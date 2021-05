Les diables de Tasmanie sont nés dans la nature australienne pour la première fois en plus de 3 000 ans

Les diables de Tasmanie sont nés dans la nature du continent australien pour la première fois depuis plus de 3 000 ans, a déclaré un groupe de conservation, avec sept nouveau-nés laissant espérer que les animaux en voie de disparition pourront soutenir une nouvelle population reproductrice. Le plus grand carnivore marsupial survivant au monde, les diables de Tasmanie ont été anéantis sur le continent après avoir été chassés par des dingos, un type de chien sauvage, et ont été confinés dans l’État insulaire de Tasmanie depuis. Là aussi, les chiffres ont chuté depuis les années 1990 en raison d’une maladie tumorale faciale et il en resterait moins de 25 000 dans la nature.

« Il y a tellement en jeu ici. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais si les diables ne se reproduisent pas, tout est fini », a déclaré à Reuters Tim Faulkner, président du groupe de conservation Aussie Ark.

Aussie Ark a déclaré que les sept joeys étaient en bonne santé et que les rangers surveilleront leur croissance au cours des prochaines semaines.

Aussie Ark a libéré 26 adultes dans la nature fin 2020, qui ont maintenant produit les sept nouveaux joeys.

Les diables, de la taille d’un petit chien et rendus célèbres par le féroce personnage de dessin animé Looney Tunes connu sous le nom de « Taz », ont été répertoriés comme en voie de disparition sur la Liste rouge des Nations Unies en 2008.

