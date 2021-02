Les diabétiques devraient-ils rester à l’écart des cornflakes? Voici la réponse

Prendre un bol rapide de cornflakes a toujours semblé très facile et tentant. De plus, en raison des gadgets marketing, de la mode selon laquelle les cornflakes offrent une nutrition élevée et des vitamines sans calories, de nombreux ménages ont tendance à démarrer la journée avec ces céréales emballées.

Mais il est impératif de noter que les cornflakes sont composés de maïs, d’arôme de malt, de sucre et de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Ces sucres ajoutés ne fournissent aucun nutriment, provoquent l’obésité et augmentent l’indice glycémique (IG) – qui sont tous un non-non absolu pour tous les types de patients diabétiques.

Voici les raisons d’éviter les cornflakes:

1. La vitesse à laquelle les aliments contenant des glucides augmentent la glycémie est ce que mesure l’IG. Les cornflakes ont un IG de 82, ce qui est très élevé. Les aliments à IG élevé provoquent des pics de sucre dans le sang, ouvrant des portes à de nombreux risques pour la santé. Par conséquent, les diabétiques doivent rester à l’écart des aliments qui obtiennent un score élevé sur l’échelle IG. Au lieu de cela, ils doivent avoir des aliments à faible IG car ils sont plus faciles pour le corps, digérés plus lentement et minimisent les pics après les repas.

2. Les aliments riches en protéines augmentent la sécrétion d’insuline, maintenant la glycémie normale. Et les cornflakes sont pauvres en protéines. 1 tasse de cette céréale comprend 1,7 g de protéines, ce qui, encore une fois, n’est pas adéquat pour les patients diabétiques.

3. Les cornflakes, bien que faibles en matières grasses, en raison de leur teneur élevée en sucre, contribuent à augmenter le stockage des graisses. Ainsi, la consommation de cet aliment transformé ouvre la voie à de nombreux problèmes de santé tels que l’obésité, une mauvaise santé cardiaque, la PCOD – qui sont tous beaucoup trop dommageables pour les diabétiques.

4. Les cornflakes ayant un score bas sur l’échelle nutritionnelle, élevé sur l’échelle IG, il constitue également une menace pour les non-diabétiques; il augmente le risque de diabète de type 2 en eux.

5. Les cornflakes ne sont pas capables de garder la sensation de faim à distance, bien que vous vous sentiez rassasié instantanément. En conséquence, il provoque une irritabilité de l’humeur, conduit à une prise de poids.

Cependant, il n’y a aucune raison d’être découragé de voir les cornflakes sortir du régime alimentaire. Il existe de nombreuses autres alternatives très saines.

Options de petit-déjeuner adaptées aux diabétiques:

Optez pour des céréales riches en fibres avec des grains entiers tels que les flocons d’avoine, les flocons d’avoine coupés en acier et le son roulé. En adhérant à la valeur nutritionnelle du repas, vous pouvez lui donner une tournure plus savoureuse en ajoutant des noix (comme protéines), des baies, des pommes, des noix, des amandes, du lait de soja non sucré, du lait écrémé, du lait d’amande pour le goût et la texture.

Assurez-vous que votre premier repas de la journée est équilibré avec des aliments qui en contiennent suffisamment.

Protéines, glucides, graisses saines, fibres et nutriments, faible teneur en sucre. C’est parce que ceux-ci aident à maintenir votre IG aux niveaux souhaités.