer avec le coup franc sous le regard de sa partenaire Georgina Rodriguez depuis les tribunes, mais le rebond de la tête n’a pas pu être freiné par Joao Palhinha.

À l’approche de la mi-temps, Hazard est devenu le héros de la soirée en se laissant déchirer du coin supérieur de la surface de réparation et en envoyant Patricio dans le mauvais sens avec l’une des frappes du tournoi.

Au début de la seconde mi-temps, Kevin De Bruyne a été blessé et Ronaldo a été félicité pour son esprit sportif en vérifiant le meneur de jeu de Manchester City en dehors du terrain.

Ronaldo surveille Kevin De Bruyne avant que le Belge ne soit forcé de s’absenter pour cause de blessure. Le respect. pic.twitter.com/DfxUwUNRMY – DAZN Canada (@DAZN_CA) 27 juin 2021

À la recherche d’une solution, Sanches a effectué un double remplacement en faisant sortir Joao Moutinho et Bernardo Silva pour Bruno Fernandes et Joao Felix.

Le Portugal a été meilleur en poussant pour l’égalisation, Ronaldo jouant un joli ballon dans les pieds de Jota dans la surface qu’il n’a de nouveau pas réussi à convertir.

Au total, les champions en titre ont réalisé 23 efforts sans retour, ce qui était un record du tournoi.

Alors que Felix était cadré avec une tête et a ensuite frappé la dernière tentative du match juste après le poteau, Raphael Guerreiro s’est approché le plus près en frappant le poteau à la 82e minute.

BELGIQUE 1-0 PORTUGAL Si proche pour le Portugal ! Ruben Dias a nié puis Raphael Guerreiro frappe le poteau. pic.twitter.com/GetJSWebov – Lilian Chan (@bestgug) 27 juin 2021

Comme Ronaldo lors de la finale de l’Euro 2016 remportée contre la France, De Bruyne a fait un bon entraîneur sur la touche encourageant ses coéquipiers, qui avaient de bonnes chances à la pause mais ont été stoppés par un Pepe têtu réservé à un moment donné de la procédure.

Alors que les hommes de Roberto Martinez tenaient bon pour la victoire, le Portugal s’est incliné en huitièmes de finale alors que la Belgique affrontera désormais l’Italie à Munich vendredi.